Окаменелости меняют взгляд: хищник 250 кг, что перевернул пищевую цепь динозавров

Представьте: 70 миллионов лет назад в Патагонии бродил огромный хищник, способный охотиться на динозавров. Учёные только что сделали сенсационную находку — окаменелости ранее неизвестного крокодиломорфа Kostensuchus atrox.

Где нашли останки?

Патагония — это обширный регион на юге Американского континента, включающий территории современной Аргентины и Чили. Специалисты подчёркивают: это первый случай обнаружения крокодиломорфов в этой геологической зоне. Более того, останки оказались одними из самых хорошо сохранившихся среди известных образцов этой группы рептилий.

Kostensuchus atrox впечатляет размерами: длина тела достигала 3,5 метров, а вес — около 250 килограммов. Особенно поразили палеонтологов мощные челюсти, которые позволяли ему успешно нападать на динозавров среднего размера. Хорошо сохранились череп и множество костей, что даёт богатый материал для изучения.

Что нового узнали учёные?

Анализ останков показал, что K. atrox занимал доминирующую позицию в пищевой цепи древней Патагонии. Там также жили динозавры, черепахи и ранние млекопитающие. Благодаря этой находке исследователи получили ценные insights о биологическом разнообразии позднего мелового периода.

В то время предки современных крокодилов успешно соперничали с динозаврами за место под солнцем.