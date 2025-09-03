Масляные лампы бронзового века: что скрывали древние погребальные шахты

Как выглядело искусственное освещение 4000 лет назад? Археологи в Израиле сделали уникальное открытие — они нашли текстильные фитили, сохранившиеся внутри глиняных масляных ламп бронзового века. Эти находки проливают свет на древние ритуалы, технологии и образ жизни наших предков.

Уникальность открытия

Во время раскопок на кладбище Новый Эфраим близ Йехуда, относящихся к среднему бронзовому веку (около 2500-2000 гг. до н. э.), были обнаружены более 1200 гробниц с погребальными дарами — керамикой, костями животных, металлическими предметами и масляными лампами. Внутри последних сохранились органические фитили — редчайший артефакт, учитывая, что текстиль обычно быстро разлагается в средиземноморском климате.

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) — Наама Сукеник и Йона Маор — отмечают, что эти фитили — одни из немногих образцов того времени, сохранившихся благодаря уникальным условиям внутри масляных ламп.

Руководители раскопок Гилад Итач, Йосси Элиша и Янив Агмон добавляют:

"Светильники освещали тёмные погребальные шахты, но огонь имел и духовное значение. Пламя символизировало человеческую душу, что отражается в еврейском выражении "нер нешама" — "пламя души"".

Технология и переработка

Научный анализ, опубликованный в журнале "Atiqot", показал, что фитили изготовлены из льняной ткани с полосатым плетением и конструкцией из витого шнура. Это указывает на использование переработанного текстиля, а не новых волокон.

Фитили не создавались изначально как отдельный продукт. Это был способ дать вторую жизнь изношенной ткани, демонстрируя ранние формы переработки и рационального использования ресурсов.

Подобная практика повторного использования текстиля для изготовления фитилей известна и в Древнем Египте, где письма времен Рамсеса II содержат просьбы о старой одежде для этой цели. Позднее раввинские тексты также упоминают фитили из выброшенной одежды. Таким образом, находки в Новом Эфраиме связывают археологию Израиля с более широкими традициями древнего Ближнего Востока.

Редкое сохранение органики

Лабораторные исследования выявили, что органические волокна фитилей подверглись фоссилизации — материал был замещён кальцитом, сохранив структуру ткани. Это редкое явление обусловлено бактериальной активностью в почве, создавшей уникальные условия для сохранения.

В средиземноморском климате такое сохранение почти неизвестно: до сих пор древние фитили находили преимущественно в пустынных регионах, таких как Египет и Иудейская пустыня.

Значение для науки и истории

Это открытие не только сдвигает хронологию появления фитильных ламп в Израиле, но и подчёркивает изобретательность древних общин в использовании ресурсов и ритуальной практике.

Эти фитили — одни из самых ранних свидетельств искусственного освещения региона. Они напоминают, что даже самые простые предметы могут раскрывать сложные аспекты древней жизни: ритуалы, символику и устойчивое развитие.

Раскопки в Новом Эфраиме показывают, насколько важно сохранять археологические памятники, особенно в условиях расширения современных городов. Скромный текстильный фитиль, который должен был сгореть и исчезнуть, пролежал 4000 лет, давая нам уникальную возможность заглянуть в повседневность и духовный мир древних людей.