Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:16

11 000 лет назад в Аравии жили иначе: находки в Масьюне шокировали учёных

В Саудовской Аравии раскопали поселение докерамического неолита

Северо-запад Саудовской Аравии преподнёс археологам удивительный подарок: в Масьюне, неподалёку от Табука, было найдено древнейшее поселение человека на Аравийском полуострове. Его возраст оценивается более чем в 11 тысяч лет, что относит находку к докерамическому неолиту.

Это открытие стало возможным благодаря совместным усилиям Комиссии по культурному наследию Саудовской Аравии и японских специалистов из Университета Каназавы. Уникальность Масьюна заключается в том, что он представляет собой не временный лагерь охотников, а устойчивое сообщество с домами, хранилищами и развитой социальной организацией.

Древнейшее поселение: что нашли археологи

В ходе раскопок исследователи выявили полукруглые каменные жилища, внутренние проходы и очаги. Были обнаружены и хозяйственные помещения для хранения зерна и припасов. Инвентарь включает наконечники стрел, ножи, точильные камни и украшения из амазонита, кварца и раковин.

Эти материалы указывают на ремесленные навыки и дальние связи: многие виды сырья нельзя было добыть на месте, что подтверждает существование торговых или обменных маршрутов.

Таблица: ключевые факты о Масьюне

Параметр Значение
Возраст более 11 000 лет
Эпоха докерамический неолит
Архитектура каменные полукруглые дома, хранилища, очаги
Артефакты оружие, инструменты, украшения
География высота 1424 м, Джабаль-эль-Лауз
Значение древнейшее постоянное поселение Аравии

Советы шаг за шагом: как археологи исследуют такие памятники

  1. Регистрируют объект в национальном реестре (Масьюн впервые отмечен в 1978 году).

  2. Проводят разведочные работы и пробные раскопки.

  3. Фиксируют планировку построек, очагов и хранилищ.

  4. Собирают артефакты и проводят их лабораторный анализ.

  5. Сопоставляют находки с данными по соседним регионам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать Аравийский полуостров как изолированный регион, отрезанный от культурных процессов.

  • Последствие: упрощённая модель истории, где Аравия представляется "пустынной периферией".

  • Альтернатива: признание её как культурного перекрёстка, связанного с Левантом, Кавказом и Месопотамией.

А что если…

А что если Масьюн был лишь одним из многих подобных центров? Тогда археологическая карта Аравии может измениться: регион, который считался малонаселённым, окажется одним из ключевых очагов раннего земледелия и социальной организации.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Самое древнее поселение в Аравии Сложность в точной датировке
Хорошо сохранившаяся архитектура Труднодоступный регион
Артефакты из неместных материалов Много вопросов о социальных связях

FAQ

Почему Масьюн так важен?
Это первое доказательство устойчивых поселений в Аравии, а не сезонных стоянок.

Что даёт анализ украшений?
Он показывает дальние контакты — материалы поступали из других регионов.

Можно ли посетить это место?
Официально оно охраняется и используется для научных целей, но в будущем может стать частью культурных маршрутов в рамках "Видения 2030".

Мифы и правда

  • Миф: первые жители Аравии были только кочевыми охотниками.

  • Правда: находки в Масьюне доказывают существование оседлых общин ещё 11 тысяч лет назад.

  • Миф: Аравия была изолирована от соседних цивилизаций.

  • Правда: украшения и инструменты указывают на обмен с Левантом и другими регионами.

3 интересных факта

  1. Масьюн расположен на высоте 1424 м, что делало его обитаемым даже в суровых условиях.

  2. Украшения из амазонита и кварца свидетельствуют о развитых символических практиках.

  3. Рядом найдены наскальные рисунки и надписи — редкое сочетание архитектуры и искусства.

Исторический контекст

  • 1978 год — Масьюн зарегистрирован в национальном реестре древностей.

  • Декабрь 2022 года — начало новых раскопок.

  • Май 2024 года — завершены четыре сезона исследований.

  • В то же время в Аравии обнаружены и другие памятники: пещера Умм-Джирсан (7-10 тыс. лет).

Все эти открытия показывают: полуостров был важным центром адаптации человека к разнообразным ландшафтам — от гор до пустынь.

