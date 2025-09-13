Судья, вода, философ: три элемента, сделавшие Сегесту технологической столицей древности

Археологи из Высшей нормальной школы Пизы под руководством профессора Марии Чечилии Парра сделали важное открытие в Сегесте (Сицилия). Новые находки не только уточнили топографию древнего города, но и пролили свет на общественный уклад этого греческого поселения, позже находившегося под властью Рима.

Судебное здание

Раскопки велись на участке, имевшем ключевое значение для общественной жизни. Учёные обнаружили хорошо сохранившиеся руины здания, которое идентифицировали как античный суд. Его архитектура поражает: платформа для судей, ряды сидений с остатками штукатурки и колонны с шестигранными стволами, разделяющие пространство. Эти элементы подтверждают, что сооружение выполняло официальные функции и было местом, где решались важные дела общины.

Водоснабжение и городская инфраструктура

Не менее значимой находкой стала развитая система водоснабжения, которая для античного города была настоящим технологическим прорывом.

Археологи зафиксировали целую сеть:

наземные каналы и водостоки с крыш;

отстойники для очистки воды;

два накопительных резервуара;

подземные линии, доставлявшие воду в разные части города.

Вода направлялась, в частности, к зданию, известному как Гимназия (или Эфебикон). Здесь молодёжь Сегесты получала образование и занималась физической подготовкой, что было традицией эллинистического и римского периода.

Значение открытия

Такие находки доказывают, что Сегеста обладала не только религиозными и культурными центрами, но и хорошо развитой системой управления и обеспечения населения. Судебное здание отражает высокий уровень организации городской жизни, а водопровод показывает умение античных инженеров строить сложные инфраструктурные системы, обеспечивавшие комфорт и гигиену.

Три интересных факта