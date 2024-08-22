Загадка древнего потепления раскрыта: учёные выяснили причину аномального климатического сдвига

Международная группа учёных из Национального тайваньского университета (NTU) выявила причины древнего аномального потепления, произошедшего около 400 000 лет назад, в период, известный как парадокс MIS 11c. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communication.
Этот период характеризовался необычно высоким уровнем моря и уменьшенным ледниковым покровом в Северном полушарии, несмотря на слабую солнечную радиацию и низкие уровни парниковых газов, что долгое время оставалось загадкой для палеоклиматологов.
В ходе исследования учёные проанализировали данные спелеотем из средиземноморских пещер и палеоклиматические записи Северной Атлантики, которые были датированы с помощью уран-ториевого метода.
Они обнаружили, что ключевую роль в потеплении сыграло усиленное летнее солнечное излучение в Северном полушарии около 426 000 лет назад. Это привело к нагреванию океанов, увеличению наклона Земли и, как следствие, к длительному сохранению теплой воды в Атлантике. Такое продолжительное потепление океана способствовало таянию шельфовых ледников и вызвало самое сильное потепление за последний миллион лет.
Результаты исследования подчёркивают, что даже без экстремальных уровней солнечного излучения и парниковых газов длительное нагревание океанов может привести к значительному разрушению ледников и повышению уровня моря, что актуально и в контексте современных климатических изменений.
Фото: flickr.com/GlacierNPS (public domain)
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