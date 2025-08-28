Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:13

Броня ящериц эоцена: как находки из фосфатной шахты перевернули представления об эволюции

37 миллионов лет назад: в Франции обнаружены предки современных рептилий и амфибий

Группа ученых из Польши и Канады представила новые данные о древних животных, которые жили на территории современной Франции около 37 миллионов лет назад. В ходе раскопок в заброшенной фосфатной шахте в регионе Керси, известной как Ла-Буффи, были найдены окаменелости саламандр, лягушек и ящериц, многие из которых являются предками современных видов.

Эти находки открывают новые горизонты в изучении эволюции герпетофауны Европы и позволяют проследить связь с животными, обитающими сегодня в Северной и Центральной Америке.

История открытия и особенности месторождения Ла-Буффи

Месторождение Ла-Буффи расположено на юге Франции и считается одним из богатейших источников ископаемых животных позднего эоцена. С конца XIX века здесь находили останки млекопитающих, таких как сумчатые и приматы, однако амфибии и рептилии оставались малоизученными. Совместная работа польских и канадских палеонтологов позволила впервые систематически исследовать окаменелости этих групп, что привело к описанию множества новых видов.

По словам доктора Георгиоса Георгалиса из Института систематики и эволюции животных Польской академии наук в Кракове, исследования проводились благодаря гранту Национального научного центра. Он отметил, что находки свидетельствуют о богатстве герпетофауны региона в эпоху позднего эоцена, когда климат был тропическим и способствовал развитию разнообразных экосистем.

Разнообразие видов и их значение для эволюционной истории

В ходе раскопок были обнаружены представители различных групп рептилий и амфибий. Среди них — предки современных африканских лягушек-быков (семейство Бифолид), а также крупные ядовитые ящерицы, обитающие сегодня в Центральной и Северной Америке. Кроме того, ученые нашли полностью вымершие виды с тяжелой броней — глиптозавров (ящериц с массивной защитой), а также древних предков современных варанов, известных как палеовараниды.

Особое место среди находок занимает новый вид ящериц — кадуркопаноплос. Этот крупный ящер был полностью покрыт остеодермами — костными пластинами, образующими прочную броню. Название вида переводится как "полностью бронированный ящер из племени кадурков", что указывает на его защитные особенности. Уникальная анатомия остеодерм на голове выделяет его среди других глиптозавридов. По мнению ученых, кадуркопаноплос был одним из самых защищенных представителей своего времени.

Еще одна важная находка — фосфоригуана. Это новый вид игуаны, получивший название по месту обнаружения — фосфатной шахте Ла-Буффи. Ее особенность заключается в уникальной зубной системе и строении нижней челюсти. Размеры животного были относительно небольшими по сравнению с современными родственниками, однако его анатомия свидетельствует о богатой эволюционной истории этого рода.

Значение новых данных для понимания эволюции герпетофауны

Обнаруженные окаменелости позволяют проследить развитие различных групп амфибий и рептилий на протяжении миллионов лет. Особенно важным является то, что некоторые виды оказались предками современных животных или близкими к ним по эволюционной линии. Например, предки африканских лягушек-быков или ядовитых ящериц из Северной Америки свидетельствуют о миграционных путях древних герпетофауны между континентами.

Кроме того, исследования показывают значительные изменения климата в конце эоцена: переход от тропического к более умеренному климату привел к вымиранию некоторых видов и появлению новых форм жизни. Эти данные помогают понять механизмы адаптации животных к изменяющимся условиям окружающей среды.

Интересные факты по теме

1. В 2018 году в Германии были найдены окаменелости древних лягушек возрастом около 50 миллионов лет — это одни из самых старых известных предков современных лягушек (Источник: Nature Communications).
2. В Северной Америке обнаружены ископаемые останки ядовитых ящериц периода миоцена — они свидетельствуют о том, что такие виды существовали еще миллионы лет назад (Источник: Journal of Vertebrate Paleontology).
3. Исследования показывают, что броня у некоторых вымерших ящериц могла достигать толщины до нескольких сантиметров — это обеспечивало им защиту от хищников (Источник: Palaeontology).

Обнаружение новых окаменелостей амфибий и рептилий возрастом 37 миллионов лет значительно расширяет наши знания о герпетофауне Европы эпохи позднего эоцена. Эти находки не только демонстрируют богатство древней фауны региона Керси, но и помогают проследить пути миграции и эволюционные связи между видами прошлого и современности. Исследования подчеркивают важность сохранения подобных археологических памятников для понимания глобальных процессов изменения климата и биоразнообразия на Земле.

