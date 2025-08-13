Каменный диск древней власти: что скрывает 2000-летний совет Лаодикии

Археологи в Турции совершили сенсационное открытие: в провинции Денизли обнаружено здание городского совета возрастом 2050 лет. Оно прекрасно сохранилось и когда-то было политическим и судебным центром древнеримского города Лаодикия. Эта находка — результат более чем 20 лет раскопок, и она меняет представления о римском управлении в Анатолии.

Необычная архитектура: пятиугольник снаружи, шестиугольник внутри

Здание, построенное в I веке до н. э., имеет уникальную форму: пятиугольные внешние стены и шестиугольное внутреннее пространство. Такой стиль раньше не встречался в Анатолии, что делает его важным открытием для изучения местной архитектуры римской эпохи.

Булевтерион: где решались судьбы города

Это сооружение называлось булевтерион — место, где заседал городской совет. Оно вмещало от 600 до 800 человек: старейшин, молодёжь и горожан, которые управляли Лаодикией. Здесь не только обсуждали политику, но и проводили судебные процессы.

"Имена на сиденьях помогли нам понять, кто и как управлял городом. Особенно интересна статуя судьи с заменённой головой — возможно, это след смены власти в V веке", — отмечают археологи.

Центр древнего города

Здание стояло в самом сердце Лаодикии, рядом с агорой, архивами, банями и стадионом. Такая планировка показывает, насколько продуманной была римская система управления.

Люди жили здесь ещё в 5500 году до н. э., но расцвет пришёлся на римскую эпоху. Ранее здесь уже находили фрески, статую Траяна и даже скульптуру мифического чудовища Сциллы. Теперь этот объект в списке кандидатов на включение в наследие ЮНЕСКО.

Раскопки продолжаются, и учёные надеются найти новые свидетельства о том, как Рим управлял своими провинциями.