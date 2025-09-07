Жара уходит, а вместе с ней приходит сюрприз: почему сентябрь в Андалусии манит сильнее лета

Андалусия всегда считалась землёй страстей и контрастов. Летом жара здесь достигает 45°C, превращая прогулки в настоящее испытание. Но стоит календарю перевернуться на сентябрь — и всё меняется. Зной уходит, а вместе с ним приходит мягкий свет, спокойные улицы и ощущение, что регион раскрыл свои лучшие стороны.

Севилья: душа Андалусии

Август делает столицу региона невыносимо жаркой, но в сентябре город словно обретает второе дыхание. Севильский кафедральный собор поражает величием, а Алькасар чарует садами и мавританскими залами. Прогулка по кварталу Санта-Крус в это время — словно погружение в фильм с узкими улочками и яркими патио. А ещё именно в сентябре проходит местная Ферия, где туристы пробуют традиционную кухню и слушают фламенко.

Побережья: море и дикая природа

Коста-де-ла-Лус и Коста-дель-Соль осенью превращаются в настоящий подарок для путешественников. Болония и Ла-Барроса встречают спокойными пляжами без толпы отдыхающих. Здесь можно наблюдать перелётных птиц в заповеднике Доньяна или встать на паддлборд у побережья Марбельи. Сентябрь — это шанс насладиться морем без изнуряющего зноя.

Гранада и Кордова: города истории

Гранада с её Альгамброй в сентябре открывается по-новому. Без палящего солнца можно спокойно гулять по садами дворца или улочками района Альбайсин, а виды с Мирадор-де-Сан-Николас остаются в памяти навсегда. Кордова же завораживает мечетью-собором и атмосферой старого города. Осень делает посещение этих мест комфортным и размеренным.

Как добраться и где остановиться

Севилья, Малага и Гранада связаны с Европой удобными рейсами. Поезда Renfe и автобусы позволяют легко перемещаться между городами, а аренда машины открывает доступ к природным паркам и пляжам. Отели, бутик-гостиницы с патио, виллы в горах — Андалусия предлагает жильё на любой вкус.

Сентябрь в Андалусии — это не просто комфортный климат. Это возможность увидеть регион в момент, когда он особенно красив и по-настоящему гостеприимен.