Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Q.Term Cimbrian war (Квинт Минуций Терм - Кимврская война)
Q.Term Cimbrian war (Квинт Минуций Терм - Кимврская война)
© commons.wikimedia.org by Jack Britva is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:21

Утерянные связи древности: серебряные монеты раскрывают торговые секреты

Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии

Археологи получили новые сведения о ранней торговле и культурных связях в Юго-Восточной Азии, тщательно изучив серебряные монеты, датируемые IV веком н. э. Это открытие проливает свет на экономическую интеграцию, которая ранее оставалась малоизученной.

На монетах были изображены восходящее солнце и Шриватса. Эти изображения свидетельствуют о существовании обширных торговых сетей в Юго-Восточной Азии в первом тысячелетии нашей эры.

Монеты были широко распространены по всему региону — от Вьетнама до Бангладеш, что указывает на высокий уровень экономической интеграции. Это открытие имеет важное значение для понимания истории региона.

Монеты, изначально отчеканенные в государствах Пью-Мон на севере центральной части Мьянмы, изготавливались с помощью штемпелей — форм, которые наносили рисунок на обе стороны пустого диска, что обеспечивало стандарт.

Однородность монет: свидетельство стандартизации

Несмотря на небольшие различия в диаметре, весе и изображениях, их общая однородность свидетельствует о строгой стандартизации. Данный факт говорит о многом.

По мнению учёных, эта согласованность указывает на наличие общих экономических и культурных систем, которые выходили за рамки местных политических границ. Это важный момент для исследователей.

В китайских хрониках, относящихся к концу правления династии Хань (II век н. э.), упоминается роль Юго-Восточной Азии в морских и сухопутных торговых путях, соединявших Ближний Восток с Китаем через Персидский залив, Индийский океан и Южно-Китайское море. Данный факт говорит о масштабной торговле.

Археологические раскопки подтвердили эти сведения: в прибрежных торговых портах и поселениях внутри страны были обнаружены импортные артефакты. Это подтверждает масштаб торговли.

Импортные артефакты: разнообразие находок

Были найдены такие артефакты, как римская стеклянная посуда, персидская и южноазиатская керамика, индийские украшения и китайская керамика, что свидетельствует о широком спектре торговых связей.

Из всех этих находок монеты "Восходящее солнце"/"Шриватса" выделяются своим исключительным географическим распространением. Это является ключевым моментом.

Они были найдены в бассейне реки Иравади в Мьянме, в центрах культуры Дваравати в Таиланде, в центрах Фунани в дельте Меконга и даже в речных поселениях на Малайском полуострове. Это говорит о широких масштабах торговли.

Доктор Эндрю Харрис из Национального университета Сингапура и его коллеги провели исследование 245 монет, хранящихся в музеях Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда. Это важный труд.

Совпадение штемпелей: свидетельство производства

Они обнаружили более одного совпадения аверса и реверса на монетах, находящихся на расстоянии в тысячи километров друг от друга. Это свидетельствует о едином производстве.

Примечательно, что аверс монет из Бангладеш и Вьетнама, по-видимому, был отчеканен одним и тем же штемпелем, что позволяет предположить, что они, скорее всего, были отчеканены одним и тем же органом или даже одним и тем же мастером, несмотря на то, что их разделяли тысячи километров. Это невероятно.

Помимо исторической ценности, исследователи указывают на важность изучения штампов как средства борьбы с незаконным оборотом предметов старины, что является очень важным.

Многие древние монеты из Мьянмы были украдены во время продолжающегося конфликта, проданы в частные коллекции или переплавлены, что представляет угрозу для истории.

Изучение штампов позволяет определить подлинность монет и сохранить культурное наследие региона, что является одним из приоритетов ученых.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперёд в изучении нумизматической истории Юго-Восточной Азии. Это важное открытие для ученых.

Оно ставит её монетную систему в один ряд с хорошо изученными римской, индийской и центральноазиатской валютными системами и открывает возможности для будущих исследований других региональных денежных единиц и их роли в древней торговле, что позволит расширить горизонты исследований.

Интересные факты о монетах:

Самая старая монета в мире была найдена в Лидии (современная Турция) и датируется VII веком до нашей эры.
Монеты часто использовались для пропаганды и передачи политических сообщений.
Коллекционирование монет, нумизматика, является одним из старейших хобби в мире.

Изучение древних монет открывает новые горизонты в понимании торговых и культурных связей в Юго-Восточной Азии в первом тысячелетии нашей эры. Исследование представляет собой важный вклад в изучение истории региона и сохранение культурного наследия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Римская баня в Байях: сенсационная находка может быть связана с Цицероном сегодня в 11:21

Подводный сюрприз: затопленная баня раскроет тайны римской империи

В затопленных руинах Байи обнаружена римская баня! Археологи надеются, что находка прольет свет на виллу Цицерона и жизнь римской элиты. Изучается керамика и архитектура!

Читать полностью » 2,6 млн лет: находка в Кении переписывает историю переноса камней гоминидами сегодня в 10:21

Камни из ниоткуда: зачем древние люди тащили их за десятки километров

В Кении нашли доказательства, что 2,6 млн лет назад гоминиды транспортировали камни на большие расстояния для создания орудий труда.

Читать полностью » Ученые исследуют ДНК из Уэй Цомпантли, чтобы раскрыть тайны жертвоприношений ацтеков сегодня в 9:37

Зловещая тайна Уэй Цомпантли: человеческие черепа расскажут о прошлом Мехико

В Мехико спустя 10 лет Уэй Цомпантли продолжает исследования. Анализ черепов расскажет о генетике и географии жертв ацтекских жертвоприношений

Читать полностью » Останки в Эфиопии: найдены зубы неизвестного предка человека сегодня в 8:36

Эволюционное древо: в Эфиопии обнаружены останки, проливающие свет на происхождение человека

В Эфиопии найдены окаменелые зубы, возможно, принадлежащие новому виду гоминидов, жившему 2,6 млн лет назад. Открытие меняет представления об эволюции человека и показывает сосуществование нескольких видов.

Читать полностью » 3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века сегодня в 7:36

Музыкальный мост через тысячелетия: Гимн Никкалю хранит секреты древних ритмов

Древний "Гимн Никкалю", найденный в Угарите, раскрывает поразительное сходство с "Ригведой", указывая на существование общей музыкальной культуры в бронзовом веке и древние торговые пути.

Читать полностью » 40000 артефактов из Манчинга: масштабные раскопки раскрыли тайны железного века сегодня в 6:36

Кельтский воин из Манчинга: крошечная статуэтка перевернула представление об искусстве железного века

Раскопки в Манчинге обнаружили более 40 000 артефактов, включая уникальную бронзовую статуэтку воина. Находки рассказывают о жизни, быте и ритуалах кельтов железного века.

Читать полностью » Японская археология ликует: найдены артефакты из гробницы императора Нинтоку сегодня в 5:36

Золото и сталь древности: сенсационные находки из Дайсен-кофун будоражат воображение

Впервые представлены артефакты из Дайсен-кофун, гробницы императора Нинтоку! Церемониальный нож и доспехи раскрывают тайны истории Японии.

Читать полностью » Устройства мгновенного нагрева воды набирают популярность среди пользователей сегодня в 4:11

Челюсть отвисла сразу: вода для чая через 3 секунды без кипячения

Водонагреватели становятся новой альтернативой чайникам: быстрый нагрев за секунды, экономия электроэнергии и удобство для всей семьи и офиса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

NASA: комнатные растения очищают воздух от токсинов и улучшают микроклимат
Еда

Как приготовить запеканку из куриного филе, баклажанов и помидоров
Авто и мото

В России с 2026 года повысят тарифы на техосмотр всех категорий транспорта
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переезжают в особняк Форт-Лодж в Виндзоре
Красота и здоровье

Скрытая угроза: врач Беликов назвал неочевидные причины одышки, которые нельзя игнорировать
Еда

Как приготовить перец, фаршированный грибами и капустой
Питомцы

Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек
Садоводство

Выбор места для кедра: учтите размеры участка для роста дерева до 44 метров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru