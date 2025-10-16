Звёзды падали с неба, а поэты слагали стихи: средневековые арабы первыми описали взрывы сверхновых

Исторические тексты иногда хранят наблюдения, которые на века опережают науку. Новое исследование показало, что в арабских источниках Средневековья могут скрываться описания двух галактических сверхновых - тех самых, что навсегда изменили представления астрономов о звёздной эволюции.

Древние свидетели взрывов звёзд

Современная астрономия фиксирует сверхновые в далёких галактиках почти ежедневно, но внутри нашей — Млечного Пути — они редки. Последняя наблюдавшаяся невооружённым глазом сверхновая вспыхнула в 1604 году и получила имя звезды Кеплера. До неё известны ещё несколько: в 1054 году (создавшая Крабовидную туманность), в 1181-м и в 1006 году — самая яркая из всех за исторический период.

Обе — SN 1006 и SN 1181 - были видны на огромных территориях Азии и Ближнего Востока. Теперь к китайским и японским хроникам добавились арабские свидетельства, обнаруженные исследователями из Германии.

Поэзия и астрономия: SN 1181

Первая находка связана с поэмой придворного поэта Ибн Саны аль-Мулька, написанной в честь легендарного полководца Саладина. Исследователи установили, что стихотворение было создано в Каире около 1181-1182 годов, как раз во время появления сверхновой.

"Теперь даже звёзд на небе стало больше. Небо украсилось звездой; нет, оно улыбнулось через неё, ибо улыбается тот, кто радуется прекрасному", — писал Ибн Сана аль-Мульк.

Учёные считают, что речь идёт именно о SN 1181, вспыхнувшей в созвездии Кассиопеи - "руке, расписанной хной" в арабской традиции. Новая звезда, вероятно, имела нулевую звёздную величину, то есть светила почти как Сатурн, и была легко видна невооружённым глазом.

"Арабская поэма содержит сведения о положении и яркости звезды, что особенно важно, ведь до сих пор существовали только китайские и японские записи", — отметил астроном Ральф Нойхойзер из Йенского университета.

Это открытие помогает уточнить координаты возможного остатка сверхновой, который до сих пор вызывает споры. SN 1181, по современным представлениям, была необычной вспышкой типа Iax - редкого подвида, оставляющего после себя так называемую "звезду-зомби", частично разрушенную, но не уничтоженную полностью.

Ярчайшая звезда тысячелетия: SN 1006

Вторая находка — текст, принадлежащий перу историка Ахмада ибн Али аль-Макризи (1364-1442). Он описывает события, произошедшие за несколько веков до него, но, судя по деталям, явно основан на более ранних источниках:

"Появилась звезда с хвостом, сиявшая как луна. Её свет усиливался, пока дело мятежника процветало; звезда оставалась на небе несколько месяцев, потом угасла".

Слово "кавкаб" могло означать и "звезду", и "комету", однако ни одна комета не светит так ярко и так долго. Современные расчёты показывают, что SN 1006 достигала -7 звёздной величины - почти в десять раз ярче Венеры и видна даже днём.

Она вспыхнула на границе созвездий Волка и Гидры, низко над южным горизонтом. Поэтому европейцы почти не заметили её - слишком южное положение, зато арабские и азиатские наблюдатели видели явление во всех деталях.

"Новый арабский источник не добавляет астрономических данных, но подтверждает, что SN 1006 наблюдалась в арабском мире и воспринималась как необычайное небесное знамение", — пояснил Нойхойзер.

Как находят древние наблюдения

Интересно, что оба текста были обнаружены случайно.

Стихотворение о SN 1181 — филолог Йенс Фишер из Мюнстерского университета — наткнулся на него, исследуя арабскую придворную поэзию.

Запись о SN 1006 — историк Хайнц Хальм из Тюбингенского университета, изучавший хроники Фатимидского Египта.

Оба исследования позже объединили с астрономическими данными и опубликовали в научном журнале, вызвав большой интерес у историков науки.

Почему древние тексты так важны

Исторические наблюдения помогают современным астрофизикам восстановить световые кривые старых сверхновых, определить их тип и эволюцию. Например, по описаниям яркости SN 1006 удалось подтвердить, что это была сверхновая типа Ia - термоядерный взрыв белого карлика.

А SN 1181, напротив, оказалась кандидатом в редкий тип Iax, что делает её уникальной для галактических наблюдений.

Сверхновая Год вспышки Тип Максимальная яркость Современный остаток SN 1006 1006 н. э. Ia -7m Остаток в Волке SN 1181 1181 н. э. Iax (вероятно) 0m Туманность Па 30 в Кассиопее

Восточные хроники — окно в космос

Арабские и дальневосточные учёные эпохи Средневековья вели систематические наблюдения за небом. Их записи часто включают подробные описания координат, длительности и цвета звёзд. Эти сведения сегодня позволяют уточнять положение древних сверхновых и сопоставлять их с остатками, видимыми в рентгеновском и радиодиапазоне.

"Для SN 1181 каждый новый источник бесценен, ведь её точное местоположение на небе до сих пор предмет споров", — подчеркнул Нойхойзер.

Сверхновые и роль в космосе

Сверхновые играют решающую роль в переработке вещества во Вселенной. При их взрывах в космос выбрасываются тяжёлые элементы — углерод, кислород, железо, без которых невозможна жизнь. Каждая вспышка — своего рода "перезапуск" галактического круговорота материи.

Сегодня астрономы наблюдают тысячи сверхновых в других галактиках, но в нашей — пока тишина. Учёные ждут, когда очередная яркая вспышка осветит ночное небо. Возможно, это произойдёт при взрыве Бетельгейзе, красного сверхгиганта в созвездии Ориона, находящегося всего в 500 световых годах.

Интересные факты

Сверхновая SN 1006 была самой яркой за последние 2000 лет - её свет был заметен даже днём. SN 1181 — последняя известная сверхновая в нашей Галактике, о которой до недавнего времени существовали только восточноазиатские хроники. Арабские наблюдатели использовали термин кавкаб для обозначения любых ярких небесных тел, включая кометы, звёзды и планеты. Современный остаток SN 1181 — туманность Па 30 - имеет необычную структуру, предполагающую наличие "звезды-зомби". Исторические описания позволяют оценить скорость угасания блеска, что помогает классифицировать тип взрыва.

Исторический контекст

Начиная с античности, астрономические события — кометы, затмения, "новые звёзды" — нередко фиксировались летописцами. Но лишь в XX веке учёные научились связывать эти описания с реальными астрофизическими объектами.

Работа с древними источниками стала самостоятельным направлением науки — исторической астрономией. Она объединяет лингвистов, историков и астрофизиков, восстанавливая "потерянные" наблюдения и воссоздавая хронику неба последних тысячелетий.

И, возможно, именно благодаря таким текстам человечество узнает больше не только о прошлом звёзд, но и о будущем нашей Галактики.