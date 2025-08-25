5000 лет под слоем земли: что скрывало древнейшее городище Латвии

Городище Сканькалне в Латвии продолжает удивлять археологов. Последние раскопки открыли ранее неизвестные страницы древней истории, показывая, что люди жили здесь ещё в эпоху неолита — на тысячи лет раньше, чем считалось.

Открытия, изменившие датировку

Изначально укрепления Сканькалне относили к X-XII векам, но новые находки говорят о другом. В этом году археологи обнаружили следы поселения, существовавшего ещё 5000 лет назад! Среди находок — кремневые орудия, обугленные остатки очага и даже сланцевая подвеска.

"Мы были в восторге, найдя древесный уголь. Он поможет точно определить возраст сооружения с помощью радиоуглеродного анализа", — делится археолог Инара Кунига.

Место силы древних ливов

Расположенное у слияния двух рек, городище было идеальным местом для жизни: здесь ловили рыбу, охотились и, вероятно, проводили ритуалы.

"Его стратегическое расположение делало его безопасным и удобным для древних обитателей", — объясняет Лиене Шведе.

Местные жители могут гордиться таким наследием.

Особый интерес представляет пещера Упурала, или "Пещера жертвоприношений". Подобные места часто встречаются у ливских городищ, что говорит о глубокой духовной связи людей с природой.

Раскопки как образовательный проект

Работа в Сканькалне — это не только наука, но и возможность для студентов и волонтёров прикоснуться к истории. Археологический клуб Рижского студенческого дворца обучает участников методам раскопок, каталогизации и документирования находок.

Работы здесь продлятся ещё несколько лет. Учёные надеются найти новые артефакты, которые расскажут больше о быте, торговле и обрядах древних жителей.

Сканькалне — не просто памятник, а живая связь между прошлым и настоящим Латвии, напоминание о том, как люди адаптировались, выживали и сохраняли свою культуру на протяжении тысячелетий.