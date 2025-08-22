Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Цивилизация Майа
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:33

Волосы расскажут больше: зачем инки использовали человеческие волосы в своих шнурах

Новые данные о кипу: простолюдины могли быть грамотными в империи Инков

Международная группа ученых провела анализ одного из древнейших образцов кипу — шнура KH0631, датируемого примерно 1498 годом, и пришла к выводу, что его создателем был простолюдин, а не представитель элиты инков. Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о доступности знаний и технологий в древней империи Инков. Результаты исследования опубликованы в августе 2025 года в журнале Science Advances.

Статья международной группы ученых, опубликованная в августе 2025 года в журнале Science Advances, посвящена анализу одного из древнейших образцов кипу — шнура KH0631, датируемого примерно 1498 годом. Основной шнур был изготовлен из темно-коричневого человеческого волоса. Использование человеческого волоса в основном шнуре кипу являлось уникальной особенностью инкской культуры.

Определение рациона: элементный анализ и масс-спектрометрия изотопов

Используя современные методы элементного анализа и масс-спектрометрию изотопов, исследователи смогли определить рацион человека, который создавал кипу. Анализ изотопного состава волос позволил ученым узнать, чем питался создатель кипу.

Анализ показал, что мастер KH0631 питался как простолюдин: преимущественно клубнями и зеленью, а не мясом и кукурузой, привычными для элиты инков. Это открытие ставит под сомнение представление, что доступ к технологии кипу был ограничен узким кругом привилегированных людей. Результаты анализа рациона стали сенсацией и перевернули представления о социальной структуре инкского общества.

"Несмотря на недавние успехи в понимании андских кипу, ученые мало знают о специалистах, создававших их. Ввиду ограниченного количества прямых свидетельств о жизни мастеров кипу инков, наши знания основаны главным образом на хрониках испаноязычных колониальных наблюдателей", — отмечают исследователи.

Человеческие волосы как "подпись”: идентификация создателя кипу

В инкской культуре человеческие волосы, включенные в основной шнур, служили своего рода "подписью" создателя. Это позволяло идентифицировать человека, который делал кипу. Использование человеческих волос в кипу являлось уникальным способом идентификации их создателей.

Используя современные методы анализа содержания углерода, азота и серы, ученые смогли установить не только рацион, но и социальное происхождение мастера. Эти данные показывают, что простолюдины могли быть причастны к производству кипу в стиле инков.

Исследователи также предполагают, что мастер KH0631, или "кипукамаюк", жил на территории современного южного Перу или северного Чили. Исторические сведения подтверждают, что в XIX и XX веках изготовлением кипу занимались крестьяне и рабочие, а записи Фелипе Гуамана Помы де Айялы, инкского летописца XVI века, показывают, что женщины также могли создавать эти веревочные записи.

Не только счет и учет: социальное и экономическое устройство общества

Кипу в империи инков использовались не только для счета или учета ресурсов, но и для хранения информации о социальном и экономическом устройстве общества. Кипу являлись сложной системой записи информации, которая охватывала различные аспекты жизни инкского общества.

Ранее многие ученые считали, что грамотность в обращении с кипу была привилегией элиты, однако новые изотопные данные свидетельствуют, что знание этой технологии могло быть более широким, чем считалось ранее.

"Новые изотопные данные по KH0631 позволяют предположить, что грамотность кипу в империи инков могла быть более всеобъемлющей и распространенной, чем считалось до сих пор", — делают вывод исследователи.

Интересные факты о кипу

Кипу изготавливались из хлопка или шерсти.
Кипу могли использоваться для записи истории, мифологии и генеалогии.
Кипу до сих пор используются в некоторых общинах в Андах для учета ресурсов и проведения церемоний.

В заключение, анализ древнейшего кипу KH0631 позволил ученым сделать важные открытия о социальной структуре и грамотности в империи инков. Результаты исследования ставят под сомнение устоявшиеся представления о доступности знаний и технологий и открывают новые перспективы для изучения истории и культуры этой древней цивилизации.

