Следы древнего оледенения могут изменить наши представления о жизни на Земле

Ученые обнаружили доказательства того, что Земля, ранее представлявшая собой тропический подводный мир, постепенно превратилась в замерзшую пустыню около 720-662 миллионов лет назад, сообщает Journal of the Geological Society of London (JGSL).

Исследовательская группа из Университетского колледжа Лондона (UCL) изучила более 2000 зерен циркона из образцов песчаника, взятых из слоев горных пород на Шотландских и Ирландских островах. Эти породы, принадлежащие к группе геологических формаций Далрадиан, сохранили следы одного из самых значительных климатических событий в истории планеты — стуртийского оледенения. Этот период глобального замерзания, вероятно, стал началом многоклеточной жизни на Земле. Зерна циркона, содержащие следы свинца, позволили точно датировать возраст пород и подтвердить их глобальное значение. До стуртийского оледенения Земля переживала тропический климат, о чем свидетельствуют старые слои карбонатных пород, также обнаруженные в этих формациях.

Эти находки могут помочь в точном определении начала Криогенного периода, когда Земля была покрыта льдом. Исследование открывает новое понимание того, как жизнь на Земле адаптировалась и эволюционировала после столь драматичных климатических изменений.

Цирко́н — минерал подкласса островных силикатов, ортосиликат циркония ZrSiO 4 . Содержит, как правило, 1-4 % гафния, изоморфно замещающего цирконий в кристаллической решётке.

Фото: flickr.com/Joe deSousa (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)