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Выявлены причины аномального потепления, произошедшего около 400 тысяч лет назад
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Загадка древнего потепления раскрыта: учёные выяснили причину аномального климатического сдвига

Выявлены причины аномального потепления, произошедшего около 400 тысяч лет назад

Международная группа учёных из Национального тайваньского университета (NTU) выявила причины древнего аномального потепления, произошедшего около 400 000 лет назад, в период, известный как парадокс MIS 11c. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communication.

Этот период характеризовался необычно высоким уровнем моря и уменьшенным ледниковым покровом в Северном полушарии, несмотря на слабую солнечную радиацию и низкие уровни парниковых газов, что долгое время оставалось загадкой для палеоклиматологов.

В ходе исследования учёные проанализировали данные спелеотем из средиземноморских пещер и палеоклиматические записи Северной Атлантики, которые были датированы с помощью уран-ториевого метода.

Они обнаружили, что ключевую роль в потеплении сыграло усиленное летнее солнечное излучение в Северном полушарии около 426 000 лет назад. Это привело к нагреванию океанов, увеличению наклона Земли и, как следствие, к длительному сохранению теплой воды в Атлантике. Такое продолжительное потепление океана способствовало таянию шельфовых ледников и вызвало самое сильное потепление за последний миллион лет.

Результаты исследования подчёркивают, что даже без экстремальных уровней солнечного излучения и парниковых газов длительное нагревание океанов может привести к значительному разрушению ледников и повышению уровня моря, что актуально и в контексте современных климатических изменений.

Фото: flickr.com/GlacierNPS (public domain)

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