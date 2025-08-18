Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:19

Тайны древнеримских бань: что нового мы можем узнать о римской культуре

Учёные нашли затопленные термы времён Цицерона в Неаполитанском заливе

В Неаполитанском заливе археологи завершили исследование уникального термального комплекса, который мог быть частью виллы знаменитого Цицерона. Объект, обнаруженный в подводном археологическом парке Соммерсо ди Байя, сохранился настолько хорошо, что учёные называют его "капсулой времени" роскошной жизни римской элиты.

Что нашли археологи?

Комплекс, найденный на глубине трёх метров, включает в себя:

  • лаконикум (римскую сауну) с нетронутым мозаичным полом.
  • инновационную систему подогрева: пилоны и трубы, по которым циркулировал горячий воздух.
  • керамические фрагменты, которые помогут точнее датировать постройку и даже установить причины разрушения.

"Эта находка — редкая удача. Мы видим не просто руины, а живой фрагмент античного мира", — отмечают исследователи.

Байи: курорт, где Рим терял голову

Этот город был синонимом роскоши и порока. Здесь отдыхали Цезарь, Нерон и другие властители империи. Байи славились термальными источниками, дворцами и скандальными развлечениями. Например, Калигула, вопреки пророчеству, построил здесь пятикилометровый плавучий мост — просто чтобы проехать по нему верхом.

Но к XVI веку землетрясения и вулканическая активность погрузили большую часть города под воду. Теперь это музей под открытым морем.

Осенью учёные займутся реставрацией мозаики и изучением стеновых росписей. Если подтвердится, что комплекс действительно принадлежал оратору, это станет сенсацией. Ведь Байи — не просто курорт. Это место, где Рим пировал, лечился и иногда сходил с ума.

