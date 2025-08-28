Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Порт Мерихас
Порт Мерихас
© commons.wikimedia.org by Σωτηρία Γιαντζόγλου / Swtiria at Greek Wikipedia is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:38

1000 керамических черепков заговорили: раскопки на Корсике меняют представление об античности

Первые раскопки на Корсике открыли тайну древнего порта у реки Мериа

На южном берегу реки Мериа, в самом северном районе Корсики, группа французских археологов из Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) провела первые раскопки на площади около 300 квадратных метров.

Это уникальное профилактическое исследование стало важным событием для изучения истории региона и впервые позволило получить подробную стратиграфическую картину древних сооружений на этом участке. Раскопки проводились в районе у подножия северного склона небольшого скалистого мыса с видом на залив Мерия, что добавляет особую ценность находке.

Особенности геологического и археологического контекста

Обнаруженный участок характеризуется сланцевым субстратом, который выходит на поверхность в верхней части и резко спускается к воде, образуя заметный обрыв. Археологи сразу обратили внимание на крупные сланцевые блоки, некоторые из которых превышали 1,5 метра в длину.

Эти монолиты были расположены так, будто специально размещены для формирования локальной каменной насыпи. Вероятно, они служили основанием для террасной системы, которая позднее была покрыта тонким слоем гидроморфных осадков — вероятно, образовавшихся вследствие разлива ручья.

На верхнем слое археологи обнаружили чередующиеся уровни камней из трещиноватого сланца и илистых отложений. Эти слои сформировали плоскую мощеную поверхность шириной от 4 до 6 метров и длиной не менее 13 метров.

Толщина этой конструкции достигает примерно 80 сантиметров и она непосредственно опирается на скальный грунт. По всей видимости, эта структура предназначалась для отвоевания земли у русла реки и могла служить частью причала или платформы для швартовки лодок.

Древние деревянные конструкции и их следы

На каменном основании и булыжной поверхности были найдены около десяти ямок от столбов различного диаметра и глубины. Эти полости свидетельствуют о наличии деревянных конструкций, которые ныне исчезли. Вероятно, это были опоры для надстройки — возможно, деревянной платформы или навеса. Исследователи предполагают, что найденная структура могла выполнять функции причала или погрузочной площадки, связанной с морскими перевозками.

Несмотря на ограниченные масштабы раскопок, ученые делают выводы о том, что обнаруженная конструкция могла быть частью древнего порта или пристанища. Технологии транспортировки и установки сланцевых блоков в условиях влажности требовали значительных усилий и специальных знаний — это говорит о высокой организации труда тех времен.

Археологические находки и их значение

На раскопках было обнаружено более тысячи керамических фрагментов, что открывает новые горизонты для изучения позднеантичной эпохи на Корсике. Анализ этих артефактов поможет понять особенности быта и морской деятельности населения этого периода. Также среди находок — около ста металлических предметов, включая бронзовые гвозди, стойкие к коррозии в соленой воде. Их наличие подтверждает предположение о том, что они были частью деревянных конструкций.

Кроме того, археологи нашли рыболовные орудия — это свидетельство того, что морская деятельность была важной частью жизни местных жителей в поздней античности. Эти находки позволяют предположить существование развитой системы морских перевозок и рыболовства в регионе.

Геоархеологический потенциал открытия

Марк-Антуан Велла из Inrap отметил уникальность этого объекта для корсиканской археологии: вмешательство в прибрежные зоны — редкость для острова. Исследование позволит реконструировать эволюцию ландшафта и динамику речных процессов в районе Мерии. Палинологические (исследование пыльцы растений) и малакологические (изучение моллюсков) анализы дадут возможность понять изменения речного русла и прибрежной зоны за последние века.

Это открытие представляет собой важный этап: впервые здесь выявлена хорошо сохранившаяся портовая структура с богатым стратиграфическим контекстом. Полученные данные станут ценным источником информации о развитии морской торговли на Корсике в позднеантичный период.

Значение исследования

Раскопки в Мерии знаменуют собой важный шаг в изучении истории региона: это первое профилактическое вмешательство на полуострове Кап-Корс. Обнаруженная портовая структура дает уникальную возможность понять технологические особенности строительства причалов того времени и особенности морской деятельности местных жителей.

Эти находки не только расширяют знания о прошлом Корсики, но также создают основу для дальнейших исследований по реконструкции исторического ландшафта острова и его роли в средиземноморской торговле эпохи поздней античности.

Интересные факты по теме

1. В 2017 году археологи нашли на Корсике древние руины римского порта возрастом более 2000 лет.
2. В Средиземном море насчитывается около 1500 известных древних портовых сооружений разных эпох.
3. В 2019 году ученые обнаружили подводные руины древнего корабельного причала у берегов Сицилии — это подтверждает богатство морского наследия региона.

