Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Древнее поселение Майсан
Древнее поселение Майсан
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:48

Гробница Мандурии: метафора культурного сокровища, которое раскроет секреты за пару кликов

Археологи нашли древнюю гробницу мессапов в Мандурии

Представьте: во время обычных работ по прокладке канализации в итальянском городке Мандурия, в провинции Таранто, вдруг откопали гробницу, которая пролежала под землей более двух тысяч лет! Это случилось в конце 2024 года, и находка обещает перевернуть наше понимание жизни древних мессапов. Давайте разберемся, что именно обнаружили археологи и почему это так важно.

Что нашли в Мандурии?

Гробница относится к эллинистическому периоду, точнее — к IV веку до нашей эры. Она расположена на улице Виа Скарчилья и является частью небольшого погребального комплекса. Археологи из Управления археологии изящных искусств и ландшафтов (ABAP) в провинциях Бриндизи, Лечче и Таранто руководили раскопками. Это открытие подтверждает, что район на юге Италии полон археологических сокровищ и рассказывает о сложных погребальных традициях мессапского поселения.

Гробница состоит из двух помещений:

  • первое помещение (дромос или преддверие): стены покрыты красной штукатуркой с белой горизонтальной полосой. Здесь нашли богатый набор эллинистической керамики: вазы, масляные лампы, мази и тарелки — все из IV века до н. э.

  • главная погребальная камера: вход украшен лепной каменной перемычкой, что говорит об искусной работе и высоком статусе владельца. Дверь была двустворчатой, с красной штукатуркой (фрагменты сохранились). Внутри — остатки расписной штукатурки и четыре углубления в полу, вероятно, для деревянного ложа.

Комплекс был потревожен еще в древности: в стенах проделали отверстия, чтобы добраться до соседних захоронений. Через одно из них нашли вторую гробницу — пустую, но с римским республиканским денарием в засыпке. Это указывает на использование территории вплоть до римского периода.

Кто такие мессапы и их культура?

Мессапы — древний италийский народ, живший на полуострове Саленто в южной Апулии с VIII века до н. э. Вероятно, они имеют иллирийское происхождение. Их культура отличалась укрепленными поселениями на холмах, сложными обрядами и уникальными надписями на мессапском языке (не индоевропейском).

К IV веку до н. э. мессапы сильно перенимали греческие влияния из Великой Греции: архитектуру, керамику и погребальные традиции. Но при этом сохраняли свои особенности. Эта гробница — яркий пример такого культурного синтеза, показывающий богатство и космополитизм мессапской элиты.

Связь с прошлыми находками и значение для региона

Это не первая сенсация: те же канализационные работы выявили 11 могил, высеченных в скале вдоль Виа Скарчилья. Вместе эти открытия подтверждают, что район был организованным некрополем в эллинистическую эпоху.

Мандурия исторически — часть мессапинской культуры южной Апулии, известная стенами и археологическими богатствами. Новая гробница углубляет знания о мессапских обрядах, которые после греческого влияния сочетали местные традиции со средиземноморскими.

Как проходили раскопки и сохранение наследия

Работы велись компанией Impact Soc. Coop. под научным руководством ABAP Министерства культуры Италии. Все по правилам государственных закупок, с археологическим надзором при инфраструктурных проектах.

Водоканал Acquedotto Pugliese (AQP) сотрудничал с археологами, подчеркивая важность сохранения наследия. Они поддерживали раскопки и документирование, чтобы защитить находки, не останавливая строительство.

После раскопок проводится фотограмметрическая съемка для 3D-модели гробницы. Это позволит сохранить детали для будущих исследований и, возможно, виртуальных туров для публики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые применяют слои данных для голографической стереосинтезации без лазерного оборудования сегодня в 19:41

Забытая идея века: как простые фотографии оживают в голограммах без магии

Учёные возрождают идею Люмьера: голограммы без лазеров из слоёв искусства и данных. Что это даст музеям и медицине? Разберёмся в инновации, которая меняет взгляд на 3D.

Читать полностью » Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги сегодня в 19:14

От корабля к звёздам: как древний прибор взорвал представление о греческой науке

В древнем Эги нашли неповреждённые солнечные часы эллинистической эпохи. Артефакт раскрывает секреты астрономии и искусства древних греков. Что скрывает этот уникальный прибор?

Читать полностью » Гравитационные волны от слияния чёрных дыр подтвердили гипотезу Эйнштейна в LIGO сегодня в 18:34

Космический апокалипсис в прямом эфире: столкновение чёрных дыр, потрясшее науку

Самое мощное столкновение чёрных дыр подтвердило теории Эйнштейна и Хокинга. Гравитационные волны от слияния гигантов раскрывают секреты Вселенной без искажений. Что ждёт физику дальше?

Читать полностью » Учёные описали рептилию Agriodontosaurus helsbypetrae из триасового периода сегодня в 18:18

Загадка ладонного ящера: почему учёные шепчут о перевороте в истории жизни

Крошечная рептилия с гигантскими зубами из триаса переписывает историю лепидозавров. Открытие в Англии раскрывает раннюю эволюцию ящериц и змей.

Читать полностью » Сейсмические измерения показали твердое ядро Марса, по данным NASA сегодня в 17:53

Шок в сердце Марса: твердое ядро, которое вот-вот перевернет все, что мы знали о Красной планете

Учёные обнаружили твердое ядро у Марса, проанализировав сейсмические волны от марсотрясений. Это открытие меняет взгляды на внутреннее строение Красной планеты и её эволюцию.

Читать полностью » Археологи нашли наконечник стрелы в парфянском захоронении в Иране сегодня в 17:16

Железный снаряд в живой кости: парадокс парфянского захоронения, который никто не ожидал

В Иране нашли захоронение с застрявшим в кости наконечником стрелы. Что это говорит о жизни в Парфянском царстве? Археологи раскрывают интригующие детали древней раны и артефактов.

Читать полностью » Обсерватория NASA зарегистрировала галактику Capotauro с массой в миллиард раз больше Солнца сегодня в 16:41

Взгляд в прошлое Вселенной: может ли яркое пятно оказаться первым светилом

Ученые нашли объект, который может быть самой древней галактикой, появившейся через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Но есть и альтернативные версии — что же скрывается за загадочным сигналом?

Читать полностью » NASA: Юнона показала след Каллисто в атмосфере Юпитера сегодня в 16:13

Зонд Юнона поймал невидимый след Каллисто — грандиозное открытие века

Зонд Юнона обнаружил след Каллисто в сияниях Юпитера! Впервые четвертый галилеев спутник оставил отпечаток в атмосфере гиганта. Что это значит для космоса?

Читать полностью »

Новости
Еда

Учёные назвали продукты, которые поддерживают психическое здоровье
Культура и шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов
Спорт и фитнес

Учёные из Японии: упражнения Рэй-хо помогают пожилым снизить риск падений
Авто и мото

Клуб ADAC представил рейтинг лучших автомобилей для пожилых водителей
Дом

Эксперты: сода и уксус эффективно устраняют засоры и запах в трубах
Туризм

Блогер Тим назвал ночную жизнь Бангкока разочарованием
Садоводство

В России запретят коммерческую деятельность на территории садовых и огородных товариществ
Наука

Археологи нашли новую версию указа Птолемея III на стеле в Египте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet