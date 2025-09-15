Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археологи за работой
Археологи за работой
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:43

Нашли то, что изменит историю: каменный терем раскроет секреты древнего Смоленска

Редчайшая находка в Смоленске: археологи обнаружили древний каменный терем

На территории будущего студенческого кампуса в Смоленске археологи сделали открытие, которое уже называют одним из важнейших за последние годы. Под слоями земли здесь удалось найти остатки каменного терема XII века — редчайшего памятника домонгольской архитектуры.

Раскопки и находки

Работы проводит экспедиция Института археологии РАН на участке площадью около 1300 м². Это крупнейшее исследование подобного рода за последние десять лет. По словам специалистов, территория в Средневековье относилась к Пятницкому концу — древней части города, которая активно застраивалась в XII столетии.

За время раскопок археологи выявили многоуровневую историю участка. В слоях XVI-XVIII веков они обнаружили монеты, свинцовые пули и предметы быта. Глубже залегали остатки деревянных строений XIII века, разрушенных во время литовских набегов. Самые ранние находки относятся к XI-XII столетиям и свидетельствуют о том, что жизнь здесь кипела задолго до возведения каменного терема.

Особенности терема

Здание, сохранившееся фрагментарно, имеет размеры 6x8 метров. Стены сложены из плинфы — плоского византийского кирпича, на котором четко различимы клейма мастеров. Толщина кладки составляет всего 60-70 сантиметров, что характерно для архитектуры домонгольского периода.

Археологам удалось выявить следы арки со щипцом, остатки коробового свода и лестницу, ведущую в подвальное помещение. Все эти элементы позволяют представить, как выглядело строение и какие функции оно выполняло.

Редкость находки

Найденный терем стал всего лишь третьим известным каменным гражданским зданием XII века на территории Смоленска. Подобные сооружения встречаются крайне редко: аналоги сохранились только в Новгороде. Находка значительно расширяет знания об уровне развития зодчества и культуре Древней Руси.

Еще одним подтверждением статуса постройки стала княжеская свинцовая печать, найденная рядом. Она указывает, что здание могло принадлежать представителю высшей власти.

Значение открытия

По мнению специалистов, обнаруженный терем меняет представления об истории Смоленска. До сих пор считалось, что каменные здания в домонгольский период возводились преимущественно культового назначения — церкви и соборы. Однако эта находка свидетельствует о развитии и гражданской архитектуры, что говорит о высоком уровне городской культуры.

Археологи планируют продолжить исследования, чтобы восстановить планировку терема и выявить, какие функции он выполнял. Есть вероятность, что здание использовалось как резиденция или хозяйственный центр княжеской семьи.

Сравнение с другими памятниками

В Новгороде сохранились каменные хоромы конца XII — начала XIII веков, которые считаются редчайшими примерами гражданского домостроения той эпохи. Теперь к ним добавился смоленский терем, что позволяет сопоставить стили и технологии. Ученые отмечают сходство в использовании плинфы и характерных сводов, но обращают внимание и на уникальные элементы смоленского здания.

Исторический контекст

XII век стал для Смоленска временем расцвета. Город был крупным торговым и культурным центром, через него проходили важные торговые пути. Каменные здания того времени символизировали не только богатство, но и престиж их владельцев. Терем, найденный археологами, стал еще одним подтверждением того, что Смоленск занимал ведущие позиции в архитектурном развитии Древней Руси.

А что если…

Если удастся законсервировать и частично восстановить терем, он может стать частью музейного комплекса в центре города. Такой объект привлек бы внимание туристов и помог бы популяризировать историю Древней Руси среди широкой публики.

Интересные факты:

  1. Смоленская плинфа имеет клейма мастеров, что позволяет отслеживать не только технологию производства, но и связь с византийскими традициями.
  2. Каменные гражданские здания домонгольского периода можно пересчитать по пальцам: помимо Смоленска и Новгорода, их почти нигде не находили.
  3. В архитектуре терема использовались элементы, которые позднее стали типичными для русского каменного зодчества — например, коробовые своды.

