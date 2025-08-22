Угроза утраты культурного наследия: как строительные работы ставят под сомнение будущее Мугтепы

Археологи в Таджикистане сделали поразительное открытие на городище Мугтепа: здесь была найдена древняя водопроводная система, возраст которой составляет около 1500 лет. Эта система, расположенная на вершине 65-метрового холма, предлагает уникальное понимание инженерных достижений ранних цивилизаций Центральной Азии.

История Мугтепы

Городище Мугтепа, когда-то служившее крепостью для правителей Уратюбе, оставалось без внимания почти три десятилетия. Строительные работы 2017-2018 годов нанесли серьезный ущерб культурным слоям, и многие эксперты считали, что его тайны утеряны. Однако в 2025 году под руководством профессора Набиджона Рахимова из Худжандского государственного университета была проведена новая экспедиция, которая вернула надежду на восстановление исторического наследия.

С 18 июня по 18 июля археологи исследовали три участка древнего трубопровода, использующего керамические трубы, известные как кубуры. Эти трубы, длиной около 40 см, были соединены водостойким раствором и уложены в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см. Вдоль маршрута находились небольшие бассейны, которые, вероятно, служили пунктами сбора воды. Однородность труб указывает на наличие специализированных мастерских, что подчеркивает высокий уровень инженерного мастерства того времени.

Открытия и артефакты

В ходе раскопок были найдены артефакты, которые открывают окно в повседневную жизнь людей V-VIII веков н. э. Среди находок — керамические изделия, каменные терки и пряслица, что свидетельствует о развитой сельскохозяйственной и текстильной экономике. Более глубокие слои содержали предметы более ранних эпох, включая фрагменты кубков на высоких ножках и краснолаковые чаши.

"Археологические памятники — это не просто камни и черепки; это материальные свидетельства нашей истории", — отметил Рахимов.

Он подчеркнул, что без защиты эти артефакты могут исчезнуть, и призвал к сохранению древней культуры Таджикистана.

Будущее исследований

Это открытие подчеркивает важность сохранения археологических памятников и богатого исторического наследия Таджикистана. Команда планирует обратиться в Агентство по охране памятников с просьбой о поддержке для продолжения раскопок.

Водопровод Мугтепа не только демонстрирует изобретательность древних инженеров, но и служит наглядным свидетельством социально-экономической организации общины. Продолжающиеся исследования обещают раскрыть больше информации о жизни, технологиях и культуре прошлых цивилизаций Центральной Азии.

Это открытие является частью более широкой тенденции значительных археологических прорывов в Таджикистане. В 2023 году была обнаружена канализационная система VII века, а в 2025 году — глиняный сосуд кушанской эпохи с надписью на бактрийском языке. Эти находки подтверждают важность археологии для понимания истории региона.