Швейцария в опасности: древнеримский мост может исчезнуть, если не раскопать его сейчас

Представьте себе: под землей в тихой швейцарской деревне скрывается мост, которому почти две тысячи лет! В коммуне Эгертен в кантоне Берн археологи наткнулись на остатки древнеримского сооружения, и эта история обещает захватывающие открытия. Давайте разберемся, что же именно нашли ученые.

Место и обстоятельства находки

Все началось во время строительных работ на месте бывшего русла реки Циль. Исследователи раскопали более трехсот дубовых свай — это были опоры для деревянного моста. Дендрохронологический анализ показал, что самые старые сваи датируются примерно 40 годом до нашей эры, когда эти земли населяли кельтские племена гельветов, покоренные римлянами. Самые поздние части моста относятся к около 369 году нашей эры, что означает, что конструкция могла простоять почти четыре века. Об этом сообщает сайт кантона Берн.

Интересно, что около 40 лет назад в этом же районе уже велись археологические работы. Тогда нашли остатки римских военных сооружений по обе стороны реки Циль. Теперь, помимо свай, обнаружили и другие предметы, которые, вероятно, потеряли или выбросили люди, проходившие по мосту или занимавшиеся делами у воды.

Артефакты из прошлого

Найденные предметы дают представление о повседневной жизни тех времен. Вот некоторые из них:

гвоздики от обуви

подковы

топоры

острога для ловли рыбы

ключи

монеты

Особенно выделяется один артефакт — хорошо сохранившийся большой деревянный рубанок с железным ножом (лезвием). Это настоящий шедевр ремесла.

Эта находка не только раскрывает секреты древней истории, но и напоминает, насколько богато прошлое под нашими ногами.