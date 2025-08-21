Древнее насилие в пещере: как находка меняет взгляд на человеческие отношения 4000 лет назад

Задумывались ли вы, какие тайны могут хранить древние артефакты? Археологи из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES) сделали поразительное открытие, которое перенесло нас на более чем 4000 лет назад.

Уникальная находка

В этом полевом сезоне под руководством Карлоса Торнеро, также работающего в Автономном университете Барселоны, исследователи обнаружили в пещере Рок-де-лес-Оренетес человеческое ребро, пробитое кремневым наконечником стрелы. Этот наконечник до сих пор торчит из кости с обеих сторон.

По словам ученых, данное ребро принадлежало человеку, который был поражен стрелой в спину. Удивительно, но несмотря на тяжелую травму, он смог прожить какое-то время, о чем свидетельствуют следы заживления на кости.

Археологический памятник

Пещера Рок-де-лес-Оренетес — важный археологический памятник, относящийся к позднему халколиту и раннему бронзовому веку. Она расположена в каталонской провинции Жирона на высоте более 1800 метров над уровнем моря. Раскопки здесь начались в 1970-х годах и были возобновлены в 2019 году. Исследователи нашли несколько тысяч перемешанных и частично фрагментированных костей более чем 50 людей, которые жили примерно 4500-4100 лет назад.

Недавний анализ останков показал, что на 26 костях шести людей из этой пещеры было обнаружено 48 повреждений, вызванных острыми предметами. Кроме того, на одном из черепов была травма, полученная от тупого предмета. Это указывает на то, что, скорее всего, имели место несколько эпизодов межличностного насилия, а не единичный инцидент.

Это открытие не только проливает свет на жизнь людей того времени, но и заставляет задуматься о сложных социальных отношениях в древности.