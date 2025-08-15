Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:10

Рак в Древнем Риме: что скрывают останки римского гражданина

Научное открытие: рак существовал у людей 1700 лет назад, подтверждено анализом костей

Рак — болезнь, которая уносит миллионы жизней ежегодно. Многие считают, что онкология — это "плата" за современный образ жизни, долголетие и влияние промышленности. Но как часто люди болели раком в древности? Оказывается, злокачественные опухоли сопровождали человечество на протяжении всей его истории.

Случай из прошлого

Палеопатологи изучили скелет мужчины, похороненного в Милане между III и IV веками нашей эры. Они обнаружили в его костях множественные опухоли и пришли к выводу: этот человек страдал от метастатического рака.

Самый древний случай злокачественной опухоли у человека был обнаружен в Южной Африке — в пещере Сварткранс, известной как "Колыбель человечества". Там нашли плюсневую кость возрастом 1,6-1,8 млн лет со следами онкологии. Но находка в Милане — еще одно доказательство: рак существовал задолго до нашей эпохи.

Кто был этот человек?

Кристина Каттанео (Cristina Cattaneo) из Миланского университета и её коллеги исследовали останки, обнаруженные в 1998–1999 годах во время раскопок древнеримского некрополя. В одной из кирпичных гробниц лежал скелет мужчины ростом 163-171 см, умершего в возрасте 40-65 лет.

  • Состояние костей: скелет сохранился на 75%, но многие кости были повреждены, особенно череп, позвоночник и грудная клетка.
  • Причины смерти: помимо рака, у мужчины были кариес, потеря зубов и дегенеративное заболевание позвоночника.

Что вызвало опухоли?

Ученые рассмотрели несколько версий: остеомиелит, болезнь Педжета, саркома Юинга. Однако анализ показал — это метастатический рак. Эта находка доказывает: онкология не является исключительно "современной" болезнью.

