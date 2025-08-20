Утерянные связи древности: серебряные монеты раскрывают торговые секреты

Археологи получили новые сведения о ранней торговле и культурных связях в Юго-Восточной Азии, тщательно изучив серебряные монеты, датируемые IV веком н. э. Это открытие проливает свет на экономическую интеграцию, которая ранее оставалась малоизученной.

На монетах были изображены восходящее солнце и Шриватса. Эти изображения свидетельствуют о существовании обширных торговых сетей в Юго-Восточной Азии в первом тысячелетии нашей эры.

Монеты были широко распространены по всему региону — от Вьетнама до Бангладеш, что указывает на высокий уровень экономической интеграции. Это открытие имеет важное значение для понимания истории региона.

Монеты, изначально отчеканенные в государствах Пью-Мон на севере центральной части Мьянмы, изготавливались с помощью штемпелей — форм, которые наносили рисунок на обе стороны пустого диска, что обеспечивало стандарт.

Однородность монет: свидетельство стандартизации

Несмотря на небольшие различия в диаметре, весе и изображениях, их общая однородность свидетельствует о строгой стандартизации. Данный факт говорит о многом.

По мнению учёных, эта согласованность указывает на наличие общих экономических и культурных систем, которые выходили за рамки местных политических границ. Это важный момент для исследователей.

В китайских хрониках, относящихся к концу правления династии Хань (II век н. э.), упоминается роль Юго-Восточной Азии в морских и сухопутных торговых путях, соединявших Ближний Восток с Китаем через Персидский залив, Индийский океан и Южно-Китайское море. Данный факт говорит о масштабной торговле.

Археологические раскопки подтвердили эти сведения: в прибрежных торговых портах и поселениях внутри страны были обнаружены импортные артефакты. Это подтверждает масштаб торговли.

Импортные артефакты: разнообразие находок

Были найдены такие артефакты, как римская стеклянная посуда, персидская и южноазиатская керамика, индийские украшения и китайская керамика, что свидетельствует о широком спектре торговых связей.

Из всех этих находок монеты "Восходящее солнце"/"Шриватса" выделяются своим исключительным географическим распространением. Это является ключевым моментом.

Они были найдены в бассейне реки Иравади в Мьянме, в центрах культуры Дваравати в Таиланде, в центрах Фунани в дельте Меконга и даже в речных поселениях на Малайском полуострове. Это говорит о широких масштабах торговли.

Доктор Эндрю Харрис из Национального университета Сингапура и его коллеги провели исследование 245 монет, хранящихся в музеях Мьянмы, Камбоджи, Вьетнама и Таиланда. Это важный труд.

Совпадение штемпелей: свидетельство производства

Они обнаружили более одного совпадения аверса и реверса на монетах, находящихся на расстоянии в тысячи километров друг от друга. Это свидетельствует о едином производстве.

Примечательно, что аверс монет из Бангладеш и Вьетнама, по-видимому, был отчеканен одним и тем же штемпелем, что позволяет предположить, что они, скорее всего, были отчеканены одним и тем же органом или даже одним и тем же мастером, несмотря на то, что их разделяли тысячи километров. Это невероятно.

Помимо исторической ценности, исследователи указывают на важность изучения штампов как средства борьбы с незаконным оборотом предметов старины, что является очень важным.

Многие древние монеты из Мьянмы были украдены во время продолжающегося конфликта, проданы в частные коллекции или переплавлены, что представляет угрозу для истории.

Изучение штампов позволяет определить подлинность монет и сохранить культурное наследие региона, что является одним из приоритетов ученых.

Это исследование представляет собой значительный шаг вперёд в изучении нумизматической истории Юго-Восточной Азии. Это важное открытие для ученых.

Оно ставит её монетную систему в один ряд с хорошо изученными римской, индийской и центральноазиатской валютными системами и открывает возможности для будущих исследований других региональных денежных единиц и их роли в древней торговле, что позволит расширить горизонты исследований.

Интересные факты о монетах:

Самая старая монета в мире была найдена в Лидии (современная Турция) и датируется VII веком до нашей эры.

Монеты часто использовались для пропаганды и передачи политических сообщений.

Коллекционирование монет, нумизматика, является одним из старейших хобби в мире.

Изучение древних монет открывает новые горизонты в понимании торговых и культурных связей в Юго-Восточной Азии в первом тысячелетии нашей эры. Исследование представляет собой важный вклад в изучение истории региона и сохранение культурного наследия.