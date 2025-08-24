В Городе птиц раскрыт древний секрет: 3000 обугленных семян указали на виноделие 7000-летней давности

В Болгарии обнаружены самые древние свидетельства виноделия на Балканах и одни из самых старых в Европе. Открытие было сделано в доисторическом поселении, прозванном "Город птиц", на окраине села Юнаци недалеко от города Пазарджик, сообщает Аrkeonews со ссылкой на Болгарское национальное телевидение. Находка, датируемая временем примерно в 7000 лет назад, включает более 3000 обугленных виноградных семян и фрагментов керамических сосудов, предоставляя убедительные доказательства того, что древние жители Балкан уже в V тысячелетии до нашей эры умели изготавливать вино.

Поселение, давно признано одним из важнейших доисторических мест Болгарии, показало, что его древние жители были не только искусными гончарами и торговцами, но и одними из первых, кто в Европе овладел виноградарством. "Город птиц” является свидетельством высокого уровня развития культуры и технологий в древней Европе.

Разрушенный дом и виноградные семена: указания на брожение

Семена были обнаружены в доме эпохи халколита (медно-каменный век), который был разрушен пожаром в V тысячелетии до н. э. По словам Камена Бояджиева, доцента из Национального археологического института в Софии, комбинация виноградных семян и фрагментов сосудов, а также ботанический анализ, указывают на брожение. Обнаружение большого количества виноградных семян и сосудов в одном месте указывает на то, что в этом доме производили вино.

Камен Бояджиев: "Мы обнаружили значительное количество обугленных ботанических остатков — пшеницы, ячменя, чечевицы, нута. Также у нас есть доказательства сбора диких фруктов, таких как яблоки, груши, кизил, виноград, даже дикий виноград. В одном доме мы нашли возле двух разрушенных сосудов более 3000 виноградных семян. Это, вместе с анализами, указывает на производство виноградного напитка, скорее всего, вина. И это, по сути, одни из самых ранних свидетельств виноделия, когда-либо обнаруженных на Балканах".

Ботанические остатки, обнаруженные в "Городе птиц”, предоставляют ценную информацию о диете и сельском хозяйстве древних жителей.

Он добавил, что вино, вероятно, наливали и употребляли в изящных, элегантных сосудах, покрытых графитовой росписью — настоящих произведениях ремесла, созданных специалистами по столовой керамике. Использование изящных сосудов для употребления вина свидетельствует о высоком уровне культуры и ритуалов в древнем поселении.

Южный Кавказ и пещера Арени-1: древние винодельческие регионы

До недавнего времени самые древние твердо датированные свидетельства виноделия в Старом Свете были с Южного Кавказа. Например, раскопки на грузинских холмах Гадачрили Гора и Шулавери выявили глиняные кувшины с остатками вина, датируемые около 6000 года до н. э., а в армянской пещере Арени-1 археологи выявили винный пресс возрастом 6100 лет. Болгарская находка теперь прочно вписывает Балканы в эту древнюю сеть винодельческих регионов. Открытие древнейшего виноделия на Балканах расширяет знания о распространении виноделия в древнем мире.

Место стало известно как "Город птиц", потому что археологи обнаружили там сотни глиняных фигурок птиц. Раскопки показали, что жители были мастерами, производившими изящные графитовые керамические изделия, ювелирные украшения из золота и медные инструменты. Они поддерживали дальние торговые сети, импортируя соль из Провадии, кремень из северо-восточной Болгарии и раковины с Эгейского моря. "Город птиц” был процветающим центром ремесел, торговли и культуры в древней Европе.

Дома и украшения: орнаменты с защитным или ритуальным значением

Дома, часто достигающие размеров от 60 до 100 квадратных метров, были не только просторными, но и богато украшенными. Археологи обнаружили фрагменты штукатурки стен, окрашенные в красные и белые цвета — возможно, орнаменты с защитным или ритуальным значением. Большие и украшенные дома свидетельствуют о высоком уровне жизни и социальной организации в древнем поселении.

Любопытно, что исследователи также обнаружили более 40 тщательно отобранных овечьих костей, предположительно используемых в играх или ритуалах, а также глиняные фигурки, связанные с культом Матери-Богини. Овечьи кости, фигурки и другие артефакты раскрывают информацию о играх, ритуалах и религиозных верованиях древних жителей.

Халколитическая культура Юнаци называется боян-марицкой. Она существовала на протяжении столетий, прежде чем была уничтожена мигрирующими степными кочевниками в конце V тысячелетия до н. э. Вторжение степных кочевников привело к гибели боян-марицкой культуры и изменило ход истории в регионе.

Интересные факты о виноделии

Виноделие является одним из старейших видов человеческой деятельности.

Существует более 10 000 сортов винограда, используемых для производства вина.

Вино может оказывать благотворное влияние на здоровье при умеренном употреблении.

В заключение, открытие древнейшего виноделия на Балканах в "Городе птиц” является важным шагом в понимании истории и культуры древней Европы. Находка свидетельствует о высоком уровне развития цивилизации, которая существовала на территории современной Болгарии 7000 лет назад.