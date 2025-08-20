Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:36

Музыкальный мост через тысячелетия: Гимн Никкалю хранит секреты древних ритмов

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века

Более 3000 лет назад в портовом городе Угарит, расположенном на восточном побережье Средиземного моря, писцы запечатлели на глиняной табличке песню на хурритском языке. Эта мелодия, известная как "Гимн Никкалю", является самой ранней из известных на сегодняшний день музыкальных партитур. Недавние исследования показывают, что это короткое произведение может иметь беспрецедентное значение, свидетельствуя о существовании общей мировой музыкальной культуры уже в бронзовом веке.

В исследовании, проведенном Дэном К. Бачу из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и опубликованном на сервере Preprints. org, "Гимн Никкалу" сравнивается с "Ригведой", одним из древнейших индийских священных текстов. С помощью компьютерного анализа ритма и мелодии Бачу выявил поразительные параллели между этими двумя произведениями. Он обнаружил, что каждый пятый стих "Ригведы" заканчивается той же каденцией, что и "Гимн Никкалу". Вероятность того, что это произошло случайно, составляет менее одного случая на миллион.

Каденции и ритмы: музыкальная пунктуация бронзового века

Каденции — это повторяющиеся мелодические или ритмические единицы, выполняющие функцию музыкальной пунктуации, обозначая окончания стихов. В "Гимне Никкалу" преобладают две каденции: одна простая, напоминающая сердцебиение, а другая более сложная. По словам Бачу, эти же две модели используются в "Ригведе", причём одна из них чаще всего завершает стихи, а другая тесно связана с размером триштубх. Он утверждает, что эта двойственность простого и сложного является осознанным художественным выбором.

Исследователей поразил не только общий ритм, но и повторяющиеся мелодические тенденции. Древние комментаторы "Ригведы" описывали её мелодии как нарастающие на ударных слогах и затем спадающие — такая структура встречается и в угаритском гимне. При цифровой реконструкции эти два произведения оказались настолько похожими, что их родство стало очевидным.

Торговые пути и культурные мосты: распространение музыки

Это открытие заставляет задуматься о том, как в древности музыка распространялась на большие расстояния. Угарит, расположенный на пересечении торговых путей Ближнего Востока и Средиземноморья, связывал культуры Месопотамии и Анатолии. Историки считают, что царство Митанни было вероятным культурным мостом между Угаритом и Индией. Это государство бронзового века, населённое хурритами и связанное с индоевропейскими сообществами, могло быть каналом для обмена ведическими традициями и музыкальными формами.

Последствия исследования выходят далеко за рамки интересов историков. Исследование показывает, что музыка — более эфемерная, чем каменные памятники или королевские указы, — распространялась быстрее и сохранялась дольше, чем политические союзы.

Королевства возникали и исчезали, договоры расторгались, а ритмы оставались. Действительно, те же ритмические модели появились столетия спустя в греческой лирической поэзии, наиболее известной благодаря произведениям Сапфо, и намного позже в европейской литературе, находя отклик даже в стихах немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина в 1801 году.

Сохранение музыкальности: устные традиции и точность

Сама "Ригведа", которую и по сей день читают более миллиарда индусов на свадьбах и во время ритуалов, сохранила свою музыкальность с поразительной точностью. Несмотря на то, что акценты менялись на протяжении тысячелетий, её ритм остаётся узнаваемым. Эта последовательность показывает, с какой точностью устные традиции сохраняли не только слова, но и музыкальные структуры.

Исследование Бачу предполагает, что музыка могла быть первым глобальным языком, который распространялся быстрее, чем армии или торговые караваны. Эта концепция перекликается с современными вопросами о единстве культуры в эпоху разделения. Подобно тому, как ритмы Угарита связывали Индию, Кавказ и Средиземноморье через горы и пустыни, музыка и сегодня способна преодолевать границы.

Хотя ученые предупреждают, что необходимы дополнительные доказательства — наличие доисторических музыкальных партитур встречается редко, — "Гимн Никкалу" представляет собой дразнящее видение мира бронзового века, где люди, находящиеся за тысячи миль друг от друга, возможно, обменивались не только товарами, но и песнями.

Три интересных факта:

  • "Гимн Никкалю” был записан клинописью, что свидетельствует о высоком уровне развития письменности в Угарите.
  • Угаритская цивилизация оказала значительное влияние на развитие финикийского алфавита.
  • В Угарите также были найдены другие музыкальные инструменты, такие как лиры и флейты.

