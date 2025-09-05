Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:45

Битвы под звездами: как сосуд из Чанкильо взрывает мифы о мирных астрономах древнего Перу

Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо

В пустыне Касма, где солнце и история переплетаются, новое открытие проливает свет на механизмы власти в первых цивилизациях Америки. Министерство культуры Перу через Исполнительный отряд 010 Чанкильо сообщило об обнаружении фрагмента скульптурного сосуда. Его иконография, изображающая воинов в бою, иллюстрирует конфликт и стратегию, с помощью которой элита укрепляла господство более двух тысячелетий назад. Сосуд найден у входа в Солнечную обсерваторию Археоастрономического комплекса Чанкильо — месте столь сакральном, что оно переосмысливает значение объекта.

Символика и происхождение сосуда

По словам исследователей, руководящих проектом, сосуд в стиле керамики Патаска имеет трещины, которые не случайны, а являются результатом преднамеренных действий. Вероятно, его разрушение было частью ритуального подношения в ключевом месте, хотя не исключается и реальное физическое столкновение. Он лежал у порога обсерватории — точки перехода между мирским и сакральным, где солнце регулировало время.

Роль в культуре и власти

Привилегированное положение сосуда подчеркивает его символическое значение в религиозных и солярных практиках культуры Чанкильо. Но послание керамики выходит за рамки духовного: изображение воинов в боевой стойке археологи связывают с Укрепленным храмом комплекса. Этот храм был многогранным центром, где смешивались политика, ритуалы и военная сила элиты.

Находка подтверждает идею, что ритуальные предметы служили не только церемониями, но и проводниками сообщений о групповой идентичности, авторитете и силе принуждения. Сосуд показывает не абстрактных богов, а самих воинов — вооруженное воплощение власти, возведенное в ранг икон для священного приношения.

Связь с астрономией и элитой

Этот фрагмент вписывается в массив свидетельств, связывающих солнечные церемонии на основе астрономических наблюдений Тринадцати башен Чанкильо с формированием воинской элиты. Элита опиралась не только на силу, но и на трехсторонний контроль: монополию на ритуалы, управление солнечным календарем (влияющим на сельское хозяйство и экономику) и организованную военную мощь.

Таким образом, открытие подтверждает, что Чанкильо, признанное в 2021 году объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО как место старейшей солнечной обсерватории в Америке, было не просто центром астрономии. Это арена сражений, демонстрация власти и политическая легитимация правителей, где солнце и война — две стороны господства.

Продолжение исследований

Раскопки продолжатся в разных частях комплекса, чтобы слой за слоем раскрывать аспекты цивилизации, процветавшей в долинах Анкаша более 2300 лет назад. Понимание этой культуры только формируется.

Археоастрономический комплекс расположен на 361-м километре Панамериканского Северного шоссе, в округе Касма региона Анкаш, на левом берегу реки Касма. В засушливой прибрежной пустыне он занимает около четырех квадратных километров, включая здания, площади, стены и линию башен.

Его включение в список ЮНЕСКО делает Чанкильо ключевым пунктом туристических маршрутов по северному Перу, рядом с Каралем, Чан-Чаном, Уакас Солнца и Луны или гробницами Сипана. Это помогает понять истоки цивилизации региона.

Исторический контекст

Чанкильо построено представителями культуры Сечин, от 3600 года до н. э. до 200 года до н. э. — одной из древнейших на континенте, современницей Караля. Комплекс возведен около IV века до н. э. и входит в систему памятников вдоль долин Касма и Сечин: Сечин-Бахо, Сечин-Альто, Серро-Сечин, Таукачи-Конкан и Мохеке.

Астрономическим центром служат Тринадцать башен — прямоугольные и ромбовидные сооружения высотой 2-6 метров на вершине холма. Из глины и камня, они создают искусственный горизонт для точного календаря: восходы и закаты совпадают с башенами, отмечая солнцестояния, равноденствия и месяцы с погрешностью 1-2 дня. Этот контроль времени был основой религиозной и политической власти, подкрепленной военной элитой.

Заброшенность комплекса около I века до н. э. остается загадкой — возможно, из-за давления культур вроде чавинской. Недавняя находка сосуда со сценами сражений добавляет фрагмент к этой загадке, предполагая, что история Чанкильо отмечена не только звездами, но и битвами.

