Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноги в песке
Ноги в песке
© peakpx.com by Пиковый размер is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:12

Секреты античного лечения: как горячий песок может облегчить ревматизм

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов

Исследователи подтверждают, что старинная практика лечения ревматизма горячим песком, известная еще в античные времена, действительно может приносить облегчение. В Древней Греции и Риме было распространено мнение, что песок способен облегчать страдания при ревматизме и артрите — заболеваниях, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма.

По данным специалистов, секрет воздействия песка заключается в его минеральном составе. Морской песок насыщен кремнием, натрием, магнием, калием, йодом, хлором и кальцием, которые он поглощает из морской воды. Особое значение придают магнию — он необходим для здоровья костей и зубов, правильной работы сердца, нервной системы и каждой клетки организма.

При песочной терапии тело засыпают теплым, но не обжигающим песком, и в течение 20-40 минут минералы успевают проникнуть через кожу. Такой способ усвоения магния считается особенно эффективным, так как пищеварительная система усваивает его хуже. Процедура сочетает в себе мягкое прогревание и насыщение организма полезными веществами, что, по словам сторонников метода, способствует снижению симптомов ревматизма, ускоряет сращивание костей после переломов, улучшает состояние при остеопорозе, помогает при кожных воспалениях и аллергии, а также может снижать стресс и способствовать очищению крови.

В то же время врачи предупреждают: перед началом курса необходимо проконсультироваться со специалистом. Не стоит проводить процедуры в полуденный зной, когда температура воздуха чрезмерно высока. Метод противопоказан при заболеваниях сердца и гипертонии.

Эксперты отмечают, что, несмотря на многовековую историю песочной терапии и положительные отклики, рассматривать ее как панацею не стоит. Эффект зависит от индивидуальных особенностей организма, поэтому оптимальным вариантом считается сочетание старинной методики с современными медицинскими подходами под контролем врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России не зафиксировано случаев заражения вирусом чикунгунья сегодня в 11:13

Чикугунья: в России пока тишина, но эпидемиологи бьют тревогу

В России не зафиксировано случаев вируса чикугунья, но эпидемиологи напоминают: риск завоза есть, а на границах действует система выявления заражённых.

Читать полностью » В Балакове у пациента выявили редкое зеркальное расположение внутренних органов сегодня в 10:19

Зеркальный человек: медики случайно обнаружили уникальное строение организма

В Балакове у пациента случайно нашли зеркальное расположение всех органов. Он и не подозревал о редкой аномалии, которая встречается лишь у 1 из 10 тыс. человек.

Читать полностью » Кофе против усталости: в какое время дня напиток эффективнее всего сегодня в 10:04

Кофе и одиночество: почему чашка кофе наедине приносит больше радости – научное объяснение

Узнайте, как кофе влияет на настроение и энергию! Исследование выявило, что время употребления, усталость и обстановка влияют на эффект бодрости и удовольствия от кофе.

Читать полностью » В Красноярске провели уникальную операцию пациентке с фармакорезистентной эпилепсией сегодня в 9:16

Две операции не помогли — и только эта изменила всё: история из Красноярска

В Красноярске впервые провели уникальную операцию при эпилепсии, не поддающейся лечению таблетками. Женщина ждала этот шанс почти всю жизнь.

Читать полностью » В Нью-Йорке растет число жертв легионеллеза: что нужно знать о болезни сегодня в 9:04

Четвертая смерть от легионеллеза: больницы Нью-Йорка под прицелом инфекции

В Нью-Йорке зафиксирована четвертая смерть от легионеллеза! Источник инфекции обнаружен в градирнях городских зданий, включая больницы. Власти принимают меры.

Читать полностью » Инфекционист Неронов рассказал, сколько ждать после обработки растений перед сбором урожая сегодня в 8:12

Пестициды и удобрения: сколько они остаются в вашем урожае

Врач рассказал, сколько ждать после обработки сада или огорода, чтобы урожай был безопасен. Этот срок зависит не только от химии, но и от вида растения.

Читать полностью » Израильские учёные выяснили, что работающие мужчины-пенсионеры живут дольше сегодня в 8:04

Секрет мужского долголетия: вот почему выход на пенсию может быть опасен для здоровья

Исследование показало: работающие мужчины-пенсионеры живут дольше и счастливее. Узнайте, почему так важно оставаться активным после 60 лет и как правильно организовать свой досуг. Работа или отдых?

Читать полностью » Наркологи Подмосковья назвали тревожные признаки формирующейся алкогольной зависимости сегодня в 7:19

Тревожные сигналы: как понять, что алкоголь уже управляет вашей жизнью

Врачи рассказали, как отличить привычку к алкоголю от зависимости. Эти признаки помогут вовремя заметить проблему и обратиться за помощью.

Читать полностью »

Новости
Еда

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе
Спорт и фитнес

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Садоводство

Армянский Ной: создал невероятный тропический сад в Ереване – киви, личи и другие диковинки
Еда

Старинный метод крептования позволяет сохранить картофель без погреба
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru