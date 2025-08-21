Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Таинственные трубы на вершине холма: что скрывала забытая крепость Мугтепа 1500 лет

Археологи нашли древний водопровод XV века в Истаравшане — сенсационная находка 2025

Археологи сделали удивительное открытие на поселении Мугтепа в Истаравшане, Таджикистан: древняя система водопровода, построенная примерно 1500 лет назад, была найдена на вершине холма, что является сенсацией. Это открытие проливает новый свет на инженерные способности и повседневную жизнь ранних цивилизаций Центральной Азии.

Место Мугтепа, крепости правителей Ура-тюбе, оставалось в значительной степени забытым почти три десятилетия, что является большим упущением. Его история оказалась скрыта от исследователей.

Строительные работы в 2017–2018 годах нанесли культурным слоям еще больший урон, и многие эксперты полагали, что его секреты утеряны. Это вызвало опасения за сохранность памятника.

Летняя экспедиция 2025 года: возрождение надежды

Однако, летняя экспедиция 2025 года под руководством профессора Набижона Рахимова из Худжандского государственного университета, возродила надежду, что является очень важным моментом. Она помогла обнаружить водопровод.

Археологи исследовали три сегмента водопровода, чтобы понять его структуру и принципы работы. Это было ключевым этапом.

Вода поступала из источника у подножия соседнего холма, что было продуманным решением. Это говорит о инженерном подходе.

Вода транспортировалась через керамические трубы (кубуры), каждая длиной около 40 см, которые соединялись между собой. Это был важный компонент системы.

Водонепроницаемый раствор: алебастр

Эти трубы соединялись с использованием водонепроницаемого алебастрового раствора, что обеспечивало герметичность, что является важным моментом. Это позволяет воде не протекать.

Трубы укладывались в траншеи шириной 85 см и глубиной 20 см, что демонстрирует продуманный подход к строительству, что позволяет понять принципы работы. Это позволяет правильно проложить трубы.

Маленькие бассейны (хаузи) вдоль маршрута, вероятно, служили точками сбора воды, что является важной деталью. Это говорит о планировании.

Однородность труб предполагает существование специализированных мастерских для их производства, что подчеркивает развитую инфраструктуру того периода. Это демонстрирует уровень развития общества.

Артефакты: свидетельство процветающей экономики

Слои, датируемые V-VIII веками, содержали керамику, каменные зернотерки и прялочные веретена, что указывает на процветающую экономику, что было очень важным. Это говорит о развитии.

Среди заметных находок были фрагменты бокалов на высоких ножках, чаш и красноглиняных мисок, что позволяет лучше понять быт людей. Это является важным для истории.

В 2023 году в Истаравшане была обнаружена канализационная система VII века, демонстрирующая передовую инженерную технику того времени. Это дает возможность сравнить системы.

В мае 2025 года недалеко от Сарбанда была найдена кушанская глиняная ваза с надписью на бактрийском языке, предоставляющая редкую информацию о древней грамотности и социальной жизни. Это очень важно для науки.

Стоянка Сойи Хавзак: миграция ранних людей

Кроме того, находки на участке Сойи Хавзак в долине Зеравшан датируются 150 000 лет назад, поддерживая теорию о том, что регион служил коридором для миграции ранних людей. Это доказывает давнюю историю региона.

Водопровод Мугтепа не только демонстрирует мастерство древних инженеров, но и предоставляет материальное доказательство социальной и экономической организации общества, что является самым важным.

Интересные факты об археологии:

Археологи используют различные методы для датировки артефактов, включая радиоуглеродный анализ и термолюминесцентное датирование.
Археология помогает нам узнать больше о прошлом и понять истоки нашей цивилизации.
Археологические открытия часто меняют наши представления об истории.

Открытие древней системы водопровода в Истаравшане является важным шагом в изучении истории Центральной Азии, позволяя лучше понять инженерные достижения, социальную организацию и повседневную жизнь древних цивилизаций. Дальнейшие исследования откроют новые горизонты.

