Древний зуб ископаемого
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:51

Эволюция человека под угрозой: 13 зубов древних гоминин из Эфиопии ставят все на свои места

В Эфиопии обнаружены зубы ранних Homo и возможного нового вида гоминин

В Эфиопии, в слоях вулканического пепла возрастом от 2,6 до 2,8 миллиона лет, археологи обнаружили тринадцать зубов гоминин. Это открытие может значительно изменить наше понимание эволюции человека и сосуществования различных видов древних приматов. Исследователи считают, что некоторые из этих зубов принадлежат одному из самых ранних представителей рода Homo, тогда как другие могут относиться к новому виду гоминин.

Район Леди-Герару, расположенный в Эфиопии, стал местом проведения раскопок, где были найдены ценные палеонтологические находки. Ранее в этом регионе были обнаружены останки различных видов ранних гоминин из рода австралопитеков, включая знаменитую Люси, принадлежащую к виду Australopithecus afarensis. Эти открытия указывают на то, что в этом регионе в период от 3 до 2,5 миллионов лет назад обитало множество видов древних приматов.

Поиск переходного периода: зубы ранних Homo

Изучение периода, когда происходил переход от австралопитеков к первым гомининам из рода Homo, было особенно интересным для ученых. Именно с целью выяснить, что происходило в этот период, Кей Рид из Университета штата Аризона и ее коллеги проводили раскопки в районе Леди-Герару. В 2013 году ее команда обнаружила челюсть возрастом 2,8 миллиона лет, предположительно принадлежащую виду Homo, что отодвинуло предполагаемое время возникновения этого рода.

В ходе полевых работ, проведенных в 2015 и 2018 годах, были обнаружены 13 зубов в трех разных слоях вулканического пепла. Анализ этих зубов, результаты которого опубликованы в журнале Nature, привел к неожиданным выводам. Зубы из самого древнего и самого молодого слоев, возрастом 2,79 и 2,59 миллиона лет соответственно, были отнесены к роду Homo.

Средний слой: новый вид австралопитека?

Однако зубы из среднего слоя, возрастом 2,63 миллиона лет, вероятно, принадлежат австралопитеку. Более того, зубы австралопитека существенно отличаются от зубов A. afarensis и других австралопитеков, что позволяет предположить, что это может быть новый, ранее неизвестный вид.

Если предположение о новом виде подтвердится, эволюционное древо, ведущее к современным людям, окажется более ветвистым и сложным, чем считалось ранее. Это означает, что различные виды гоминин могли сосуществовать в одном регионе на протяжении длительного времени.

Скептицизм и сомнения: вопросы идентификации

Палеоантрополог Джон Хоукс из Висконсинского университета в Мадисоне выразил сомнения по поводу интерпретации данных. Он отметил, что делать выводы на основе нескольких зубов сложно, особенно учитывая, что найденные останки охватывают временной промежуток в 200 000 лет. Идентификация зубов как принадлежащих разным видам также вызывает вопросы.

В настоящее время ученые проводят исследование зубной эмали, чтобы уточнить рацион питания древних обитателей Леди-Герару. Это поможет выяснить, как различные виды гоминин сосуществовали, делили ресурсы и взаимодействовали друг с другом.

Интересные факты о гомининах:

  • Гоминины — это подсемейство приматов, включающее в себя людей и их вымерших предков.
  • Самые ранние известные гоминины, такие как сахелантроп, жили около 7 миллионов лет назад.
  • Люси, Australopithecus afarensis, жила около 3,2 миллиона лет назад и является одним из самых известных ископаемых гоминин.
  • Различные виды гоминин сосуществовали в Африке на протяжении миллионов лет.

Обнаружение тринадцати зубов гоминин в Эфиопии — это важное открытие, которое расширяет наши знания об эволюции человека и о сосуществовании различных видов древних приматов. Дальнейшие исследования, в том числе анализ зубной эмали, помогут уточнить рацион питания и взаимодействия этих видов, что, в свою очередь, позволит лучше понять нашу собственную историю.

