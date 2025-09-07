Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Река Гвадалквивир
Река Гвадалквивир
© commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Жара уходит, а вместе с ней приходит сюрприз: почему сентябрь в Андалусии манит сильнее лета

Сентябрь в Андалусии: комфортная погода и меньше туристов

Андалусия всегда считалась землёй страстей и контрастов. Летом жара здесь достигает 45°C, превращая прогулки в настоящее испытание. Но стоит календарю перевернуться на сентябрь — и всё меняется. Зной уходит, а вместе с ним приходит мягкий свет, спокойные улицы и ощущение, что регион раскрыл свои лучшие стороны.

Севилья: душа Андалусии

Август делает столицу региона невыносимо жаркой, но в сентябре город словно обретает второе дыхание. Севильский кафедральный собор поражает величием, а Алькасар чарует садами и мавританскими залами. Прогулка по кварталу Санта-Крус в это время — словно погружение в фильм с узкими улочками и яркими патио. А ещё именно в сентябре проходит местная Ферия, где туристы пробуют традиционную кухню и слушают фламенко.

Побережья: море и дикая природа

Коста-де-ла-Лус и Коста-дель-Соль осенью превращаются в настоящий подарок для путешественников. Болония и Ла-Барроса встречают спокойными пляжами без толпы отдыхающих. Здесь можно наблюдать перелётных птиц в заповеднике Доньяна или встать на паддлборд у побережья Марбельи. Сентябрь — это шанс насладиться морем без изнуряющего зноя.

Гранада и Кордова: города истории

Гранада с её Альгамброй в сентябре открывается по-новому. Без палящего солнца можно спокойно гулять по садами дворца или улочками района Альбайсин, а виды с Мирадор-де-Сан-Николас остаются в памяти навсегда. Кордова же завораживает мечетью-собором и атмосферой старого города. Осень делает посещение этих мест комфортным и размеренным.

Как добраться и где остановиться

Севилья, Малага и Гранада связаны с Европой удобными рейсами. Поезда Renfe и автобусы позволяют легко перемещаться между городами, а аренда машины открывает доступ к природным паркам и пляжам. Отели, бутик-гостиницы с патио, виллы в горах — Андалусия предлагает жильё на любой вкус.

Сентябрь в Андалусии — это не просто комфортный климат. Это возможность увидеть регион в момент, когда он особенно красив и по-настоящему гостеприимен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

World Weather Online: Аликанте признан самым солнечным городом Европы вчера в 17:30

Испанский курорт с 349 часами солнца в месяц: рекорд, который сложно превзойти

Аликанте — солнечный город на Коста-Бланке с богатой историей и прекрасным климатом. Откройте его пляжи и культурные достопримечательности в октябре!

Читать полностью » Туристы могут посетить три страны за один день благодаря расположению Базеля вчера в 16:24

Три страны за один день: как Базель стирает границы Европы

Базель — уникальный город, где можно за один день увидеть три страны: Германию, Францию и Швейцарию. Откройте для себя секреты этого удивительного места!

Читать полностью » В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана вчера в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

Читать полностью » Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью вчера в 14:21

Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

Дом Севастьянова в Екатеринбурге — это не просто здание, а часть истории. Узнайте, чем он знаменит и какие тайны скрывает его фасад.

Читать полностью » Полярная ночь в Норильске длится полтора месяца при морозах до –50 градусов вчера в 13:19

Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Как выживают жители Норильска в условиях полярной ночи и дня? Узнайте о тайнах, испытаниях и уникальном опыте норильчан в бесконечной тьме и свете.

Читать полностью » Осень на Бали: чем уникален этот сезон вчера в 12:50

Тайна острова: чем удивляет Бали в осенние месяцы

Осень на Бали — особое время. Погода мягче, туристов меньше, а остров раскрывает свои уникальные стороны, недоступные в высокий сезон.

Читать полностью » Путешествие по чайным плантациям Индии: опыт туриста вчера в 11:49

Индия за чашкой чая: каково оказаться на плантации

Чайные плантации Индии — это не только поля и фабрики. Это атмосфера, где чай становится частью культуры, а путешествие превращается в опыт для всех чувств.

Читать полностью » Где искать умиротворение: популярные направления йога-туризма вчера в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Йога-туризм становится всё популярнее. Рассказываем, в какие страны едут за расслаблением, умиротворением и практиками гармонии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Прямая мышца живота: строение, функции и лучшие упражнения
Авто и мото

Обновлённый Dacia Duster с Hybrid-G 150 4x4 расходует от 5,5 л топлива на 100 км
Питомцы

Ветеринары: щенкам делают первые прививки с 45 дней по схеме V8 или V10
Еда

Учёные отмечают: нут и овсянка снижают риск рака толстой кишки
Туризм

На верфи Meyer Turku состоялся спуск на воду лайнера Legend of the Seas весом 250 тысяч тонн
Садоводство

Какие комнатные растения двигают листья днём и ночью: маранта, калатея, оксалис и строманта
Спорт и фитнес

Медики назвали пользу разминки и заминки для сердечно-сосудистой системы
Еда

Сливочное масло усилит вкус лаваша с яйцом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet