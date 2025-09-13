От корабля к звёздам: как древний прибор взорвал представление о греческой науке

Представьте: артефакт, пролежавший в земле больше двух тысячелетий, и вдруг он предстаёт перед нами в идеальном состоянии. В древнем городе Эги, одном из лучших сохранившихся поселений Эолиды, археологи сделали открытие, которое поражает воображение. Это солнечные часы эллинистической эпохи, найденные в целости и сохранности в здании городского совета — Булевтерионе. Они не только измеряли время, но и служат ярким доказательством научных достижений и художественного мастерства древних греков.

История города Эги

Эги был основан около VII века до нашей эры и стал процветающим торговым и культурным центром Западной Анатолии в эллинистический период. Расположенный на крутом, хорошо укреплённом холме в современной провинции Маниса, город славился своей монументальной архитектурой: театром, агорой, стоа и гражданскими зданиями. Раскопки, начавшиеся в 2004 году, уже принесли немало: статуи, надписи и руины, подтверждающие богатство и влияние Эги. Этот фон делает находку солнечных часов ещё более значимой.

По словам руководителя раскопок, профессора Юсуфа Сезгина, уникальный дизайн этих часов делает их одним из лучших сохранившихся образцов древних приборов для измерения времени:

Циферблат был установлен на капители колонны в дорическом стиле и возвышался над землей. Его лицевая сторона была вырезана в форме носа корабля, а по обеим сторонам располагались изображения глаз, служившие защитными символами. Бронзовые стержни когда-то отбрасывали тени, указывая время, а центральная линия позволяла наблюдателям отслеживать солнцестояния и другие астрономические события. За исключением одного экземпляра, найденного на острове Делос, нам не встречались другие экземпляры с такой степенью детализации.

Значение открытия

Теперь эти солнечные часы выставлены в Музее Манисы, где они предстают как шедевр искусства и науки одновременно. Эксперты отмечают, что находка подчёркивает высокий уровень астрономических знаний в древнегреческом мире и добавляет новое измерение к историческому значению Эги. Это не просто предмет — это окно в прошлое, которое напоминает о том, как наши предки постигали мир.