Неожиданные открытия на берегу Оки: как муромский могильник меняет историю

Недавние раскопки археологов на территории летописной муромы раскрыли удивительные находки, которые могут изменить наше представление о культуре восточных славян.

Уникальные находки

Российские ученые из Института археологии РАН поделились результатами своих исследований на Звягинском-2 могильнике, который находится на берегу Оки. В этом сезоне им удалось обнаружить и очистить множество захоронений, датируемых VIII-XI веками. Среди артефактов, найденных в могилах, были не только человеческие останки, но и элементы поясов, топоры, украшения и монеты.

Одной из самых интересных находок стал традиционный женский костюм муромской женщины, который включал в себя сложный головной убор и другие элементы, выполненные из цветного металла.

Исторический контекст

Когда восточнославянские племена начали осваивать Нижнее Поочье, на этих землях уже проживало финно-угорское население мурома. Эти люди занимались земледелием, животноводством и различными ремеслами. Благодаря своему географическому положению, мурома активно участвовала в торговле, что подтверждают найденные импортные монеты и артефакты.

В 2022 году местные жители обратили внимание на грабительские раскопки древнего могильника, что привело к началу официальных исследований. В результате работы археологов были обнаружены могилы, возрастом около тысячи лет, в которых находились ценные артефакты, такие как арабские дирхемы и золотые бляшки.

Сейчас Ольга Зеленцова из Института археологии РАН и её команда продолжают изучение памятника, уже раскопав 65 захоронений. Эти работы особенно актуальны, так как грабители продолжают уничтожать памятник в поисках древностей.

Уникальный женский костюм

В одной из могил археологи нашли останки женщины, похороненной в традиционном муромском костюме. Головной убор, состоящий из жгутов и проволочных колец, а также нагрудная бляха и другие украшения, говорят о высоком статусе покойной. Подобные находки, хоть и традиционны для муромских женщин, встречаются довольно редко.

В дополнение к женскому костюму, в могилах были найдены и мужские захоронения с ценными артефактами. Например, в одной могиле археологи раскопали топор и ножи, а в другой — элементы поясного набора с изображениями животных. Эти находки подтверждают, что мурома имела активные контакты с другими племенами.

Изменения в культуре

Поздние захоронения, относящиеся к XI веку, показывают изменения в материальной культуре местных жителей. В традиционном женском уборе сохранились лишь проволочные кольца, а в других находках наблюдаются влияния древнерусской культуры.

Раскопки на Звягинском-2 открывают новые горизонты для изучения истории муромы и её культуры. Уникальные находки, такие как женский головной убор, помогают лучше понять жизнь и обычаи людей, населявших эти земли.