Секреты античного лечения: как горячий песок может облегчить ревматизм

Исследователи подтверждают, что старинная практика лечения ревматизма горячим песком, известная еще в античные времена, действительно может приносить облегчение. В Древней Греции и Риме было распространено мнение, что песок способен облегчать страдания при ревматизме и артрите — заболеваниях, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма.

По данным специалистов, секрет воздействия песка заключается в его минеральном составе. Морской песок насыщен кремнием, натрием, магнием, калием, йодом, хлором и кальцием, которые он поглощает из морской воды. Особое значение придают магнию — он необходим для здоровья костей и зубов, правильной работы сердца, нервной системы и каждой клетки организма.

При песочной терапии тело засыпают теплым, но не обжигающим песком, и в течение 20-40 минут минералы успевают проникнуть через кожу. Такой способ усвоения магния считается особенно эффективным, так как пищеварительная система усваивает его хуже. Процедура сочетает в себе мягкое прогревание и насыщение организма полезными веществами, что, по словам сторонников метода, способствует снижению симптомов ревматизма, ускоряет сращивание костей после переломов, улучшает состояние при остеопорозе, помогает при кожных воспалениях и аллергии, а также может снижать стресс и способствовать очищению крови.

В то же время врачи предупреждают: перед началом курса необходимо проконсультироваться со специалистом. Не стоит проводить процедуры в полуденный зной, когда температура воздуха чрезмерно высока. Метод противопоказан при заболеваниях сердца и гипертонии.

Эксперты отмечают, что, несмотря на многовековую историю песочной терапии и положительные отклики, рассматривать ее как панацею не стоит. Эффект зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому оптимальным вариантом считается сочетание старинной методики с современными медицинскими подходами под контролем врача.