Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:02

Новые древние гробницы на Сардинии: что нашли под вулканической скалой

Археологи обнаружили римские артефакты в доисторических гробницах на Сардинии

Что скрывают древние скалы Сардинии? Недавние археологические раскопки открыли три новых Домус-де-Янас — уникальных доисторических гробницы, высеченные в вулканической породе более 5000 лет назад. Эти "Дома фей" не просто памятники прошлого, а настоящие свидетельства религиозных верований и культурных традиций древних сардинцев.

Новые находки в археологическом комплексе Сант-Андреа-Приу

В районе Сант-Андреа-Приу, на плато Мейлогу, археологи обнаружили три новых гробницы — XVIII, XIX и XX. Теперь общее число известных Домус-де-Янас на этом участке достигло 20.

  • гробница XVIII включает коридор (дромос) и центральную четырёхугольную камеру с резным очагом. Среди находок — обсидиан, пряслице, нефритовый топор и кирка.
  • гробница XIX меньше по размеру, имеет вход в виде павильона и две внутренние камеры. Найдены фрагменты керамики и миниатюрный кувшин.
  • гробница XX - самая сложная, с семью комнатами, к которым ведут боковые коридоры. В одной из камер сохранилась расписная декоративная полоса, а также более 30 керамических сосудов римской эпохи, за что её прозвали "Гробницей римских ваз".

Все артефакты пройдут реставрацию в Центре реставрации и консервации Ли Пунти, что позволит лучше понять культурный и исторический контекст этих объектов.

Домус-де-Янас: "Дома фей" древнего мира

Название "Домус-де-Янас" с сардинского переводится как "Дом ведьм" или "Дом фей". Эти гробницы датируются периодом между 3400 и 2700 годами до н. э. и представляют собой каменные камеры, высеченные в скалах. Их планировка часто напоминает обычные дома, что говорит о вере древних в загробную жизнь, подобную земной.

Особенности этих гробниц:

  • символические украшения: спирали, изображения бычьих рогов, ложные двери.
  • отражение религиозных и ритуальных представлений неолитических общин.
  • часто расположены в виде комплексов, что говорит о социальной организации древних обществ.

Историческая и культурная значимость комплекса Сант-Андреа-Приу

Комплекс расположен на склонах плато Мейлогу и является одним из важнейших доисторических некрополей Сардинии. Здесь не только неолитические гробницы, но и следы римских и раннесредневековых поселений, что свидетельствует о многослойной истории использования территории.

  • комплекс включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчёркивает его глобальную ценность.
  • раскопки продолжаются, особенно в нижней части памятника, где обнаружены новые следы древних поселений.
  • новооткрытые гробницы вскоре станут доступны для посещения, что повысит туристическую привлекательность региона.

Культурные инвестиции и перспективы

Открытие новых Домус-де-Янас — часть масштабного проекта Министерства культуры Италии, направленного на сохранение и изучение культурного наследия Сардинии. Общий бюджет на раскопки и реставрацию в регионе Мейлогу и близлежащих памятниках, таких как нураги Оэс и Санту Антине, составляет около 2 миллионов евро.

Это позволит не только сохранить уникальные объекты, но и расширить знания о древних погребальных традициях и культурной эволюции Средиземноморья.

