Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:10

Швейцария в опасности: древнеримский мост может исчезнуть, если не раскопать его сейчас

Древнеримский мост возрастом 2000 лет раскопали в Швейцарии

Представьте себе: под землей в тихой швейцарской деревне скрывается мост, которому почти две тысячи лет! В коммуне Эгертен в кантоне Берн археологи наткнулись на остатки древнеримского сооружения, и эта история обещает захватывающие открытия. Давайте разберемся, что же именно нашли ученые.

Место и обстоятельства находки

Все началось во время строительных работ на месте бывшего русла реки Циль. Исследователи раскопали более трехсот дубовых свай — это были опоры для деревянного моста. Дендрохронологический анализ показал, что самые старые сваи датируются примерно 40 годом до нашей эры, когда эти земли населяли кельтские племена гельветов, покоренные римлянами. Самые поздние части моста относятся к около 369 году нашей эры, что означает, что конструкция могла простоять почти четыре века. Об этом сообщает сайт кантона Берн.

Интересно, что около 40 лет назад в этом же районе уже велись археологические работы. Тогда нашли остатки римских военных сооружений по обе стороны реки Циль. Теперь, помимо свай, обнаружили и другие предметы, которые, вероятно, потеряли или выбросили люди, проходившие по мосту или занимавшиеся делами у воды.

Артефакты из прошлого

Найденные предметы дают представление о повседневной жизни тех времен. Вот некоторые из них:

  • гвоздики от обуви
  • подковы
  • топоры
  • острога для ловли рыбы
  • ключи
  • монеты

Особенно выделяется один артефакт — хорошо сохранившийся большой деревянный рубанок с железным ножом (лезвием). Это настоящий шедевр ремесла.

Эта находка не только раскрывает секреты древней истории, но и напоминает, насколько богато прошлое под нашими ногами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы обнаружили межзвездную комету 3I/ATLAS с рекордной скоростью 58 км/с сегодня в 16:18

Комета 3I/ATLAS: медленный старт, но скорость, как у молнии — парадокс Вселенной

Загадочная комета 3I/ATLAS мчится в 58 км/с — вдвое быстрее предшественников. Почему её скорость не объяснить? Анализ траектории раскрывает тайны, но главный секрет остаётся.

Читать полностью » Уникальные дьявольские яйца Намиба: геологи в замешательстве от происхождения сегодня в 15:42

Жизнь вопреки: как уникальные существа выживают в экстремальных условиях Намиба

Узнайте о тайнах пустыни Намиб: загадочные полосы, каменные образования, редкие атмосферные явления и уникальные формы жизни. Как сохранить это чудо природы?

Читать полностью » Новые биомаркеры рака найдены в ротовой полости — исследование микробиома человека сегодня в 14:49

Новые биомаркеры рака спрятаны под языком: революционное открытие японских исследователей

У 74% людей обнаружены гигантские кольцевые ДНК Inocle в ротовой полости. Японские учёные раскрыли связь этих элементов с устойчивостью бактерий и возможными биомаркерами рака.

Читать полностью » Археологи раскрыли секрет римских легионов: найдена мастерская по производству гвоздей для обуви сегодня в 13:49

Раскрыта тайна римских сапог: археологи наткнулись на фабрику гвоздей — вот что это значит

Археологи в Германии обнаружили мастерскую, производившую гвозди для римских сапог. Находка раскрывает секреты военной логистики легионов и важность снабжения армии.

Читать полностью » Кислород из марсианской пыли: МКС доказала возможность жизни бактерий в экстремальных условиях сегодня в 12:49

Секрет древней цианобактерии: как выживший в космическом аду микроорганизм может изменить будущее человечества

Цианобактерия Chroococcidiopsis выдержала 1.5 года в открытом космосе на МКС, доказав способность производить кислород из марсианского грунта и выживать при -80°C — ключ к колонизации планет.

Читать полностью » Неолит без стереотитов: женщины и дети с каменными орудиями ставят под сомнение старую теорию сегодня в 11:49

Ритуалы каменного века: как 330 могил доказали ошибку столетия — правда, которая изменит учебники

Новое исследование захоронений в Звейниеки показало: каменные орудия в неолите одинаково часто встречаются у мужчин, женщин и детей, опровергая стереотип о мужчине-охотнике. Подробности открытия — в материале.

Читать полностью » Археологи обнаружили древний сосуд с загадочной надписью в водах Александрии сегодня в 10:49

Археолог нашёл артефакт, способный переписать раннее христианство — но что скрывает эта надпись

Археологи обнаружили в Александрии древнюю чашу с загадочной надписью DIA CHRSTOU. Учёные спорят: связан ли артефакт I века с именем Христа, ритуальными культами или сектой огностиков.

Читать полностью » Белый карлик и звезда-компаньон: астрономы ESO предсказали взрыв, видимый невооружённым глазом сегодня в 9:35

Каждые 12 часов в космосе происходит невероятное: как пирующий белый карлик приближает катастрофу

Астрономы раскрыли тайну системы V Стрелы: белый карлик поглощает звезду-компаньон, формируя газовое кольцо. В ближайшие годы ожидается вспышка новой, а затем — сверхновая, видимая с Земли. Открытие сделано с помощью телескопа ESO.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Читатели "Литрес" и "Читай-города" выбрали литературных героинь для типажей интернет-культуры
Авто и мото

Рейтинг "Авто.ру": топ-10 новых иномарок в России с ценой от 3 до 5 млн рублей
Наука

Археологи нашли окаменелую челюсть Homo erectus в Грузии возрастом 1,8 млн лет
Еда

Врач-диетолог Эми Буркхарт назвала продукты, которые помогают при запорах
УрФО

В Свердловской области пункт сдачи ОГЭ заняли под выборы, школьникам пришлось ехать за 29 км
Садоводство

Скошенную траву и падалицу рекомендуют закладывать в компостную кучу
Еда

Средиземноморская диета снижает риск деменции даже при гене APOE4 — исследование
Туризм

Россияне 35–54 лет чаще всего выбирают отдых в традиционных избах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet