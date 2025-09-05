Фитили заговорили: археологи нашли свидетельства переработки ткани 4000 летней давности

Археологи в Израиле сделали находку, которая проливает свет на повседневную жизнь и обряды бронзового века. В глиняных масляных лампах, найденных на кладбище Новый Эфраим недалеко от Йехуда, сохранились текстильные фитили возрастом около 4000 лет. Это одно из древнейших свидетельств использования фитилей, а также уникальный пример вторичного применения ткани.

Уникальность открытия

Раскопки проводились Управлением древностей Израиля (IAA) на некрополе среднего бронзового века (около 2500-2000 гг. до н. э.). Здесь было найдено более 1200 погребений с дарами: керамикой, украшениями, костями животных, металлическими предметами и масляными лампами. Именно в лампах сохранились текстильные фитили, что само по себе необычно — органические материалы крайне редко переживают тысячелетия в средиземноморском климате.

"Эти фитили — одни из немногих известных образцов той эпохи в мире. Сохранение в масляных лампах создало уникальную среду, позволившую их восстановить, несмотря на прошедшие тысячелетия", — отметили исследователи IAA.

Символизм огня

Лампы встречались практически во всех гробницах, рядом с останками мужчин, женщин и детей. Следы копоти доказывают, что фитили зажигались и действительно использовались во время похоронных обрядов. Свет имел двойное значение — практическое и духовное.

"Лампы освещали тёмные погребальные шахты, но сам огонь также нес духовную нагрузку. С древних времён пламя символизировало человеческую душу, и эта концепция до сих пор отражается в еврейском термине "нер нешама" — "пламя души"", — пояснили руководители раскопок.

Таким образом, находка подчёркивает, что огонь в бронзовом веке был не просто источником света, но и важным элементом ритуалов и верований.

Что показал анализ

Результаты исследования опубликованы в журнале Atiqot. Микроскопический анализ подтвердил, что фитили сделаны из льняной ткани. Тонкие полосы плетения и скрученная структура ясно указывают: использовалась не новая нить, а уже готовая ткань, переработанная для нового назначения.

Такое повторное использование подчёркивает ценность текстиля в древности. Одежда и ткань были настолько важны, что их старались перерабатывать многократно, пока материал окончательно не приходил в негодность. Последней функцией могли стать именно фитили для ламп.

"Фитили не были первичным продуктом, это был умный способ повторного использования изношенных тканей, демонстрирующий эффективное управление ресурсами и раннюю форму переработки в древности", — объясняют исследователи.

Исторические параллели

Практика повторного использования текстиля была распространена и в других культурах. В Древнем Египте времён Рамсеса II сохранились письма с просьбами прислать старую одежду для изготовления фитилей. Позднее раввинские тексты также упоминали традицию делать фитили из ненужных тканей. Это показывает, что экономное отношение к материалам имело глубокие исторические корни.

Значение находки

Текстильные фитили из Нового Эфраима не только помогают понять бытовые и ритуальные стороны жизни бронзового века, но и иллюстрируют ранние формы осознанного обращения с ресурсами. Для археологов эта находка стала редким случаем сохранности органики, которая обычно полностью разрушается за тысячелетия.

Три интересных факта