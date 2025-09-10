Отзывчивые охотники океана: что скрывает зуб гигантского базилозавра из Свердловской области

В Свердловской области палеонтологи сделали открытие, которое может изменить представления о древней фауне Урала. На берегу реки Туры был найден зуб гигантского хищного кита из семейства базилозаврид. Возраст находки оценивается примерно в 37 миллионов лет — это эпоха эоцена, когда на месте Урала простиралось огромное море Паратетис.

Первое доказательство присутствия китов-хищников на Урале

Находка стала сенсацией: до сих пор на территории региона не было свидетельств того, что здесь обитали базилозавриды — морские хищники длиной до 20 метров и весом около 16 тонн. Эти животные стояли на вершине пищевой цепи в древнем океане.

"Мы обнаружили щечный зуб. Это либо моляр, либо премоляр. Верхний или нижний — уточним после исследования. Но уже ясно, что он принадлежал представителю семейства базилозаврид", — рассказал доцент кафедры биоразнообразия УрФУ Максим Синица.

Урал как часть Паратетиса

37 миллионов лет назад территория от Франции до Алтая была единым морским бассейном. Паратетис соединял будущие Чёрное, Азовское, Каспийское и Аральское моря. В его водах обитали акулы, гигантские рыбы и древние киты. Теперь уральские палеонтологи получили доказательство, что и базилозавриды населяли эту часть моря.

Кто такие базилозавриды

Базилозавриды появились в конце эоцена и стали одними из первых полностью морских китов. В отличие от современных усатых китов, питавшихся планктоном, они были активными хищниками.

"Это был примитивный кит с примерно 40 зубами. Челюсти были длинными, передние зубы — одинаковые, а задние работали как ножи и дробилки", — уточнил Синица.

Передние зубы улавливали добычу, а задние, уплощённые и с бугорками, разрывали плоть и дробили кости.

Уникальная анатомия

Строение тела базилозавридов было необычным. Их позвоночник отличался гибкостью: животные могли изгибаться и по вертикали, и по горизонтали, что делало их манёвренными в воде. У них сохранялись задние конечности — крошечные ножки с рудиментами стопы.

"У некоторых современных китов сохранились только тазовые кости, а у базилозавров были и полноценные задние конечности. Считается, что они использовались во время спаривания, чтобы животным было проще удерживать контакт в воде", — пояснил Синица.

Эта особенность подтверждает происхождение китов от сухопутных предков, которые когда-то вышли на сушу, а затем вернулись в море.

Возможный новый вид

Зуб отправят на исследование в Палеонтологический институт РАН. Учёные сравнят его с останками других китов, чтобы определить видовую принадлежность.

"Не исключено, что мы обнаружили новый вид или даже род. Здесь таких находок прежде не было, поэтому есть вероятность, что речь идёт об эндемичной форме, обитавшей только в северо-восточной части Паратетиса", — подытожил Синица.

Значение находки

Это открытие доказывает: территория современного Урала когда-то была частью богатого мира морских хищников. Оно также указывает на то, что ареал распространения базилозавридов был шире, чем считалось ранее. Для науки это шаг вперёд в изучении древних экосистем Евразии.

Три интересных факта