Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:19

Погружение в тайны прошлого: как жертвоприношения ослиц меняют историческую картину

Ученые исследуют ритуалы жертвоприношений ослиц в древнем Израиле

Что может рассказать о культурных связях Древнего Египта и Ханаана? Археологи сделали неожиданное открытие, которое проливает свет на древние ритуалы.

Недавние раскопки на территории Израиля, в районе памятника Телль-эс-Сафи, выявили руины зданий, относящихся к III тысячелетию до нашей эры. Исследователи обнаружили, что перед строительством двух сооружений местные жители принесли в жертву четырех молодых ослиц. Изотопный анализ останков показал, что эти животные, скорее всего, были родом из Египта.

Древние торговые связи

С эпохи халколита между Ханааном и Древним Египтом существовали активные торговые и культурные связи. Археологические находки свидетельствуют о том, что в раннем бронзовом веке происходил активный обмен товарами, включая как продовольствие, так и предметы роскоши.

На памятнике Телль-эс-Сафи, который обычно связывают с библейским городом Геф, археологи нашли доказательства этих контактов. К III раннему бронзовому веку (2900-2550 год до нашей эры) это поселение стало значительным городским центром, защищенным мощными каменными укреплениями.

Раскопки и находки

С 2004 по 2017 годы исследователи изучали часть городской застройки, относящейся к 2700-2600 годам до нашей эры. Статья Элизабет Арнольд из Университета Гранд-Вэлли и ее коллег из Израиля, Канады и США подробно описывает находки. Основное внимание уделено скелетам четырех ослов, которые были определены как молодые самки.

Интересно, что один из скелетов был найден под полом постройки с отсеченной головой и связанными лапами. Остальные три скелета также находились в отдельных могилах без сопроводительных артефактов, что указывает на возможные жертвоприношения перед возведением зданий.

Анализ и выводы

Ученые провели анализ изотопного состава углерода, кислорода и стронция в останках всех четырех ослиц. Также была проанализирована челюсть другого осла, который, вероятно, был использован в пищу. Результаты показали, что жертвенные ослицы, скорее всего, происходили из Египта, в то время как съеденный осел был местным. Это говорит о том, что ослы из Египта имели большую культурную ценность, чем местные.

