монеты Европы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:02

Прорыв в археологии: затонувшие сокровища Оки рассказали о торговых связях тысячелетней давности

Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты

Российские археологи обнаружили свидетельства существования древнего торгового пути в верховьях Оки. Обнаруженные артефакты, включая арабские серебряные монеты VIII — IX веков, указывают на активные торговые связи в этом регионе в раннем Средневековье. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сотрудники Института археологии РАН совместно с дайверами провели исследования в Орловской области, где были сделаны уникальные находки. Эти исследования проливают свет на историю торговых отношений в древности.

Одним из ключевых мест древнего торгового пути являлось Самодуровское озеро. Из него вытекали реки, относящиеся к разным бассейнам, что делало его важным узлом для судоходства и торговли.

Гипотеза: маршрут из Черного моря в Каспийское

Ученые давно предполагали, что через этот регион мог проходить маршрут из Черного моря в Каспийское, но прямых доказательств до последнего времени не хватало. Обнаруженные артефакты подтверждают эту гипотезу.

Дайверам удалось поднять со дна Оки фрагменты старинной керамики, металлические изделия и якорные камни, которые свидетельствуют о судоходстве в этом районе. Были также обнаружены несколько средневековых монет.

Обнаружение арабских серебряных монет VIII — IX веков является одним из самых значимых открытий. Эти монеты являются прямым свидетельством торговых связей с арабским миром.

Артефакты с берегов: гончарная керамика и предметы быта

На берегах Оки были найдены гончарная керамика, предметы быта и сельского хозяйства, которые позволяют представить жизнь людей, проживавших в этом регионе в древности.

Некоторые из обнаруженных предметов были изготовлены без гончарного круга, который вошел в обиход в IX — X веках. Это помогает определить возраст артефактов и проследить этапы развития ремесла.

Интересной находкой стала византийская лампада XII — XIII века. Этот религиозный артефакт свидетельствует о связях с Византией и распространении христианства в регионе.

Памятник осады Кромы: свидетельство исторических событий

Кроме того, ученые описали памятник, связанный с осадой города Кромы в 1605 году. Это свидетельствует о том, что регион был вовлечен в важные исторические события.

Археологи предположили, что регион был частью Прикаспийского или Волго-каспийского водного пути, которые существовали в раннем Средневековье. Эти пути соединяли различные регионы и способствовали развитию торговли.

В письменных источниках не сохранилось упоминаний о Самодуровском озере как торговом пути. Однако, обнаруженные артефакты из разных стран свидетельствуют об активном водном сообщении.

Кроме того, были найдены следы поселений раннеславянской эпохи III — VII веков, что позволяет говорить о заселении этого региона в древности.

Интересные факты об археологии:

Археология — это наука, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.
Раскопки проводятся в соответствии с определенными методиками, чтобы сохранить артефакты и контекст находок.
Археологи используют различные методы датирования, такие как радиоуглеродный анализ и дендрохронология.
Археологические находки могут изменить представления об истории.

Обнаружение свидетельств древнего торгового пути в верховьях Оки — важное открытие, которое позволяет лучше понять историю торговли и связей между различными регионами в раннем Средневековье. Археологические исследования продолжаются, и новые открытия еще впереди.

