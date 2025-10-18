Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Светящийся опоссум в ночном лесу
Светящийся опоссум в ночном лесу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:55

Маленький гигант перуанских вершин: обнаружен опоссум, живущий там, где его быть не должно

Паван: в перуанских Андах обнаружен новый вид опоссума Marmosa chachapoya

Когда в 2018 году исследовательская группа направилась в перуанские Анды в поисках редкого вида белок, учёные и представить не могли, что вместо этого наткнутся на неизвестного науке опоссума. Спустя годы анализа генетических и морфологических данных они официально описали новый вид — Marmosa chachapoya, получивший имя в честь древней культуры Чачапойя. Результаты исследования опубликованы в журнале American Museum Novitates и уже привлекли внимание зоологов по всему миру.

Неожиданное открытие в облачных лесах Анд

Обнаружение произошло на высоте 2664 метра над уровнем моря в Национальном парке Рио-Абисео — месте, где влажные тропические леса встречаются с горными долинами. Этот опоссум отличается красновато-коричневым мехом, миниатюрными размерами и выразительной "маской" из чёрных отметин вокруг глаз. Длина тела — всего 10 сантиметров, а хвост почти вдвое длиннее.

"Я сразу поняла, что это что-то необычное", — сказала профессор биологических наук Калифорнийского политехнического университета имени Гумбольдта Сильвия Паван.

По словам учёной, найденная особь была молодой, и некоторые морфологические черты могли бы измениться с возрастом, однако генетический анализ подтвердил: это совершенно новый вид в роду Marmosa.

Горы, туман и изолированные экосистемы

Район, где был найден Marmosa chachapoya, отличается исключительным биологическим разнообразием. Изолированные горные леса и глубокие долины восточных Анд часто становятся "островами" для эндемичных видов, которые не встречаются больше нигде в мире. По словам исследователей, опоссум, вероятно, ведёт ночной образ жизни, обитая в густых кронах деревьев и питаясь насекомыми и фруктами.

"Мы очень мало знаем об этом виде, включая его естественную историю и распространение, и пока был найден только один экземпляр", — отметила Паван.

Учёные предполагают, что ареал вида может охватывать восточные склоны Анд между реками Мараньон и Уальяга. Однако для подтверждения этого потребуются новые полевые экспедиции.

Таблица "Сравнение"

Новый вид Marmosa chachapoya и родственные опоссумы

Признак Marmosa chachapoya Marmosa lepida Marmosa murina
Место обитания Восточные Анды (Перу) Амазонская низменность Центральная и Южная Америка
Высота над уровнем моря 2664 м До 1000 м До 500 м
Длина тела ~10 см ~12 см ~14 см
Особенности окраса Красновато-коричневый мех, чёрная "маска" Серо-бурый окрас Однотонный рыжевато-серый
Экологическая ниша Горные облачные леса Влажные тропические леса Низменные тропики

Как открывают новые виды: шаг за шагом

  1. Полевой сбор. Экспедиции используют ловушки, сетевые системы и инфракрасные камеры, чтобы зафиксировать редких животных.

  2. Морфологическое описание. Учёные сравнивают внешний вид, строение черепа и зубов с музейными образцами.

  3. Генетический анализ. Из тканей извлекают ДНК и сопоставляют последовательности генов с базами данных.

  4. Систематическое сравнение. Если отличие подтверждено на уровне генетики и морфологии, вид признаётся новым.

  5. Публикация и классификация. Результаты утверждаются в рецензируемом журнале и вносятся в международные каталоги видов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться визуальным описанием без генетического подтверждения.

  • Последствие: возможная путаница с уже известными видами.

  • Альтернатива: использовать молекулярно-генетические маркеры, чтобы исключить совпадения.

А что если…

А что если Marmosa chachapoya — лишь вершина айсберга, и в труднодоступных районах Анд скрываются десятки других, пока неизвестных науке млекопитающих? Исследователи считают, что на высотах свыше 2000 м экосистемы изолированы настолько, что каждая долина может хранить собственные уникальные виды. Подобные находки подчёркивают важность охраны биосферных коридоров и сохранения связности лесов.

Таблица "Плюсы и минусы" открытия

Плюсы Минусы
Подтверждение существования нового вида Найден только один экземпляр
Расширение знаний о биоразнообразии Анд Недостаточно данных о поведении и питании
Повышение статуса охраны региона Рио-Абисео Труднодоступность местности усложняет исследования
Потенциал для дальнейших открытий Неясный ареал вида

FAQ

— Где был найден Marmosa chachapoya?
В Национальном парке Рио-Абисео, на восточных склонах перуанских Анд, на высоте 2664 м.

— Чем он отличается от других опоссумов?
Миниатюрными размерами, маскообразными чёрными отметинами на мордочке и обитанием на гораздо большей высоте, чем его родичи.

— Сколько особей известно?
Пока лишь одна. Учёные планируют новые экспедиции для поиска других представителей вида.

Мифы и правда

Миф 1: Все новые виды опоссумов похожи друг на друга.
Правда: Многие виды Marmosa приспособились к разным условиям — от болот до горных облачных лесов.

Миф 2: Один экземпляр недостаточен для описания нового вида.
Правда: Если различия морфологические и генетические статистически значимы, вид признаётся новым.

Миф 3: В Андах уже всё изучено.
Правда: Каждый год здесь описывают новые виды млекопитающих, птиц и амфибий.

Исторический контекст

Регион Чачапойя в северных Андах известен как зона древних культур и биологического разнообразия. Национальный парк Рио-Абисео, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — место, где археология и экология тесно переплетены. Новое открытие Marmosa chachapoya подчеркивает, что даже в XXI веке планета хранит тайны, а её горные леса остаются неисчерпаемыми источниками открытий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Риджвелла: массовое захоронение органики может вызвать глобальное переохлаждение планеты сегодня в 19:11
Природа играет с нами злую шутку: глобальное потепление может закончиться ледниковой эпохой

Учёные смоделировали парадоксальный сценарий: при крупных выбросах углерода потепление может вызвать длительное переохлаждение — биологический "термостат" способен превратить жар в лёд.

Читать полностью » Человеческая деятельность вызывает темпы вымирания, сравнимые с древними катастрофами — Джек Хэтфилд сегодня в 13:01
Природа бежит, а мы жмём на газ: как человек стал главным фактором вымирания на Земле

Учёные предупреждают: человечество ускорило вымирание видов до рекордных темпов за 66 миллионов лет. Но шанс спасти биоразнообразие всё ещё есть.

Читать полностью » Исследование JAMA подтвердило стойкое ослабление обоняния после коронавируса — терапевт Леора Хорвиц сегодня в 12:01
Когда кофе не пахнет, а духи — пустой воздух: как COVID навсегда изменил чувство запаха у людей

Многие даже не подозревают, что после COVID-19 их обоняние ослабло. Ученые выяснили, насколько это распространено и что поможет вернуть способность чувствовать запахи.

Читать полностью » Археологи Египта нашли подземный туннель к морю из Тапосирис Магна — Роберт Баллард сегодня в 11:01
Даже мумии бы ахнули: под храмом Клеопатры обнаружили километровый подземный ход к морю

Новые находки в храме Тапосирис Магна могут стать ключом к разгадке тайны гробницы Клеопатры. Что удалось обнаружить археологам — и почему их гипотеза кажется убедительной.

Читать полностью » Дерматологические симптомы помогают предсказать психические расстройства и суицидальные мысли — Хоакин Гальвань сегодня в 10:50
Тело выдаёт то, что скрывает мозг: кожные болезни оказались первым симптомом психического кризиса

Учёные доказали, что кожа может предупреждать о надвигающемся психическом расстройстве. Как наши внешние симптомы становятся сигналом бедствия для мозга?

Читать полностью » Минералы мантии содержат углеводороды и меняют теорию происхождения нефти — Игорь Грамберг сегодня в 9:50
Камни заговорили — и рассказали, откуда берётся нефть: находка на острове Жохова шокировала геологов

На арктическом острове Жохова учёные нашли в оливиновых породах следы углеводородов. Это открытие может навсегда изменить наше представление о происхождении нефти.

Читать полностью » Новая технология Цинциннати позволит безопасно подбирать дозы лекарств — Фадуа Эль Абделлауи Сусси сегодня в 8:50
Теперь лекарства проверяют не на мышах, а на мини-печени: наука придумала, как обмануть токсичность

Учёные из США создали миниатюрную "внешнюю печень", способную предсказать реакцию конкретного пациента на лекарства и предотвратить побочные эффекты.

Читать полностью » Учёные из Японии доказали биологические изменения у жертв детского насилия — Акеми Томода сегодня в 7:50
Шрам, который не заживает даже в генах: как насилие в детстве меняет мозг и судьбу человека

Учёные из Японии доказали, что детская травма оставляет след в ДНК и мозге. Эти изменения можно измерить — и, возможно, обратить.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Массажный ролик снижает риск травм — врачи назвали правильную технику использования
Авто и мото
Автосалон Chevrolet в Айдахо дарит покупателям флаг и сертификат на оружие
Дом
Специалисты рекомендовали использовать пылесосы с HEPA-фильтром для домов с кошками и собаками
Туризм
Японское посольство объявило тендер на оператора нового визового центра в России
Технологии
Asus Zenbook 14 (2024) показал до 12 часов работы и лучшую клавиатуру в классе
Туризм
Конфликт на туррынке: Fun&Sun запустила туры на Wildberries со скидкой 7%, вызвав протест агентств
Наука
Платиновый шип в ледниках Гренландии связан с вулканизмом Исландии
Питомцы
Электролинии стали главной угрозой для белых аистов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet