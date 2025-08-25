Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:21

5000 лет под слоем земли: что скрывало древнейшее городище Латвии

Археологи обнаружили древнее городище эпохи неолита в Латвии

Городище Сканькалне в Латвии продолжает удивлять археологов. Последние раскопки открыли ранее неизвестные страницы древней истории, показывая, что люди жили здесь ещё в эпоху неолита — на тысячи лет раньше, чем считалось.

Открытия, изменившие датировку

Изначально укрепления Сканькалне относили к X-XII векам, но новые находки говорят о другом. В этом году археологи обнаружили следы поселения, существовавшего ещё 5000 лет назад! Среди находок — кремневые орудия, обугленные остатки очага и даже сланцевая подвеска.

"Мы были в восторге, найдя древесный уголь. Он поможет точно определить возраст сооружения с помощью радиоуглеродного анализа", — делится археолог Инара Кунига.

Место силы древних ливов

Расположенное у слияния двух рек, городище было идеальным местом для жизни: здесь ловили рыбу, охотились и, вероятно, проводили ритуалы.

"Его стратегическое расположение делало его безопасным и удобным для древних обитателей", — объясняет Лиене Шведе.

Местные жители могут гордиться таким наследием.

Особый интерес представляет пещера Упурала, или "Пещера жертвоприношений". Подобные места часто встречаются у ливских городищ, что говорит о глубокой духовной связи людей с природой.

Раскопки как образовательный проект

Работа в Сканькалне — это не только наука, но и возможность для студентов и волонтёров прикоснуться к истории. Археологический клуб Рижского студенческого дворца обучает участников методам раскопок, каталогизации и документирования находок.

Работы здесь продлятся ещё несколько лет. Учёные надеются найти новые артефакты, которые расскажут больше о быте, торговле и обрядах древних жителей.

Сканькалне — не просто памятник, а живая связь между прошлым и настоящим Латвии, напоминание о том, как люди адаптировались, выживали и сохраняли свою культуру на протяжении тысячелетий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы зафиксировали возможную планету у Альфа Центавра A сегодня в 17:32

Гигантский призрак в космосе: телескоп Уэбба зафиксировал необъяснимое

В системе Альфа Центавра, возможно, нашли гигантскую планету. Но при повторных наблюдениях она исчезла. Что скрывает ближайшая к нам звёздная система?

Читать полностью » Микропластик и мозг: какое воздействие оказывают микрочастицы пластика на нейроны сегодня в 10:47

Молчаливый враг разума: микропластик вызвал гибель нейронов – неутешительные выводы ученых

Новое исследование показало, что микропластик разрушает гематоэнцефалический барьер и приводит к гибели нейронов. Узнайте о нейротоксическом воздействии микропластика!

Читать полностью » Черные дыры трансформируют материю в темную энергию: новая теория расширения Вселенной сегодня в 9:47

Космическая фабрика: черные дыры производят нечто невероятное, меняя судьбу Вселенной

Новая теория предполагает, что черные дыры преобразовывают материю в темную энергию, объясняя ускорение расширения Вселенной и массу нейтрино. Данные DESI подтверждают.

Читать полностью » Ученые создали датчики давления, вдохновленные сенсорами скорпионов — прорыв в робототехнике и медицине сегодня в 8:47

Эти роботы чувствуют опасность, как живые: гениальное изобретение учёных, подсмотренное у природы

Ученые разработали датчики давления, имитирующие механосенсорные системы скорпионов. Технология повышает чувствительность роботов и открывает новые возможности в медицине.

Читать полностью » Ученые выяснили, как соцсети влияют на когнитивные функции: ключевые выводы сегодня в 7:28

Убийцы продуктивности: как пассивные уведомления из соцсетей влияют на ваш мозг – проверьте себя

Уведомления из соцсетей влияют на когнитивные функции и снижают скорость мышления. Исследование показало, что даже пассивное воздействие уведомлений может сказаться на внимании.

Читать полностью » Джереми Локвуд открыл новый вид динозавра Istiorachis macarthurae сегодня в 6:28

Животное с признаками корабля: палеонтологи раскрыли удивительный облик динозавра

На острове Уайт обнаружен Istiorachis macarthurae, новый вид динозавра с парусообразной структурой. Открытие демонстрирует эволюцию и меняет представления об игуанодонах.

Читать полностью » Гипсовый крест возрастом 1400 лет найден в ОАЭ: открытие меняет историю региона сегодня в 5:28

Найдено доказательство: обнаружен крест, подтверждающий существование древнего монастыря

В ОАЭ обнаружен гипсовый крест возрастом 1400 лет, подтверждающий существование христианского монастыря. Открытие проливает свет на историю распространения христианства в регионе Персидского залива. Эта находка – свидетельство мирного сосуществования религий.

Читать полностью » Археологи в ОАЭ нашли христианский крест VII века и подтвердили существование монастыря на Сир-Бани-Ясе сегодня в 4:22

1400 лет пролежал в песке — и именно он подтвердил существование древнего монастыря

Археологи нашли древний крест на острове Сир-Бани-Яс, подтверждающий, что жилые дома были частью монастыря. Находка меняет взгляд на историю региона.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны
Культура и шоу-бизнес

Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС
Наука и технологии

Учёные зафиксировали ускорение вращения Земли: сутки сократились на 1,25 мс
Питомцы

Собаки могут быть счастливы в квартире при активных прогулках и правильном уходе
Садоводство

Садовый эксперт Ян Спенс рассказал, как определить готовность семян к сбору
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение тевтонского рыцаря XIII века в центре Гданьска
Спорт и фитнес

Учёные подтвердили пользу спринтов для выносливости и снижения сахара в крови
Красота и здоровье

Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru