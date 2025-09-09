Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:28

Как находка бронзового шлема у Эгадских островов меняет понимание истории и археологии

Представьте: с дна Средиземного моря поднимают бронзовый шлем, который носили римские воины больше двух тысяч лет назад. Это не фантазия, а реальность! В августе прошлого года водолазы обнаружили шлем типа Монтефортино у Эгадских островов в Сицилии. Теперь эта новость стала достоянием общественности, открывая окно в прошлое Первой Пунической войны.

Исторический контекст открытия

Это место не случайно: именно здесь в 241 году до нашей эры разыгралась решающая морская битва между Римом и Карфагеном. Она завершила войну и закрепила господство Рима в западной части Средиземноморья. Шлемы Монтефортино были на вооружении римлян с IV века до нашей эры по I век нашей эры, что делает находку особенно ценной для историков.

Шлем в отличном состоянии, с защитными нащёчниками (paragances), извлекли водолазы Общества по документации затопленных объектов (Sdss) под руководством Марио Арены. Проект координировали Управление морского надзора, Морская охраняемая зона, муниципалитет Фавиньяны и Управление капитана порта. Благодаря сотрудничеству всё прошло по международным стандартам.

Цитата от эксперта

"Шлем Монтефортино — один из самых красивых и полных из когда-либо найденных", — заявил Франческо Паоло Скарпинато, советник Сицилии по вопросам культурного наследия и идентичности.

Это открытие не только расширяет наше историческое понимание битвы при Эгадских островах, но и укрепляет статус Сицилии как хранителя уникального средиземноморского наследия. Он отметил, что успех операции стал возможен благодаря многопрофильному сотрудничеству, соответствующему международным стандартам.

Другие сокровища проекта

Эта находка — часть большего исследования. Среди артефактов оказалась массивная бронзовая рукоять с затонувшего судна V века нашей эры, известного как "рыбная отмель". Она намекает на древнюю морскую торговлю и судоходство. Все предметы прошли предварительную реставрацию в Sdss, частично профинансированную американским меценатом Мишелем Гарсией.

Для диагностики использовали передовые технологии. В рентгенологической студии доктора Джузеппе Перриконе в Трапани компьютерная томография около тридцати покрытых коркой металлических артефактов выявила спрятанные мечи, копья и дротики — вероятно, оружие из той самой битвы 241 года до нашей эры, пролежавшее незамеченным тысячелетиями.

Десятилетия подводных открытий — шлемов, оружия, корабельных ростров — помогли лучше понять эту ключевую битву. Морское дно Эгади оказалось многослойной исторической летописью, отражающей конфликты, торговлю и повседневную жизнь на море на протяжении веков.

Особенности шлема Монтефортино

Этот шлем выделяется целыми нащёчниками — редкостью среди находок. Он даёт ценные сведения о древнеримских технологиях, материалах и военном снаряжении. Благодаря отличному состоянию, артефакт, вероятно, станет экспонатом музея, позволяя публике прикоснуться к истории 24 столетий назад.

Шлем Монтефортино появился в IV веке до нашей эры под влиянием кельтских и этрусско-италийских образцов. Он стал основным в Римской республике и использовался до I века нашей эры, даже в преторианской гвардии, пока не был вытеснен шлемом типа "кулюс".

  • Характерные черты: округлая или коническая чаша, центральный набалдашник для плюмажа, выступающий шейный щиток и нащечные пластины, крепившиеся заклёпанными D-образными кольцами.
  • Декоративные элементы: кайма в виде верёвки и узор в виде сосновых шишек на набалдашнике были распространены в ранних, богато украшенных образцах.
  • Подтипы: археологи выделяют варианты вроде Каноза, Риети, Буггенум и Хагенау, отличающиеся формой чаши, размером защиты горла и типом шишек (полые или цельные).

Массовое производство и долговечность

Шлем Монтефортино можно назвать самым успешным в древности — массовым, неизменным веками. По оценкам, их изготовили от 3 до 4 миллионов штук.

Стоит упомянуть, что ранее найденный корабельный ростр (номер 25) с надписью "Ser. Solpicius CF Quaestor Probavit" очистили и проанализировали. Вероятно, он связан с римским квестором (финансовым чиновником), возможно, сыном Гая Сульпиция, консула 243 года до нашей эры, в разгар Первой Пунической войны.

