Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологи раскопки
Археологи раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:39

Скифское наследие: жуткие находки в курганах Ставрополья ошеломили ученых

Древнее святилище II-III веков до н.э. найдено в Ставрополье

В Ставропольском крае археологи сделали важное открытие — обнаружили древнее святилище, предположительно относящееся ко II-III векам до нашей эры. В окрестностях села Новозаведенное находятся 15 курганов, относящихся к скифскому и сарматскому периодам. Археологи давно изучают эти курганы, однако святилище удалось обнаружить только сейчас, благодаря применению космической съемки.

"На фотографии было видно большое кольцевое затемнение, которое находилось между курганами. Мы пришли к выводу, что, вероятно, это какой-то ритуальный объект", — рассказал заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолий Канторович, комментируя результаты космической съемки.

Раскопки подтвердили догадку ученых. Было обнаружено, что ров являлся специальным местом для жертвоприношений. На глубине были найдены останки животных.

"Здесь совершались ритуальные действия именно с лошадьми. Эти лошади будут изучаться палеозоологом, и мы узнаем, какие породы это были, их возраст, насколько они использовались. Это были жертвенные животные или ездовые — это очень интересно", — отметила научный сотрудник Государственного музея Востока Ольга Фризен.

В ходе исследований были изучены и соседние курганы. В одном из них были обнаружены 30 погребений, в том числе захоронения знатных особ. Это свидетельствует о высоком социальном статусе обитателей этого региона в древности.

"На небольшой площади были обнаружены курганы скифской и сарматской знати, что необычно. Это еще требует объяснения, с чем связана такая необычная концентрация. Возможно, здесь проходила дорога, например, в предгорье — к горам Кавказа", — отметил научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Владимир Маслов.

Студенты-археологи: участие в раскопках

На раскопках археологам помогают студенты, желающих принять участие в исследовании древних артефактов было много. Это позволяет молодым ученым получить ценный опыт и внести свой вклад в изучение истории.

"Я каждый год работаю под палящим солнцем и в степных условиях, стараюсь двигать науку дальше, постигать этот мир, узнавать людей вокруг меня, узнавать свое прошлое. Мне это очень нравится. Конечно, пистолет и хлыст мне не доверили — приходится работать с лопатой, но это тяжелый и важный труд, я им горжусь, и он мне нравится", — рассказал студент МГУ Георгий Просияник о своем опыте работы на раскопках.

Интересные факты об археологии:

Археология изучает прошлое человечества по материальным остаткам.
Самые древние археологические находки относятся к периоду палеолита.
Археологи используют различные методы, включая раскопки, анализ артефактов и геофизические исследования.
Археологические находки помогают понять историю и культуру древних цивилизаций.

Обнаружение древнего святилища в Ставропольском крае — важное открытие, которое расширяет наши знания о культуре и истории скифского и сарматского периодов. Продолжение раскопок и дальнейшие исследования позволят ученым получить еще больше информации об этой загадочной эпохе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микологи РАН обнаружили новый вид грибов в Сихотэ-Алинском заповеднике сегодня в 10:39

Сихотэ-Алинский заповедник раскрыл тайну: новый гриб Crepidotus меняет представления о природе Дальнего Востока

Микологи обнаружили ранее неизвестный вид гриба и редкий индийский вид Crepidotus в Сихотэ-Алинском заповеднике. Уникальные находки расширяют знания о биоразнообразии региона.

Читать полностью » Арктика в огне: ученые зафиксировали 3 – кратное ускорение таяния ледников сегодня в 9:39

Тайный убийца Арктики: глобальное потепление ускоряет таяние ледников – последствия непредсказуемы

Ученые бьют тревогу: скорость таяния арктических ледников выросла в 3 раза! 25 гигатонн льда исчезает ежегодно. Эльбрус теряет лед. Что ждет планету?

Читать полностью » Таштыкская культура: ученые воссоздали облик погребальной маски сегодня в 8:39

45 500 лет истории в одной маске: ученые приблизились к разгадке древних символов

Ученые ГИМ воссоздали таштыкскую погребальную маску с помощью 3D-сканирования и ИИ. Реконструкция древнего артефакта проливает свет на культуру таштыков.

Читать полностью » 3D-реконструкция Antarcticchthys раскрыла тайну климата Антарктиды 100 млн лет назад сегодня в 7:39

Рыба, пережившая динозавров: Antarcticchthys из Антарктиды удивила мир

Ученые воссоздали облик Antarcticchthys, доисторической рыбы, жившей в меловом периоде. Открытие в Антарктиде проливает свет на древний климат и биоразнообразие.

Читать полностью » Генетический код белых акул: эволюция спрятала ключ к разгадке сегодня в 6:14

Белые акулы скрывают секрет: генетическое открытие ставит ученых в неловкое положение

Ученые в замешательстве: ДНК больших белых акул ставит под сомнение эволюционные модели. Три группы, разные миграции - тайна ждет своего часа!

Читать полностью » Парадокс Арктики: почему медузы разные по обе стороны границы сегодня в 5:14

Глубоководный раскол: загадочное разделение популяции медуз ошеломило ученых

В Арктике обнаружена невидимая граница, разделяющая популяции медуз *Botrynema brucei ellinorae*. Что влияет на их разделение и какие тайны скрывает океан?

Читать полностью » Учёные раскрыли структуру джета блазара PKS 1424+240 после 15 лет наблюдений сегодня в 4:23

Гигантская струя из чёрной дыры открыла загадку, пугающую астрономов

Учёные получили потрясающее изображение блазара PKS 1424+240, прозванного «Оком Саурона». Снимок помогает раскрыть тайну загадочных нейтрино.

Читать полностью » Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад сегодня в 3:11

Миллионы лет назад предки человека сделали то, чего не ожидал никто — доказательства нашли в Кении

Археологи нашли доказательства того, что древние предки человека начали планировать наперёд и переносить камни за десятки километров намного раньше, чем считалось.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить овощной салат с максимальным содержанием клетчатки: инструкция
Садоводство

Как чайные пакетики улучшают газон: секреты подкормки и защиты от вредителей
Туризм

Как я летал по акции лоукостера в два раза дешевле: что ожидать от лоукостера
Спорт и фитнес

Невеста Роналду Джорджина Родригес объявила о предстоящей свадьбе
Авто и мото

АЗС в России обязаны установить зарядные станции для электромобилей: что изменится с марта 2026 года
Садоводство

В Рязанской области воду с дачных участков разрешено отводить только в согласованные кюветы
Питомцы

Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы
Красота и здоровье

Врач Садулаева: после дождя возрастает риск инфекций и травм глаз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru