Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Раскопки
Раскопки
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:28

Тайны древнего Ирана раскрыты: найдена фигурка, старше всех известных изображений этого животного

Археолог Колберн: в Иране обнаружена древнейшая фигурка тигра возрастом 5000 лет

На севере Ирана археологи сделали открытие, которое может изменить представления об истоках иранского искусства. Крошечная керамическая фигурка тигра, найденная ещё в 1960 году в Ярим-Тепе, оказалась, возможно, самым древним изображением этого хищника в мире. Её возраст — около 5000 лет, что делает находку уникальной не только для Ирана, но и для всей Евразии.

Исследование, опубликованное археологом Генри П. Колберном из колледжа Брин-Мор в журнале Anthropozoologica, открывает новую страницу в изучении древней Гиркании — региона, где когда-то обитал туранский тигр (Panthera tigris virgata).

Фигурка, пережившая пять тысячелетий

Маленькая скульптура длиной всего 8 сантиметров выполнена из красновато-коричневой глины и расписана тёмными полосами. Сохранились грудь, шея и часть головы, но характерные изгибающиеся полосы не оставляют сомнений: это именно тигр.

"Две тёмные, тщательно прорисованные полосы естественным образом изгибаются вдоль тела — намеренный художественный приём, позволяющий идентифицировать существо как тигра", — пояснил археолог Генри Колберн.

Фигурка была обнаружена на древнем поселении Ярим-Тепе близ города Гонбад-и-Кавус в иранской провинции Голестан — на территории, где тысячи лет назад простирались густые гирканские леса, населённые оленями, кабанами и тиграми.

Датировка и происхождение

На основе анализа керамики — так называемой каспийской чёрной керамики на красном фоне — Колберн отнёс артефакт к позднему энеолиту (3500-3100 годы до н. э.). Это значит, что статуэтка старше всех известных изображений тигров в Иране почти на три тысячелетия.

Для сравнения: ранее считалось, что образы тигра появились в иранском искусстве только во времена Сасанидской империи (III-VII века н. э.), когда хищник стал символом царской власти и доблести.

Сравнение: тигр в искусстве разных эпох

Период Пример изображений Значение тигра
Поздний энеолит (3500-3100 до н. э.) Фигурка из Ярим-Тепе Образ силы, связь с природой
Сасанидская эпоха (III-VII вв. н. э.) Серебряные сосуды, рельефы Символ царской власти, охоты
Средневековье (X-XI вв.) "Шахнаме" Фирдоуси, легенды о Рустаме Символ героизма и мужества

Эта преемственность образов показывает, как древний культ тигра мог пройти путь от бытовой керамики до центра национального эпоса.

Почему находка так важна

Колберн считает, что фигурка из Ярим-Тепе не просто изображает животное, а отражает раннюю связь местных сообществ с их природной средой. Скульптор, создавший её, наверняка видел тигров своими глазами — о чём свидетельствует реалистичная передача полос и пропорций.

"Эта фигурка, должно быть, сыграла определённую роль в формировании местной идентичности в Ярим-Тепе", — отметил исследователь.

На соседних археологических памятниках, таких как Шах-Тепе, Туренг-Тепе и Тепе-Хиссар, находили подобные изделия, но без изображений животных. Это делает тигра из Ярим-Тепе единственным в своём роде артефактом, отражающим раннюю художественную традицию региона.

Экология и культурный контекст

В эпоху, когда была создана фигурка, север Ирана представлял собой густой лесной пояс между горами Эльбурс и Каспийским морем — территорию, известную в древности как Гиркания. Здесь обитал туранский тигр, крупнейший представитель своего вида, исчезнувший лишь в XX веке.

Его присутствие в мифах и символах неудивительно: в культуре древних народов этот зверь олицетворял мощь, храбрость и защиту. Учитывая это, археологи предполагают, что фигурка могла использоваться в ритуальных целях — возможно, как тотем или амулет, охраняющий жилище или общину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что иранские изображения тигров появились только под влиянием Индии.
    Последствие: недооценка самостоятельного развития иранского искусства.
    Альтернатива: данные из Ярим-Тепе подтверждают местное происхождение образа тигра, связанное с природой Гиркании.

  • Ошибка: рассматривать находку как простое декоративное изделие.
    Последствие: утрата понимания её ритуальной и культурной значимости.
    Альтернатива: изучать артефакт в контексте обрядов и мифов ранних общин.

А что если тигр — больше, чем символ?

Если выводы Колберна верны, то мы имеем дело не просто с художественным изображением, а с первым шагом к формированию национального символа Ирана. Ведь в более поздней персидской культуре тигр стал знаком силы и доблести, встречающимся в гербах, орнаментах и поэзии.

Не исключено, что образ тигра из Ярим-Тепе стал духовным предшественником знаменитого плаща бабр-э баян, который носил герой Фирдоуси Рустам.

Плюсы и минусы гипотезы Колберна

Плюсы Минусы
Предлагает новое понимание происхождения тигра в иранской культуре Датировка основана на типологии, а не на прямом радиоуглеродном анализе
Подтверждает древность символа силы в Иране Отсутствуют аналогичные артефакты в соседних регионах
Связывает археологию, искусство и мифологию Интерпретация назначения фигурки остаётся гипотетической

FAQ

Где сейчас находится фигурка тигра?
Она хранится в коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке, куда попала в 1963 году.

Можно ли утверждать, что это точно тигр?
Да, по мнению Колберна, характерные полосы и форма головы исключают другую интерпретацию.

Почему находка уникальна?
Это самое раннее известное изображение тигра в Иране и одно из древнейших в мире.

Мифы и правда

  • Миф: тигр — чуждый символ, заимствованный из Индии.
    Правда: находка из Ярим-Тепе доказывает, что культ тигра существовал в Иране задолго до внешних влияний.

  • Миф: древние мастера изображали животных по воображению.
    Правда: полосы и пропорции фигурки указывают на реальные наблюдения.

  • Миф: такие артефакты не несут смысловой нагрузки.
    Правда: они отражают мировоззрение и социальные представления ранних сообществ.

Исторический контекст

Гиркания — один из древнейших культурных регионов Ближнего Востока. Её природа вдохновляла художников и жрецов с IV тысячелетия до н. э. Позже, в эпоху Ахеменидов и Сасанидов, мотив тигра вновь вошёл в искусство — уже как символ имперской мощи.

Таким образом, фигурка из Ярим-Тепе связывает два мира: доисторический культ природы и высокое искусство древних империй.

3 интересных факта

Последний туранский тигр был застрелен в северном Иране в 1958 году — почти на месте древней Гиркании.

В орнаментах персидских ковров XIX века тигр часто изображался как хранитель дома.

Археологи планируют использовать 3D-сканирование для цифровой реконструкции утраченных частей фигурки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыточная зелень в городе может вызывать тревогу и ухудшать психическое здоровье — Nature Cities сегодня в 15:19
Деревья не всегда полезны: как чрезмерная зелень может усилить тревожность и вызвать замкнутость

Учёные выяснили, что не количество, а баланс зелени в городе определяет психическое здоровье его жителей. Почему избыток деревьев может вредить — разбираемся в новом исследовании.

Читать полностью » Цифровое моделирование в палеонтологии раскрывает новые виды динозавров и скрытые детали их строения сегодня в 14:19
Когда камень — это не просто камень: как динозавры возвращаются к жизни через виртуальную реальность

Учёные открыли нового динозавра и исследовали древнюю микрорептилию — не извлекая их из породы. Современные 3D-технологии позволяют изучать прошлое, не разрушая его.

Читать полностью » Терапия стволовыми клетками вернула память мышам с болезнью Альцгеймера — Клайв Свендсен сегодня в 13:53
Человечество приближается к границе бессмертия: учёные вмешались в старение мозга

Американские учёные нашли способ повернуть время вспять: молодые иммунные клетки помогли стареющим мышам восстановить память. Что ждёт медицину после этого открытия?

Читать полностью » Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван сегодня в 12:53
Бактерии против батареек — природа сама начала очищать планету от отходов технологий

Учёные нашли бактерию, которая питается металлами из старых аккумуляторов. Это открытие может навсегда изменить переработку и сделать её безопасной для планеты.

Читать полностью » Суперземля GJ 251c обнаружена в двадцати световых годах от Земли — Университет Пенсильвании сегодня в 11:53
Соседняя планета зовёт — но её солнце способно испепелить всё живое

Учёные нашли суперземлю всего в двадцати световых годах от нас. Может ли GJ 251 c стать новым кандидатом на жизнь за пределами Земли — рассказываем подробно.

Читать полностью » Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт сегодня в 10:53
Стена времени рухнула — как Берлин стал доказательством теории о судьбе человечества

Астрофизик Ричард Готт однажды задал простой вопрос о Берлинской стене — и вывел формулу, которая способна предсказывать судьбу цивилизаций.

Читать полностью » Соляные купола Австралии сохранили микробные колонии времён ледниковых эпох — Геологическое общество Америки сегодня в 9:53
Соль держит планету за горло: без этих подземных рек жизнь могла бы не родиться

Как соль сформировала Землю и повлияла на появление жизни? Учёные раскрыли роль соляных диапиров, которые стали убежищем для древних экосистем и ключом к технологиям будущего.

Читать полностью » Исследование показало, что торонтский олень жил 12 000 лет назад — Аарон Шафер сегодня в 8:20
Олень из-под земли: древний дух Торонто, спрятанный под рельсами метро

Учёные наконец раскрыли тайну "торонтского оленя из метро". Анализ ДНК показал: это не лось и не косуля, а исчезнувший вид, живший 12 000 лет назад.

Читать полностью »

Новости
СФО
Красноярский край намерен удвоить показатели туризма, делая ставку на креативный сектор
Еда
Замороженные заготовки для чая сохраняют до 90 % витаминов при хранении до трёх месяцев
ПФО
В Нижнем Новгороде сократили расходы на новогодние подарки для детей
Питомцы
Снежного барса, сипуху и химеру называют призраками дикой природы
ДФО
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 22 км
Наука
BMC Geriatrics: быстрая потеря зубов у пожилых людей повышает риск смертности
Наука
Российские учёные создали новое противовоспалительное соединение против устойчивых бактерий
Технологии
Роскачество зафиксировало случаи подделки товаров на маркетплейсах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet