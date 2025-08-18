Тайны древнеримских бань: что нового мы можем узнать о римской культуре
В Неаполитанском заливе археологи завершили исследование уникального термального комплекса, который мог быть частью виллы знаменитого Цицерона. Объект, обнаруженный в подводном археологическом парке Соммерсо ди Байя, сохранился настолько хорошо, что учёные называют его "капсулой времени" роскошной жизни римской элиты.
Что нашли археологи?
Комплекс, найденный на глубине трёх метров, включает в себя:
- лаконикум (римскую сауну) с нетронутым мозаичным полом.
- инновационную систему подогрева: пилоны и трубы, по которым циркулировал горячий воздух.
- керамические фрагменты, которые помогут точнее датировать постройку и даже установить причины разрушения.
"Эта находка — редкая удача. Мы видим не просто руины, а живой фрагмент античного мира", — отмечают исследователи.
Байи: курорт, где Рим терял голову
Этот город был синонимом роскоши и порока. Здесь отдыхали Цезарь, Нерон и другие властители империи. Байи славились термальными источниками, дворцами и скандальными развлечениями. Например, Калигула, вопреки пророчеству, построил здесь пятикилометровый плавучий мост — просто чтобы проехать по нему верхом.
Но к XVI веку землетрясения и вулканическая активность погрузили большую часть города под воду. Теперь это музей под открытым морем.
Осенью учёные займутся реставрацией мозаики и изучением стеновых росписей. Если подтвердится, что комплекс действительно принадлежал оратору, это станет сенсацией. Ведь Байи — не просто курорт. Это место, где Рим пировал, лечился и иногда сходил с ума.
