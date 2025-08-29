Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Череп древнего египтянина
Череп древнего египтянина
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:42

Как древние обряды могут помочь современному обществу понять свою идентичность

Археологи обнаружили череп с искусственной модификацией, что меняет историю Европы

Представьте себе, что 12 000 лет назад на территории современного континента уже существовали сложные культурные практики. Это не просто фантазия, а реальность, подтвержденная недавними археологическими находками.

Уникальная находка

Группа итальянских и международных исследователей сделала удивительное открытие — они нашли самый ранний известный случай искусственной модификации черепа в Европе. Череп, известный как "Арена Кандид 12" (AC12), был обнаружен в пещере Арена Кандид на Лигурийском побережье. Радиоуглеродный анализ показал, что захоронение датируется периодом от 12 620 до 12 190 лет назад.

Для анализа черепа использовались передовые технологии виртуальной антропологии и геометрической морфометрии. Результаты подтвердили, что его удлиненная и уплощенная форма не была следствием болезни или случайной деформации, а являлась результатом преднамеренной культурной практики, известной как искусственная черепная модификация (ACM).

Что такое искусственная черепная модификация?

Искусственная черепная модификация включает формирование головы младенца путем давления на нее в раннем возрасте. Обычно для этого использовались бинты, доски или другие приспособления. В итоге формировались характерные профили черепа, которые служили маркерами идентичности, статуса или культурной принадлежности. Череп AC12 демонстрировал черты, соответствующие "кольцевому" типу модификации.

Ирен Дори, ведущий автор исследования из Флорентийского университета, отметила, что это отодвигает известные временные рамки формирования головы в Европе на несколько тысячелетий назад. Это открытие подчеркивает, что охотники-собиратели позднего палеолита практиковали сложные культурные традиции, которые выражали их идентичность.

Пещера Арена-Кандид

Пещера Арена-Кандид является одним из важнейших доисторических памятников Европы. Она служила крупным некрополем для групп охотников и собирателей. Череп AC12 был найден над другим захоронением, известным как "Гробница рогов", что указывает на особый статус этого человека.

Исследования показывают, что в этом месте существовали сложные погребальные ритуалы, которые укрепляли групповую идентичность. Сравнение черепа AC12 с другими образцами подтвердило, что он относится к группе искусственной черепной модификации с высокой статистической достоверностью.

Глобальный контекст

Практика ACM известна по всему миру на протяжении тысячелетий — от Древнего Перу до бронзового века в Евразии. Причины этой практики различны: эстетические идеалы, социальный статус и духовные убеждения. Новая находка в Италии добавляет к списку ранних случаев ACM, что свидетельствует о глубоком историческом корне этой традиции.

Таким образом, череп AC12 и его модификация могут быть символом принадлежности и статуса в обществе, которое существовало более 12 000 лет назад. Будущие генетические исследования могут помочь выяснить, как формировалась социальная идентичность людей того времени.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили хоспис VIII века в Беркшире с останками больных раком сегодня в 22:39

Пристанище для страждущих: что скрывалось за стенами древней обители

Необычное открытие в Кукхэме, Беркшир, раскрывает тайны раннесредневекового здравоохранения. Найденный монастырь может быть первым хосписом Англии!

Читать полностью » Археологи нашли древние захоронения кочевников в Баткенской области Кыргызстана сегодня в 22:27

Тайны древних захоронений: что откроют раскопки в сердце Центральной Азии

В Кыргызстане найдены захоронения возрастом 2000 лет. Учёные раскрывают тайны кочевых народов Шелкового пути — и приглашают всех увидеть историю вживую.

Читать полностью » Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет сегодня в 21:36

Мгновение, длящееся миллиарды лет: как короткий всплеск раскрыл долгую историю космоса

Обнаружен самый далёкий быстрый радиовсплеск FRB 20240304B. Сигнал шёл 11 млрд лет и раскрывает тайны магнитных полей и звездообразования в юной Вселенной.

Читать полностью » Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии сегодня в 21:24

От Бангладеш до Вьетнама: общая валюта древности ставит под сомнение историю региона

Уникальное исследование монет I тысячелетия н. э. раскрывает торговые связи древней Юго-Восточной Азии. Узнайте, как валюта объединяла целые регионы!

Читать полностью » Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки сегодня в 20:33

Тайна 5000-летней чумы: какая загадочная форма унесла жизни миллионов

Учёные обнаружили следы древней чумы у 4000-летней овцы. Это меняет представления о путях распространения одной из самых смертоносных болезней в истории.

Читать полностью » Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах сегодня в 20:20

Новые горизонты: что открывают исследования ионных жидкостей для астрономии

Новые исследования показывают, что жизнь на других планетах может существовать в ионной жидкости, открывая новые горизонты в поисках внеземной жизни.

Читать полностью » Ученые впервые успешно пересадили человеку генетически модифицированное легкое свиньи вчера в 19:10

Врачи совершили невозможное: человеческий организм впервые принял легкое свиньи

Китайские ученые впервые успешно пересадили свиные легкие человеку. Этот прорыв в ксенотрансплантации открывает новые горизонты в медицине и лечении.

Читать полностью » Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства сегодня в 19:01

Сахарная промышленность: как отходы превращаются в корм для животных

Учёные Пермского Политеха нашли способ превращать отходы сахарного производства в дешёвый и питательный кормовой белок. Экономия — до 10 раз, эффективность растёт, проблема утилизации решается.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Садоводство

Советы по хранению тыквы: просушка, температура и современные лайфхаки
Дом

Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
СЗФО

Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru