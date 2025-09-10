Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раздел имущества
Раздел имущества
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:38

Развод до скандала: подробности разрыва Эндрю и Кристин Кэбот

Эндрю Кэбот раскрыл подробности разрыва с супругой Кристин Кэбот

Массачусетский винодел Эндрю Кэбот наконец-то раскрыл подробности своего разрыва с супругой Кристин Кэбот, HR-директором крупной компании, который привлек внимание общественности после громкого скандала на концерте Coldplay. Несмотря на слухи и домогательства журналистов, предприниматель решил прервать молчание, чтобы прояснить свою позицию и закрыть спекуляции вокруг их отношений. Ключевым моментом в этом деле стало признание, что разрыв произошел за несколько недель до того, как Кристин была замечена в объятиях своего начальника Энди Байрона на концерте.

Тихий развод: конец спекуляциям

По словам пресс-секретаря Эндрю Кэбота, пара решила расстаться мирно и тайно, и решение о разводе было принято еще до того, как произошел скандал с ее предполагаемой изменой на концерте. Это официальное разъяснение было сделано в ответ на многочисленные слухи, которые начали распространяться после того, как видео с поцелуями Кристин и Энди Байрона стало вирусным в Интернете. Кэбот, по мнению его пресс-секретаря, надеется, что разрыв откроет дорогу к окончанию спекуляций и позволит его семье сохранить личную жизнь в приватности, которой они всегда ценили.

"Их решение о разводе было принято еще до того вечера. Теперь, когда заявление о разводе стало достоянием общественности, Эндрю надеется, что это положит конец спекуляциям и позволит его семье сохранить конфиденциальность, которую они всегда ценили", — заявил представитель Эндрю Кэбота.

Кристин Кэбот, которая была уволена с должности HR-директора из-за скандала, так и не прокомментировала подробности своей личной жизни. Появившиеся в интернете кадры, на которых она обнималась с Энди Байроном, только усугубили ситуацию. Примечательно, что солист группы Coldplay, Крис Мартин, не преминул пошутить, что пара либо находится в тайных отношениях, либо она слишком застенчива.

Развод и профессиональные потери

Что касается Энди Байрона, то его карьера также претерпела изменения после того, как стало известно о его роли в скандале. Байрон, который являлся главой технологической компании, был лишен своей должности после того, как был замечен на видео с Кристин. Эти события привели к публичному позору и потерям на профессиональном уровне.

Компания, в которой работала Кристин Кэбот, также понесла убытки в результате этого скандала. После увольнения Кристин руководство решило пересмотреть свои внутренние процедуры и правила корпоративной этики, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

