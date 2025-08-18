Скифское наследие: жуткие находки в курганах Ставрополья ошеломили ученых

В Ставропольском крае археологи сделали важное открытие — обнаружили древнее святилище, предположительно относящееся ко II-III векам до нашей эры. В окрестностях села Новозаведенное находятся 15 курганов, относящихся к скифскому и сарматскому периодам. Археологи давно изучают эти курганы, однако святилище удалось обнаружить только сейчас, благодаря применению космической съемки.

"На фотографии было видно большое кольцевое затемнение, которое находилось между курганами. Мы пришли к выводу, что, вероятно, это какой-то ритуальный объект", — рассказал заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ Анатолий Канторович, комментируя результаты космической съемки.

Раскопки подтвердили догадку ученых. Было обнаружено, что ров являлся специальным местом для жертвоприношений. На глубине были найдены останки животных.

"Здесь совершались ритуальные действия именно с лошадьми. Эти лошади будут изучаться палеозоологом, и мы узнаем, какие породы это были, их возраст, насколько они использовались. Это были жертвенные животные или ездовые — это очень интересно", — отметила научный сотрудник Государственного музея Востока Ольга Фризен.

В ходе исследований были изучены и соседние курганы. В одном из них были обнаружены 30 погребений, в том числе захоронения знатных особ. Это свидетельствует о высоком социальном статусе обитателей этого региона в древности.

"На небольшой площади были обнаружены курганы скифской и сарматской знати, что необычно. Это еще требует объяснения, с чем связана такая необычная концентрация. Возможно, здесь проходила дорога, например, в предгорье — к горам Кавказа", — отметил научный сотрудник Института археологии Российской академии наук Владимир Маслов.

Студенты-археологи: участие в раскопках

На раскопках археологам помогают студенты, желающих принять участие в исследовании древних артефактов было много. Это позволяет молодым ученым получить ценный опыт и внести свой вклад в изучение истории.

"Я каждый год работаю под палящим солнцем и в степных условиях, стараюсь двигать науку дальше, постигать этот мир, узнавать людей вокруг меня, узнавать свое прошлое. Мне это очень нравится. Конечно, пистолет и хлыст мне не доверили — приходится работать с лопатой, но это тяжелый и важный труд, я им горжусь, и он мне нравится", — рассказал студент МГУ Георгий Просияник о своем опыте работы на раскопках.

Обнаружение древнего святилища в Ставропольском крае — важное открытие, которое расширяет наши знания о культуре и истории скифского и сарматского периодов. Продолжение раскопок и дальнейшие исследования позволят ученым получить еще больше информации об этой загадочной эпохе.