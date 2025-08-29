Как древние обряды могут помочь современному обществу понять свою идентичность

Представьте себе, что 12 000 лет назад на территории современного континента уже существовали сложные культурные практики. Это не просто фантазия, а реальность, подтвержденная недавними археологическими находками.

Уникальная находка

Группа итальянских и международных исследователей сделала удивительное открытие — они нашли самый ранний известный случай искусственной модификации черепа в Европе. Череп, известный как "Арена Кандид 12" (AC12), был обнаружен в пещере Арена Кандид на Лигурийском побережье. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение датируется периодом от 12 620 до 12 190 лет назад.

Для анализа черепа использовались передовые технологии виртуальной антропологии и геометрической морфометрии. Результаты подтвердили, что его удлиненная и уплощенная форма не была следствием болезни или случайной деформации, а являлась результатом преднамеренной культурной практики, известной как искусственная черепная модификация (ACM).

Что такое искусственная черепная модификация?

Искусственная черепная модификация включает формирование головы младенца путем давления на нее в раннем возрасте. Обычно для этого использовались бинты, доски или другие приспособления. В итоге формировались характерные профили черепа, которые служили маркерами идентичности, статуса или культурной принадлежности. Череп AC12 демонстрировал черты, соответствующие "кольцевому" типу модификации.

Ирен Дори, ведущий автор исследования из Флорентийского университета, отметила, что это отодвигает известные временные рамки формирования головы в Европе на несколько тысячелетий назад. Это открытие подчеркивает, что охотники-собиратели позднего палеолита практиковали сложные культурные традиции, которые выражали их идентичность.

Пещера Арена-Кандид

Пещера Арена-Кандид является одним из важнейших доисторических памятников Европы. Она служила крупным некрополем для групп охотников и собирателей. Череп AC12 был найден над другим захоронением, известным как "Гробница рогов", что указывает на особый статус этого человека.

Исследования показывают, что в этом месте существовали сложные погребальные ритуалы, которые укрепляли групповую идентичность. Сравнение черепа AC12 с другими образцами подтвердило, что он относится к группе искусственной черепной модификации с высокой статистической достоверностью.

Глобальный контекст

Практика ACM известна по всему миру на протяжении тысячелетий — от Древнего Перу до бронзового века в Евразии. Причины этой практики различны: эстетические идеалы, социальный статус и духовные убеждения. Новая находка в Италии добавляет к списку ранних случаев ACM, что свидетельствует о глубоком историческом корне этой традиции.

Таким образом, череп AC12 и его модификация могут быть символом принадлежности и статуса в обществе, которое существовало более 12 000 лет назад. Будущие генетические исследования могут помочь выяснить, как формировалась социальная идентичность людей того времени.