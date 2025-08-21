Почему случайная находка в Великом Новгороде оказалась важнее целых летописей

Что может рассказать крошечный кусочек свинца о становлении Руси? В Великом Новгороде археологи нашли печать князя Ярослава Мудрого, и эта находка уже называют одной из самых значимых за последние десятилетия.

Древность под ногами

Печать обнаружили на территории Ярославова дворища. Археологи уверены: она относится к периоду княжения Ярослава в Новгороде — 1010-1019 годы. Это лишь вторая печать князя, найденная в городе, но при этом самая ранняя из всех известных.

"Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения", — рассказал заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Лики и символы

Свинцовая печать сохранила два изображения. С одной стороны — святой Георгий с копьем у плеча, с другой — княжеский знак в виде трезубца с маленьким кружком на вершине. По окружности можно различить остатки греческих надписей.

Подобные символы несли в себе не только знак власти, но и функцию удостоверения подлинности документов. Историки отмечают: это важнейшее свидетельство о политической культуре Новгорода начала XI века.

Новгород в XI веке

Археологи подчеркивают, что находка подтверждает ключевую роль Ярославова дворища как общественно-политического центра города уже в XI столетии. При этом культурные слои того времени в этой части Новгорода не сохранились, что долгое время оставляло ученых в неведении.

"Письменные источники говорят, что здесь был княжеский двор. И я особенно рад тому, что вот эта печать подтверждает, что были здесь ранние слои. <…> Может быть, в начале или середине XV века были какие-то мощнейшие нивелировочные работы, которые снесли самые ранние слои", — пояснил Гайдуков.

Научное значение открытия

Историки называют находку уникальной: ведь письменных источников о первом веке существования Новгорода сохранилось крайне мало. Теперь археологи получают прямое материальное подтверждение тому, что княжеская власть здесь была оформлена уже в начале XI века.

По словам специалистов, подобные находки дают редкую возможность "услышать голос" времени, которое оставило слишком мало свидетельств. И в этом смысле крохотная печать весит для науки гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.