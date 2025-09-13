Гробница Мандурии: метафора культурного сокровища, которое раскроет секреты за пару кликов

Представьте: во время обычных работ по прокладке канализации в итальянском городке Мандурия, в провинции Таранто, вдруг откопали гробницу, которая пролежала под землей более двух тысяч лет! Это случилось в конце 2024 года, и находка обещает перевернуть наше понимание жизни древних мессапов. Давайте разберемся, что именно обнаружили археологи и почему это так важно.

Что нашли в Мандурии?

Гробница относится к эллинистическому периоду, точнее — к IV веку до нашей эры. Она расположена на улице Виа Скарчилья и является частью небольшого погребального комплекса. Археологи из Управления археологии изящных искусств и ландшафтов (ABAP) в провинциях Бриндизи, Лечче и Таранто руководили раскопками. Это открытие подтверждает, что район на юге Италии полон археологических сокровищ и рассказывает о сложных погребальных традициях мессапского поселения.

Гробница состоит из двух помещений:

первое помещение (дромос или преддверие): стены покрыты красной штукатуркой с белой горизонтальной полосой. Здесь нашли богатый набор эллинистической керамики: вазы, масляные лампы, мази и тарелки — все из IV века до н. э.

главная погребальная камера: вход украшен лепной каменной перемычкой, что говорит об искусной работе и высоком статусе владельца. Дверь была двустворчатой, с красной штукатуркой (фрагменты сохранились). Внутри — остатки расписной штукатурки и четыре углубления в полу, вероятно, для деревянного ложа.

Комплекс был потревожен еще в древности: в стенах проделали отверстия, чтобы добраться до соседних захоронений. Через одно из них нашли вторую гробницу — пустую, но с римским республиканским денарием в засыпке. Это указывает на использование территории вплоть до римского периода.

Кто такие мессапы и их культура?

Мессапы — древний италийский народ, живший на полуострове Саленто в южной Апулии с VIII века до н. э. Вероятно, они имеют иллирийское происхождение. Их культура отличалась укрепленными поселениями на холмах, сложными обрядами и уникальными надписями на мессапском языке (не индоевропейском).

К IV веку до н. э. мессапы сильно перенимали греческие влияния из Великой Греции: архитектуру, керамику и погребальные традиции. Но при этом сохраняли свои особенности. Эта гробница — яркий пример такого культурного синтеза, показывающий богатство и космополитизм мессапской элиты.

Связь с прошлыми находками и значение для региона

Это не первая сенсация: те же канализационные работы выявили 11 могил, высеченных в скале вдоль Виа Скарчилья. Вместе эти открытия подтверждают, что район был организованным некрополем в эллинистическую эпоху.

Мандурия исторически — часть мессапинской культуры южной Апулии, известная стенами и археологическими богатствами. Новая гробница углубляет знания о мессапских обрядах, которые после греческого влияния сочетали местные традиции со средиземноморскими.

Как проходили раскопки и сохранение наследия

Работы велись компанией Impact Soc. Coop. под научным руководством ABAP Министерства культуры Италии. Все по правилам государственных закупок, с археологическим надзором при инфраструктурных проектах.

Водоканал Acquedotto Pugliese (AQP) сотрудничал с археологами, подчеркивая важность сохранения наследия. Они поддерживали раскопки и документирование, чтобы защитить находки, не останавливая строительство.

После раскопок проводится фотограмметрическая съемка для 3D-модели гробницы. Это позволит сохранить детали для будущих исследований и, возможно, виртуальных туров для публики.