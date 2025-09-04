Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
иерусалим
иерусалим
© сommons.wikimedia.org by אורי אלוני is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:27

Вода и власть: почему древний Иерусалим создал инженерный шедевр в эпоху засух и наводнений

Археологи раскрыли назначение древней Силоамской плотины в Иерусалиме

Более 2800 лет назад жители Иерусалима столкнулись с суровыми климатическими вызовами: долгими засухами, внезапными ливнями и разрушительными наводнениями. Вместо того чтобы пассивно принимать эти изменения, правители Иудейского царства, возможно при царе Иоасе или Амасии, разработали грандиозный инженерный проект — Силоамскую плотину, которая навсегда изменила управление водными ресурсами города.

Археологическое открытие и научное подтверждение

Новое исследование, проведённое Институтом Вейцмана совместно с Израильским управлением древностей, раскрыло подробности строительства плотины. Использование передовых микроархеологических методов и радиоуглеродного датирования позволило точно определить время строительства — между 805 и 795 годами до нашей эры. Это свидетельствует о том, что сооружение было возведено в рекордно короткие сроки.

Исследовательская группа под руководством Йоханны Регев и профессора Элизабетты Боаретто сосредоточилась на анализе органических остатков, обнаруженных в растворе плотины. Микроскопическая необугленная солома и обугленные веточки, случайно попавшие в строительный материал, стали ключом к точному датированию и пониманию исторического контекста проекта.

Почему была построена плотина?

Чтобы понять причины столь масштабного строительства, учёные сопоставили полученные данные с климатическими записями из кернов Мёртвого моря, сталагмитов пещеры Сорек и солнечной активности. Итогом стал ясный вывод: регион в IX веке до н. э. переживал экстремальные климатические колебания, которые делали жизнь и сельское хозяйство крайне нестабильными.

Ответом на этот кризис стала плотина Силоам и связанная с ней водная система, часть продуманного городского планирования, направленного на управление водными ресурсами и защиту города от климатических угроз. Это свидетельствует о высокой организации и мощи Иерусалима в те времена.

Силоамский бассейн и его значение

Силоамский бассейн (Брехат Хашилоах на иврите, Биркет Сильван на арабском) — это комплекс скальных бассейнов у юго-восточной стены Старого города, питаемых источником Гихон через Силоамский туннель. Плотина позволила создать этот водоём, который служил для хранения воды и сбора дождевой влаги.

В эпоху Второго Храма бассейн был важным ритуальным центром: паломники очищались в его водах перед восхождением на Храмовую гору. В христианской традиции именно здесь, согласно Евангелию от Иоанна, Иисус исцелил слепого от рождения.

Исторический контекст и последующие события

Ранее гидравлические сооружения Иерусалима связывали с царём Езекией (715-687 гг. до н. э.), который построил знаменитый Силоамский туннель для защиты города от ассирийской армии. Новое исследование не отменяет эту версию, а скорее дополняет её, показывая, что плотина была построена почти на столетие раньше, а Езекия, возможно, лишь расширил и укрепил уже существующий проект.

В 2004 году археологи Эли Шукрон и Ронни Райх обнаружили остатки бассейна Второго Храма, подтвердившие масштабность сооружения. Однако из-за споров о праве собственности раскопки были заморожены почти на два десятилетия. Лишь в конце 2022 года контроль над территорией перешёл к Фонду Ир Давида, что позволило возобновить работы.

Что означает это открытие для истории?

Точная датировка и комплексный анализ показывают, что древние иерусалимские правители обладали мощной и организованной монархией, способной мобилизовать ресурсы для масштабных инфраструктурных проектов. Они не просто адаптировались к климатическим вызовам, а активно изменяли окружающий ландшафт, чтобы обеспечить безопасность и процветание своего города.

