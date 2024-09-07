В Японии нашли древнюю математическую таблицу, скрывающую секреты Кофун

Археологи из Японии обнаружили часть древнейшей таблицы умножения, возраст которой оценивается в 1300 лет. Находка была сделана в руинах дворца Фудзивара в префектуре Нара и анонсирована 4 сентября Институтом культурного наследия Нары.

Деревянная полоска размером 16,2 на 1,2 см, датируемая концом VII — началом VIII века, была извлечена еще в 2001 году на предполагаемом месте службы охранников при центральном правительстве древней столицы Фудзивара-кё.

Исследователи установили, что полоска является фрагментом таблицы умножения, которая использовалась в государственных учреждениях того времени. Надписи, написанные иероглифами, были видны только под инфракрасным светом. Среди уравнений можно разглядеть: "9×9 = 81", "4×9 = 36" и "6×8 = 48". Стиль таблицы совпадает с китайскими образцами династий Цинь и Хань, что удивило ученых, поскольку до этого в Японии находили таблицы с меньшим количеством строк.

Хотя таблица умножения датируется VII-VIII веками, эксперты не исключают, что она могла быть создана еще в период Кофун (III-VII века), когда такие таблицы могли использоваться для расчета трудовых дней или налоговых цифр в административных структурах. Полная длина деревянной таблички, по мнению ученых, составляла бы 33 см.

Табли́ца умноже́ния, она же табли́ца Пифаго́ра — таблица, где строки и столбцы озаглавлены множителями, а в ячейках таблицы находится их произведение. Используется для обучения школьников умножению.

Фото: Arkeonews/Nara National Research Institute for Cultural Properties