Забытая технология древних: как люди каменного века создавали то, что не могло сохраниться

Археологи обнаружили в Китае коллекцию из 35 деревянных орудий возрастом 250-361 тыс. лет — древнейших в Восточной Азии. Уникальные артефакты найдены на стоянке Ганьтанцин (провинция Юньнань), и ничего подобного в этом регионе раньше не встречалось.

Почему деревянные артефакты — редкость

В эпоху палеолита люди активно использовали дерево, но оно сохраняется крайне плохо. Лишь в единичных случаях археологам удаётся найти такие артефакты:

в Израиле обнаружено деревянное орудие возрастом 780 тыс. лет.

в Замбии нашли древнюю деревянную конструкцию (476 тыс. лет).

в Германии (Шёнинген) раскопали копья и метательные палки, которым около 200 тыс. лет (раньше считалось, что 300 тыс.).

Что нашли в Ганьтанцин

Стоянку открыли ещё в 1984 году, но масштабные раскопки начались позже. В 2014–2019 годах учёные из Китая, Австралии и Великобритании под руководством Гао Сина (Институт палеонтологии КАН) обнаружили:

35 деревянных орудий, включая палки-копалки и инструменты для обработки корнеплодов

каменные артефакты (нуклеусы, скребла), принесённые издалека — ближайший источник сырья в 5 км

четыре орудия из оленьего рога, вероятно, использовавшиеся как отбойники.

Учёные применили 5 методов датировки, включая палеомагнитный анализ и электронный парамагнитный резонанс.

Результаты показали:

самый древний слой — 361-298 тыс. лет

самый молодой — 286-250 тыс. лет.

Это древнейшая коллекция деревянных орудий Восточной Азии, меняющая представления о технологиях палеолита.