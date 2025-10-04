Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:12

Рептилия-рекордсмен из Англии перевернула историю эволюции: учёные нашли древнейшее существо

Найдены останки рептилии, которая жила 241–244 миллиона лет назад

Маленькая рептилия с кривыми зубами, жившая более 240 миллионов лет назад на территории нынешнего побережья юго-западной Англии, открыла учёным новое понимание ранней истории эволюции. Её находка оказалась настолько значимой, что позволила сдвинуть временные рамки происхождения лепидозавров — группы, которая впоследствии подарила миру ящериц, змей и загадочную гаттерию из Новой Зеландии.

Окаменелость получила название Agriodontosaurus helsbypetrae. Она была обнаружена ещё в 2015 году на скалах недалеко от городка Сидмут, а результаты анализа недавно опубликованы в журнале Nature. Учёные отмечают, что это самый древний из известных представителей группы, и именно он позволяет лучше понять ранние этапы становления одного из самых многочисленных отрядов позвоночных.

"Это невероятная окаменелость", — сказала палеонтолог Габриэла Собрал.
"Такая полная и древняя окаменелость поразительна, поскольку большинство других материалов, относящихся к этому периоду, у нас гораздо более фрагментарны".

Как выглядел агриодонтозавр

Останки сохранили череп и позвоночник существа длиной всего около 10 сантиметров. По словам палеонтолога Майка Бентона, это животное "поместилось бы на ладони". Череп с зубами позволил отнести находку к ранним лепидозаврам, однако некоторые детали строения удивили исследователей. Например, отсутствовали зубы на нёбе, характерные для близкородственных форм, а задние кости черепа были неподвижны — в отличие от гибкой структуры современных ящериц и змей.

Особенно внимание привлекли крупные треугольные зубы. Сначала учёные предположили, что перед ними молодая особь, ещё не сформировавшая "взрослую" улыбку. Но оказалось, что это зрелый представитель. Судя по строению зубов, агриодонтозавр питался жёсткими насекомыми и мог справляться даже с тараканами размером с собственную голову.

Научное значение находки

Ранее самым древним лепидозавром считалась Wirtembergia из Германии, жившая примерно 238-241 миллионов лет назад. Новая английская находка старше на 3-7 миллионов лет. Этот факт показывает, что к середине триасового периода лепидозавры уже активно разнообразились и осваивали разные экологические ниши.

"Триас был временем быстрого восстановления жизни после массового вымирания", — отметил палеонтолог Майк Бентон.
"В этом водовороте эволюции лепидозавры и начали развиваться".

Однако не все учёные согласны с выводами. Палеобиолог Тиаго Симоенс напомнил, что возраст находки пересекается с другими ранними рептилиями, включая Megachirella из Италии. По его мнению, вопрос о самом древнем представителе группы остаётся открытым.

Сравнение

Вид Место находки Возраст (млн лет) Особенности
Agriodontosaurus Англия 241-244 Малый размер, крупные зубы
Wirtembergia Германия 238-241 Сходство с туатарой
Megachirella Италия ~242 Ранняя линия ящериц и змей

Советы шаг за шагом: как изучают древних рептилий

  1. Обнаружение окаменелости в породе.

  2. Фиксация и бережная консервация находки.

  3. Использование рентгеновских снимков и 3D-моделей для анализа, когда прямое извлечение невозможно.

  4. Сравнение с другими видами и построение эволюционного древа.

  5. Публикация результатов и обсуждение в научном сообществе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спешить извлечь хрупкие кости из породы.

  • Последствие: разрушение уникальных элементов.

  • Альтернатива: применение микротомографии и цифрового моделирования.

А что если…

Если бы агриодонтозавра не нашли, наука ещё долго считала бы Wirtembergia древнейшим лепидозавром. Но находка из Англии расширяет временные рамки и помогает лучше понять, как именно после пермского вымирания возникло такое разнообразие рептилий.

Плюсы и минусы методов исследования

Метод Плюсы Минусы
Прямая раскопка Возможность изучить "вживую" Риск повредить окаменелость
Рентген и 3D Сохраняет структуру, точность Дорогостоящее оборудование
Сравнительная морфология Помогает понять родство Требует большого числа образцов

FAQ

Как выбрать метод для анализа древних костей?
Учёные ориентируются на состояние находки: для хрупких образцов предпочтительнее рентген и 3D-моделирование.

Сколько стоит томографическое исследование окаменелостей?
Цена варьируется от десятков до сотен тысяч долларов, в зависимости от оборудования и сложности работы.

Что лучше: прямая раскопка или цифровая реконструкция?
Оба метода важны: прямая раскопка позволяет увидеть материал в реальности, а цифровая реконструкция сохраняет его для дальнейшего анализа.

Мифы и правда

  • Миф: самые древние рептилии полностью изучены.

  • Правда: каждое новое открытие, как Agriodontosaurus, меняет представления о ранней эволюции.

  • Миф: маленькие виды не играли роли в истории Земли.

  • Правда: именно такие "крошки" дали начало обширным линиям, включая змей и ящериц.

  • Миф: все палеонтологические споры давно решены.

  • Правда: учёные продолжают спорить даже о возрасте находок.

3 интересных факта

  1. Современные лепидозавры включают около 12 тысяч видов — от змей до гекконов.

  2. Гаттерия в Новой Зеландии считается "живым ископаемым" — она единственная, кто сохранил древние черты.

  3. После пермского вымирания именно лепидозавры стали одними из первых, кто успешно адаптировался.

Исторический контекст

~252 млн лет назад — массовое вымирание в конце перми.

~245-240 млн лет назад — быстрый рост числа новых групп рептилий.

~241-244 млн лет назад — время жизни Agriodontosaurus в Англии.

~200 млн лет назад — расцвет динозавров и начало доминирования млекопитающих.

