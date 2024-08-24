В Италии обнаружено древнее святилище с таинственной стелой

В результате археологических раскопок в итальянской провинции Матера, на территории коммуны Монтескальозо, было обнаружено уникальное святилище медного века.
В местности Мурджа-дель-Черво археологи раскопали участок площадью около 18 квадратных метров, где нашли стелу возрастом около 5000 лет. Эта стела, изготовленная из местного песчаника, украшена геометрическими узорами и антропоморфными фигурами. Она находилась в центре древнего святилища и, вероятно, служила важным элементом в религиозных обрядах того времени. Наряду с ней были обнаружены различные артефакты, включая керамические сосуды, кремневые орудия и остатки костей животных, что свидетельствует о проведении жертвоприношений и ритуальных трапез, сообщает Sciencexxi.
Это открытие имеет большое значение для изучения религиозных практик и верований древних народов, живших на Апеннинском полуострове около 5000 лет назад. Археологи продолжают исследовать этот памятник, надеясь раскрыть больше информации о жизни и культуре людей, населявших эти земли в далёком прошлом.
Апенни́нский полуо́стров — один из крупнейших полуостровов Европы, расположенный на юге данной части света и омываемый водами Средиземного моря.
Фото: commons.wikimedia.org/HeritageDaily (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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