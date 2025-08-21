Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великий Новгород, Кремль сверху
Великий Новгород, Кремль сверху
© commons.wikimedia.org by Красный is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:57

Почему случайная находка в Великом Новгороде оказалась важнее целых летописей

В Великом Новгороде нашли свинцовую печать князя Ярослава Мудрого

Что может рассказать крошечный кусочек свинца о становлении Руси? В Великом Новгороде археологи нашли печать князя Ярослава Мудрого, и эта находка уже называют одной из самых значимых за последние десятилетия.

Древность под ногами

Печать обнаружили на территории Ярославова дворища. Археологи уверены: она относится к периоду княжения Ярослава в Новгороде — 1010-1019 годы. Это лишь вторая печать князя, найденная в городе, но при этом самая ранняя из всех известных.

"Находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения", — рассказал заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Лики и символы

Свинцовая печать сохранила два изображения. С одной стороны — святой Георгий с копьем у плеча, с другой — княжеский знак в виде трезубца с маленьким кружком на вершине. По окружности можно различить остатки греческих надписей.

Подобные символы несли в себе не только знак власти, но и функцию удостоверения подлинности документов. Историки отмечают: это важнейшее свидетельство о политической культуре Новгорода начала XI века.

Новгород в XI веке

Археологи подчеркивают, что находка подтверждает ключевую роль Ярославова дворища как общественно-политического центра города уже в XI столетии. При этом культурные слои того времени в этой части Новгорода не сохранились, что долгое время оставляло ученых в неведении.

"Письменные источники говорят, что здесь был княжеский двор. И я особенно рад тому, что вот эта печать подтверждает, что были здесь ранние слои. <…> Может быть, в начале или середине XV века были какие-то мощнейшие нивелировочные работы, которые снесли самые ранние слои", — пояснил Гайдуков.

Научное значение открытия

Историки называют находку уникальной: ведь письменных источников о первом веке существования Новгорода сохранилось крайне мало. Теперь археологи получают прямое материальное подтверждение тому, что княжеская власть здесь была оформлена уже в начале XI века.

По словам специалистов, подобные находки дают редкую возможность "услышать голос" времени, которое оставило слишком мало свидетельств. И в этом смысле крохотная печать весит для науки гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джон Сина может вернуться во вселенную DC сегодня в 10:12

Джон Сина на грани новой эпохи DC — фанаты готовятся к сюрпризу

Будет ли Джон Сина снова в роли Миротворца на большом экране? Джеймс Ганн намекнул на планы DC и подогрел интерес фанатов к будущему киновселенной.

Читать полностью » Ноэл Галлахер о возвращении в Oasis: классно вновь быть в группе с Лиамом сегодня в 9:58

Oasis вернулись — и Ноэл заговорил о Лиаме так, как никто не ожидал

Спустя 15 лет братья Галлахеры снова на сцене: Ноэл впервые рассказал о том, что значит для него возвращение в Oasis и работа рядом с Лиамом.

Читать полностью » Певец Прохор Шаляпин анонсировал выход своей первой книги сегодня в 8:50

Мир гонится за карьерой, а Шаляпин советует остановиться — и скоро выпустит об этом книгу

Первая книга Прохора Шаляпина "Главное — не уработаться!" обещает продолжить его образ певца, который открыто признаётся в нелюбви к работе.

Читать полностью » Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак сегодня в 7:42

"Привет, Андрей!" теперь можно будет носить на футболке: Николаев открыл путь к новому бизнесу

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Привет, Андрей!" и получил исключительные права до 2034 года. Что скрывается за этим решением?

Читать полностью » Депутат Михаил Романов предложил включить песню сегодня в 6:38

"Веночек" Кадышевой добрался до Госдумы: песню предлагают учить в школах

В Госдуме предложили включить песню Надежды Кадышевой "Веночек" в школьную программу. Почему она вновь популярна и какое место займёт в культуре?

Читать полностью » Минпросвещения утвердило список из 75 патриотических книг для младших, средних и старших классов сегодня в 5:34

75 книг, которые меняют чтение: что скрывает новый патриотический список для школьников

Минпросвещения составило список из 75 книг для внеклассного чтения: от стихов для младших школьников до серьёзной прозы о героях России.

Читать полностью » Фанатка на WorldCon предложила Джорджу Мартину передать сагу другому автору сегодня в 4:29

"Вам осталось недолго": провокационный вопрос автору "Песни льда и пламени" обернулся скандалом

На WorldCon в Сиэтле Джорджу Мартину намекнули, что его сагу может закончить другой автор. Зал возмутился, а писатель покинул пресс-конференцию.

Читать полностью » Арбитражный суд Москвы взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв сегодня в 3:23

Отзыв на ресторан в Москве обернулся судебным иском: как слова превратились в 200 тысяч рублей ущерба

Московский суд взыскал с ресторанного критика 200 тысяч рублей за отзыв: фраза о задержках зарплаты стала причиной иска о защите репутации.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии
Туризм

Доцент Средиземноморского университета назвал причины экологического кризиса в Аланье
Красота и здоровье

Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни
Питомцы

Осы летят к людям из-за запаха еды, сладостей и парфюмерии
Спорт и фитнес

Тренер Orangetheory Меган Хамфри объяснила пользу упражнений на подвижность суставов
Наука и технологии

Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе
Дом

Хозяйственные мелочи, которые заменяют дорогие гаджеты: список экспертов
Садоводство

Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru