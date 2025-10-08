Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алтарь Q в Копане
Алтарь Q в Копане
© https://archaeologymag.com by Adalberto Hernandez Vega is licensed under CC BY 2.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:49

От фресок к языку: как исследователи раскрывают секреты исчезнувшего народа

В Мексике обнаружены доказательства существования древней письменности Теотиуакана

Когда-то, более двух тысяч лет назад, в долине Мексики раскинулся один из самых удивительных городов древнего мира — Теотиуакан. Это был настоящий мегаполис своего времени: с населением до 125 тысяч человек, грандиозными храмами, строгими улицами и впечатляющими пирамидами. Здесь процветали ремёсла, торговля и культура, но спустя века от былого величия остались лишь руины — и одна из самых интригующих загадок археологии: кто построил этот город и каким языком говорили его жители?

Сегодня Теотиуакан — не только объект паломничества туристов, но и место, где археологи и лингвисты пытаются восстановить голоса исчезнувшей цивилизации.

Следы исчезнувшего народа

Исследователи из Копенгагенского университета, Магнус Фарао Хансен и Кристофер Хельмке, представили смелую гипотезу, опубликованную в журнале Current Anthropology. Они полагают, что теотиуаканцы владели собственной письменностью — и что она зафиксировала раннюю форму юто-ацтекского языка, предка современного науатля, на котором позже говорили ацтеки.

"Мы не знаем, на каком языке они говорили и с какими более поздними культурами они были связаны", — сказал археолог Магнус Фарао Хансен.

Если их догадка верна, это может изменить понимание истории всей Мезоамерики.

Теотиуакан — Рим Нового Света

Город появился примерно в 100 году до нашей эры и к III веку стал мощным культурным центром. Величественные храмы Солнца и Луны, тщательно спланированные кварталы и система водоснабжения свидетельствуют о высокой организации общества. Учёные сравнивают Теотиуакан с Римом — не по географии, а по роли в древнем мире.

"Представьте, если бы мы нашли руины Рима, но ничего не знали о людях, которые там жили", — пояснил Кристофер Хельмке.

После падения города около 600 года н. э. память о нём сохранилась лишь в легендах. Когда пришли ацтеки, они считали эти развалины жилищем богов.

Фрески, керамика и первые знаки речи

Фрески Теотиуакана — одно из главных сокровищ археологов. На них изображены не только сцены ритуалов, но и загадочные символы. Долгое время учёные спорили, можно ли считать эти знаки письменностью.

Хансен и Хельмке доказали, что они представляют собой не просто орнамент, а язык. В нём угадываются слова и структуры, характерные для юто-ацтекской семьи. Этот язык, считают исследователи, мог стать основой для будущих наречий кора, уичоль и самого науатля.

Сравнение древних языков

Параметр Теотиуаканский язык Науатль (ацтеков) Современные потомки
Время существования I-VI вв. н. э. XIII-XVI вв. н. э. XX-XXI вв.
Регион Центральная Мексика Центральная Мексика Мексика, Никарагуа
Тип письма Логографический Фонетико-логографический Устный
Структура слов Агглютинативная Агглютинативная Сложная, с постфиксами

Подобное сходство позволило сделать вывод, что между исчезнувшими жителями Теотиуакана и позднейшими ацтеками может быть прямая связь.

Как расшифровывают язык Теотиуакана

Работа исследователей напоминает детектив. Чтобы понять, как звучали слова, они реконструируют древнюю версию юто-ацтекского языка и сопоставляют её с символами на фресках.

"Нужно пытаться читать текст, используя язык, который ближе по времени и современен", — пояснил археолог Кристофер Хельмке.

Часть знаков читается буквально — изображение койота обозначает самого зверя. Но другие устроены сложнее: они передают звуки, а не смысл, как ребус. Например, комбинация изображений может складываться в слово, которое обозначает абстрактное понятие.

Почему письменность трудно расшифровать

  1. Логограммы могут иметь несколько значений.

  2. Знаки использовались как фонетические ребусы.

  3. Сохранилось мало примеров текстов.

  4. Многие изображения повреждены временем.

Из-за этого любая новая находка — фреска или кусок керамики с символами — может стать ключом к разгадке.

Советы шаг за шагом: как ведётся дешифровка древних текстов

  1. Исследователи создают каталог всех найденных символов.

  2. Сравнивают их между собой, выявляя повторяющиеся комбинации.

  3. Сопоставляют знаки с предметами, изображёнными рядом.

  4. Проверяют, какие из слов на реконструированном языке могли соответствовать рисункам.

  5. Составляют "гипотетический перевод", который позже уточняют при новых находках.

Такой метод помог учёным впервые показать, что письменность Теотиуакана — не просто набор картинок, а система передачи информации.

А что если жители Теотиуакана и были предками ацтеков?

Если гипотеза верна, привычное представление о миграции народов Мезоамерики придётся пересмотреть. Ацтеки могли быть не пришельцами, а потомками местных племён, сохранивших язык и часть традиций древнего города. Это означает, что культурная преемственность региона гораздо глубже, чем предполагалось.

Плюсы и минусы новой теории

Плюсы Минусы
Дает объяснение происхождению языка науатль Основана на ограниченном количестве артефактов
Объединяет разные мезоамериканские культуры в одну линию Требует длительной реконструкции древней фонетики
Расширяет понимание истории региона Не исключает ошибок при трактовке символов

FAQ

Какой возраст у Теотиуакана?
Примерно 2100 лет. Он был основан около 100 г. до н. э. и существовал до VII века.

Можно ли посетить Теотиуакан сегодня?
Да, это крупнейший археологический парк Мексики, открытый для туристов.

Кто построил город?
Точная этническая принадлежность строителей до сих пор неизвестна. Возможно, это были предки народов, говорящих на юто-ацтекских языках.

Что помогло исследователям понять, что это письменность?
Повторяемость символов и соответствие их структуре древних языков Мезоамерики.

Есть ли надежда полностью расшифровать тексты?
Учёные уверены, что да — при появлении новых находок процесс можно будет ускорить.

Мифы и правда

Миф: Теотиуакан построили ацтеки.
Правда: К моменту их появления город уже лежал в руинах более 700 лет.

Миф: письменность Мезоамерики была только у майя.
Правда: Теотиуаканцы также имели собственную систему записи.

Миф: древние символы — просто украшения.
Правда: часть из них передаёт конкретные слова и понятия.

3 интересных факта

  1. Улицы Теотиуакана образуют идеальную сетку, ориентированную по астрономическим осям.

  2. Пирамида Солнца по высоте уступает только египетской пирамиде Хеопса.

  3. При раскопках археологи нашли следы обширных мастерских по обработке обсидиана — "стекла" вулканического происхождения.

Исторический контекст

  • 100 г. до н. э. - основание Теотиуакана.

  • 250-500 гг. н. э. - расцвет города.

  • 600 г. н. э. - упадок и частичное разрушение.

  • XIII век - приход ацтеков, переосмысление руин как священного места.

  • XXI век - начало системной дешифровки письменности.

Учёные надеются, что новые раскопки помогут подтвердить их теорию. В ближайшее время международные команды археологов и лингвистов планируют совместные семинары и анализ новых находок.

