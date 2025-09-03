Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Могила шаманки
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:34

Захоронение, которое перевернёт представления о древней Сибири — и вы узнаете первыми

Археологи обнаружили захоронение воина VI века до н.э. в Красноярском крае

Как часто земля под ногами хранит тайны, которые ждут своего часа? В Красноярском крае местные землепашцы наткнулись на необычное захоронение, которое вывело на свет загадки далёкого прошлого.

Неожиданная находка на берегу реки Кемь

Во время обычных сельскохозяйственных работ на берегу реки Кемь были обнаружены древние бронзовые артефакты. Это привлекло внимание археологов из Сибирского федерального университета, которые приступили к исследованию территории. В результате они нашли кремированные останки человека, чьё тело было сожжено и захоронено примерно в VI веке до нашей эры.

Вместе с останками археологи обнаружили богатый набор предметов, свидетельствующих о высоком статусе захороненного:

  • бронзовые бляшки в виде хищных птиц и головы горного барана (архара), которые служили элементами пояса.
  • металлическое зеркало.
  • коллекция элементов конской сбруи.
  • ножи, топоры, лук со стрелами.
  • особое внимание привлёк крупный боевой чекан из железа, предназначенный для пробивания доспехов.

Этот чекан особенно примечателен, так как железо в данном регионе начали использовать значительно позже — примерно во II веке до нашей эры. Это может указывать на то, что покойный воин был не только знатным человеком, но и, возможно, пришёл из земель, расположенных юго-западнее места захоронения.

Значение находки для истории региона

Обнаружение этого захоронения открывает новые горизонты в понимании культурных и социальных связей древних народов Сибири. Оно подтверждает, что в VI веке до нашей эры здесь уже существовали сложные воинские традиции и связи с более южными территориями.

