Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологи в Явне-Ям
Археологи в Явне-Ям
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:42

Судья, вода, философ: три элемента, сделавшие Сегесту технологической столицей древности

Археологи обнаружили античный суд и систему водоснабжения в Сегесте — новые данные о городской инфраструктуре

Археологи из Высшей нормальной школы Пизы под руководством профессора Марии Чечилии Парра сделали важное открытие в Сегесте (Сицилия). Новые находки не только уточнили топографию древнего города, но и пролили свет на общественный уклад этого греческого поселения, позже находившегося под властью Рима.

Судебное здание

Раскопки велись на участке, имевшем ключевое значение для общественной жизни. Учёные обнаружили хорошо сохранившиеся руины здания, которое идентифицировали как античный суд. Его архитектура поражает: платформа для судей, ряды сидений с остатками штукатурки и колонны с шестигранными стволами, разделяющие пространство. Эти элементы подтверждают, что сооружение выполняло официальные функции и было местом, где решались важные дела общины.

Водоснабжение и городская инфраструктура

Не менее значимой находкой стала развитая система водоснабжения, которая для античного города была настоящим технологическим прорывом.

Археологи зафиксировали целую сеть:

  • наземные каналы и водостоки с крыш;
  • отстойники для очистки воды;
  • два накопительных резервуара;
  • подземные линии, доставлявшие воду в разные части города.

Вода направлялась, в частности, к зданию, известному как Гимназия (или Эфебикон). Здесь молодёжь Сегесты получала образование и занималась физической подготовкой, что было традицией эллинистического и римского периода.

Значение открытия

Такие находки доказывают, что Сегеста обладала не только религиозными и культурными центрами, но и хорошо развитой системой управления и обеспечения населения. Судебное здание отражает высокий уровень организации городской жизни, а водопровод показывает умение античных инженеров строить сложные инфраструктурные системы, обеспечивавшие комфорт и гигиену.

Три интересных факта

  1. Греческие и римские гимназии были не только спортивными центрами, но и школами философии, риторики и искусства.
  2. Шестиугольные колонны, найденные в Сегесте, встречаются крайне редко — обычно античные мастера предпочитали круглые стволы.
  3. Подземные водопроводы древности изготавливались из терракотовых труб, которые могли служить сотни лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм вчера в 23:50

Семена одуванчика: ветер обещает свободу, но даёт 100-кратное сопротивление

Учёные раскрыли тайну одуванчика: ветер решает, улетают ли семена. Новое исследование показывает, как направление ветра меняет силу освобождения более чем в 100 раз.

Читать полностью » Астероид Рюгу хранит следы воды, утверждает JAXA вчера в 23:27

Астероид, который бросил вызов науке — вода, дольше жившая в космосе, чем думали

Астероид Рюгу хранит секреты воды в Солнечной системе: жидкость текла дольше, чем считали. Открытие меняет взгляд на Землю. Исследование в Nature. 128 символов.

Читать полностью » Исследования показали, как BNST контролирует потребление пищи вчера в 22:54

Парадокс сладкого: как BNST заставляет мозг игнорировать вред и требовать больше

Учёные выяснили, как ядро ложа терминальной полоски (BNST) в мозге влияет на аппетит, интегрируя вкусовые и физиологические сигналы. Это открытие может помочь в борьбе с потерей аппетита и ожирением.

Читать полностью » Археологи нашли фаянсовую шкатулку из Древнего Египта в савроматском погребении вчера в 22:22

Шкатулка фараона в кармане савроматки: ирония древних связей, которая удивит даже скептиков

В степях Оренбуржья нашли шкатулку из Древнего Египта в савроматском погребении. Какие тайны скрывают древние связи Евразии? Археология, фаянс, курганы — ключ к прошлому.

Читать полностью » Археологи Польши раскопали украшения из жуков-долгоносиков в лужицкой могиле вчера в 21:48

Эмоциональный шок от находки: жуки-долгоносики, которые заставят задуматься о ценностях прошлого

В польской могиле нашли украшение из жуков-долгоносиков I тысячелетия до н. э.! Открытие раскрывает тайны лужицкой культуры и древних ритуалов. Что скрывает эта находка?

Читать полностью » Археологи нашли костяной свисток в Амарне эпохи Эхнатона вчера в 21:16

Тайна XIV века: почему простой костяной свисток потряс археологов

В руинах Амарны нашли костяной свисток XIV века. Что он скрывает из эпохи Эхнатона? Тайна древнего звука ждёт раскрытия.

Читать полностью » Археологи нашли окаменелую челюсть Homo erectus в Грузии возрастом 1,8 млн лет вчера в 20:32

Челюсть из тьмы веков: Грузия хранит ключ к тайне человечества

В Грузии нашли челюсть древнего человека возрастом 1,8 млн лет. Это открытие в Орозмани может перевернуть представления о расселении Homo erectus. Что ждёт науку дальше?

Читать полностью » Древнеримский мост возрастом 2000 лет раскопали в Швейцарии вчера в 20:10

Швейцария в опасности: древнеримский мост может исчезнуть, если не раскопать его сейчас

В Швейцарии раскопали остатки древнеримского моста возрастом 2000 лет! Узнайте о захватывающих артефактах, найденных у реки Циль, которые раскрывают тайны прошлого.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн прокомментировал замечания Сэма Асгари о своей книге
Красота и здоровье

Сезонное аффективное расстройство: врач назвала ключевые отличия от хандры и запретила самолечение
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует стейк из свинины на мангале с маринадом из вина
Садоводство

Для проращивания косточку персика замачивают в воде и хранят в прохладном месте
Технологии

Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter
Садоводство

Огород без грядок: создаем стильный и урожайный сад с овощами и цветами
Туризм

Иммиграция сформировала гастрономическое разнообразие США
Красота и здоровье

Ошкодеров: массаж и нагрузки могут усугубить боль при защемлении нерва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet