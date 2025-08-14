Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:09

Тайный обмен: как египетские ослы стали частью ханаанских ритуалов

Археологи обнаружили останки египетских ослиц в захоронениях бронзового века в Ханаане

Знаете ли вы, что в древности жертвоприношения животных могли иметь глубокое символическое значение? Недавние археологические находки в Израиле подтверждают эту теорию.

Уникальная находка на Телль-эс-Сафи

На раскопках, проводившихся с 2004 по 2017 год, в памятнике Телль-эс-Сафи, который ассоциируется с библейским городом Геф, археологи обнаружили руины построек, относящихся к III тысячелетию до нашей эры.

В частности, они нашли останки четырех молодых ослиц, которые, по всей видимости, были принесены в жертву перед строительством двух зданий. Исследование, опубликованное Элизабет Арнольд и её коллегами подчеркивает важность этих находок.

Связь между Египтом и Ханааном

Древний Египет и Ханаан имели тесные торговые и культурные связи, начиная с эпохи халколита. Археологические данные свидетельствуют о том, что в раннем бронзовом веке между регионами существовал активный товарообмен, который включал как продовольствие, так и предметы роскоши. На памятнике Телль-эс-Сафи, например, были найдены доказательства таких контактов.

Исследования показали, что ослицы, найденные на раскопках, вероятно, были привезены из Египта, в то время как один из ослов, который, возможно, был съеден, оказался местным. Это указывает на то, что египетские ослы имели большую культурную ценность для местных жителей. Один из скелетов был найден под полом постройки, что подтверждает теорию о жертвоприношениях перед возведением зданий.

Эти находки открывают новые горизонты в понимании древних ритуалов и культурных практик. Жертвоприношение животных, особенно привезенных из других регионов, подчеркивает их значимость в жизни древних народов.

