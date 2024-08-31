Уникальная находка в ледниках Тибета: более 1700 вирусов, сохранившихся в течение тысячелетий

Учёные обнаружили более 1700 древних вирусов в леднике на Тибетском плато, Китай. Эти вирусы, большинство из которых ранее не были известны науке, дают уникальное представление о жизни на Земле тысячи лет назад.

Исследователи собрали образцы льда с ледника Гулия, расположенного на высоте более 6000 метров. При детальном анализе было установлено, что возраст обнаруженных вирусов достигает 41 000 лет. Эти микроорганизмы пережили три крупных климатических перехода, от ледниковых периодов к более теплым эпохам.

Учёные подчеркнули, что данные вирусы не представляют угрозы для человека, так как способны заражать только бактерии и одноклеточные организмы. Однако их исследование открывает новые возможности для изучения эволюции микроорганизмов и их адаптации к изменяющимся климатическим условиям.

Результаты исследования также показали, что вирусные сообщества, существовавшие в разное время, существенно отличались в зависимости от климата, в котором они замерзли. Особенно заметные изменения произошли около 11 500 лет назад, когда Земля переходила от ледникового периода к более тёплому голоцену.

Фото: flickr.com/David Stanley (CC BY 2.0 license)